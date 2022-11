Lechia Gdańsk – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa to ostatni wtorkowy mecz w ramach 1/8 finału Fortuna Pucharu Polski. Obie drużyny podejdą do potyczki po starciu ze sobą w trakcie minionego weekendu w PKO Ekstraklasie. Więcej argumentów przed tą potyczką ma 15-krotny mistrz Polski. Tym bardziej że lechiści nie zachwycają w tej kampanii u siebie. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Puchar Polski Lechia Gdańsk Legia Warszawa 3.50 3.60 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2022 13:11 .

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, typy na mecz i przewidywania

Nie spodziewamy się niespodzianki w starciu na Polsat Plus Arena Gdańsk. Lechia Gdańsk w krajowym pucharze w roli gospodarza zagra po raz pierwszy od marca 2020 roku. Legia Warszawa to natomiast team, będący od czterech meczów bez porażki. Wojskowi zaliczyli w tych spotkaniach cztery zwycięstwa i remis. Nasz typ: wygrana Legii.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, sytuacja kadrowa

Gospodarze będą osłabieni brakiem takich zawodników jak: Joeri de Kamps, Maciej Gajos. W drużynie z Warszawy wyłączony z gry jest Artur Jędrzejczyk.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Podopieczni Marcina Kaczmarka do meczu 16. kolejki PKO Ekstraklasy imponowali, bo notowali zwycięstwo za zwycięstwem. Lechia mogła pochwalić się trzema wygranymi meczami z rzędu. W pokonanym polu pozostawiła kolejno: Radunię Stężyca (4:1), Zagłębie Lubin (3:0) i Stal Mielec (1:0).

Drużyna Kosty Runjaicia jest bez porażki od 18 października. W trakcie minionego weekendu Legia pokonała właśnie Lechię (2:1). Wcześniej stołeczny team pozostawił w pokonanym polu Jagiellonię Białystok (5:2). Ogólnie na wyjeździe legioniści wygrali ostatnio dwa mecze z rzędu.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, historia

W siedmiu oficjalnych meczach między obiema ekipami aż pięć razy górą byli legioniści, jedno zwycięstwo zaliczyli gdańszczanie i jeden mecz zakończył się remisem. W tym roku Lechia z Legią grała dwa razy i za każdym razem górą byli 15-krotni mistrzowie Polski, którzy wygrali oba spotkania 2:1.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu Marcina Kaczmarka w STS zakłady bukmacherskie wynosi 3,50. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 130 zł.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, przewidywane składy

Lechia: Kuciak – Stec, Nalepa, Maloca, Pietrzak, Sezonienko, Kubicki, Tobers, Kałuziński, Durmus, Paixao

Legia: Tobiasz – Rose, Augustyniak, Nawrocki, Wszołek, Slisz, Josue, Kapustka, Mladenović, Rosołek, Musi.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, transmisja meczu

Mecz Lechia – Legia będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie będzie emitowane od 20:30 na antenie Polsat Sport. Rywalizację będzie można także śledzić online na Polsat Box Go.

