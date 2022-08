Lechia – Korona: typy, kursy, zapowiedź (06.08.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Flavio Paixao

Sobotnie granie w Ekstraklasie o godzinie 15:00 w Gdańsku rozpoczną Lechia i Korona. Obie drużyny liczą na drugie zwycięstwo z rzędu.

Lechia – Korona, typy i przewidywania

Stawiając u bukmacherów, że w pierwszym sobotnim meczu Ekstraklasy wygra Lechia, można zarobić około trzy razy więcej, niż stawiając iż po komplet punktów sięgnie Korona. Nam bliżej do zwycięstwa gdańszczan z racji na ich większą jakość piłkarską oraz korzystną historię bezpośrednich spotkań. Kielczanie postarają się o niespodziankę, więc nie przesądzamy o triumfie gospodarzy. Sądzimy, że obie drużyny strzelą gola. Tak było w 12 z 15 ostatnich meczów z udziałem Korony.

Lechia – Korona, sytuacja kadrowa

Tomasz Kaczmarek przy ustalaniu kadry meczowej pominął jednego piłkarza. Ze względu na uraz niedostępny był Henrik Castegren. Leszek Ojrzyński nie wziął zaś pod uwagę dwóch zawodników. Problemy zdrowotne mieli Piotr Malarczyk i Dawid Blanik.

Lechia – Korona, ostatnie wyniki

Przykry dwumecz na arenie międzynarodowej ma za sobą Lechia. Gdańszczanie w Wiedniu udowodnili, że mogą przeciwstawić się Rapidowi i do domu wrócili po bezbramkowym remisie. Przed własną publicznością podopieczni Tomasza Kaczmarka mieli trochę pecha, co w połączeniu z nieskutecznością skutkowało porażką 1:2 i odpadnięciem w drugiej rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Konferencji. Lechia poprawiła sobie niedzielnym bojem z Widzewem, który wygrała na jego terenie 3:2.

Korona w pierwszych tygodniach po powrocie do Ekstraklasy gra z klubami o uznanej marce. Taką mimo fatalnego poprzedniego sezonu jest Legia, z którą kielczanie zremisowali 1:1. W kolejny spotkaniu drużyna Leszka Ojrzyńskiego musiała uznać wyższość Cracovii 0:2. Poprzednia seria gier okazała się przełomowa, ponieważ beniaminek sięgnął po pierwszy komplet punktów w sezonie, przeciwko Śląskowi na własnym stadionie (3:1).

Lechia – Korona, historia

Na mecz Lechii z Koroną czekamy od sezonu 2019/2020. Z powrotu tej rywalizacji bardziej cieszą się gdańszczanie, ponieważ kielczanie to dla nich wygodny przeciwnik, patrząc na dwie ostatnie konfrontacje. Na swoją korzyść 2:1 i 2:0 rozstrzygnęła je Lechia.

Lechia – Korona, kursy bukmacherów

Lechia – Korona, przewidywane składy

Lechia: Buchalik; Stec, Maloca, Nalepa, Pietrzak, Clemens, Tobers, Gajos, Conrado, Flavio, Zwoliński

Korona: Forenc; Danek, Trojak, Petrow, Balić, Szpakowski, Deja, Takac, Podgórski, Łukowski, Śpiączka

Lechia – Korona, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w sobotę 6 sierpnia. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi CANAL+ Sport. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 45 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 90 zł (płacąc tylko 180 zł zamiast 270 zł).

