Lechia Gdańsk – Radomiak Radom: przewidywania i typ eksperta

Lechia Gdańsk zajmuje 16. miejsce z pięcioma punktami, natomiast Radomiak jest o dwie lokaty wyżej i ugrał do tej pory jeden punkt więcej. Drużyna prowadzona przez Szymona Grabowskiego nie radzi sobie najlepiej. Gdańszczanie są w strefie spadkowej, punktują ze średnią poniżej punktu na mecz i dopiero w poprzedniej kolejce odnieśli pierwsze zwycięstwo w sezonie.

Radomiak pod wodzą Bruno Baltazara ma podobne problemy. Zanotował cztery porażki z rzędu, ale co ciekawe, także przerwał czarną serię w 7. Kolejce. Aktualna tabela Ekstraklasy pokazuje, że sytuacja obu klubów nie jest ciekawa.

Lechia i Radomiak mają dwie najgorsze defensywy w lidze. Pierwsi stracili już 15 goli, a drudzy 14. W sobotę można się spodziewać zatem otwartego meczu i sporej liczby goli. Tym bardziej, że ma kto strzelać. Leonardo Rocha jest… liderem klasyfikacji strzelców z sześcioma golami na koncie.

Biorąc pod uwagę powyższe statystyki, mój typ na mecz Lechia – Radomiak to powyżej 2,5 gola w meczu. Kurs na takie zdarzenie u legalnego bukmachera STS wynosi 1.70. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Lechia – Radomiak: ostatnie wyniki

Lechia do poprzedniej kolejki pozostawała bez wygranej. Miała na swoim koncie dwa punkty za remisy 1:1 ze Śląskiem Wrocław i Zagłębiem Lubin. 1 września przerwała niemoc i niespodziewanie wygrała na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 3:2. Ciągle jednak znajduje się w strefie spadkowej, wyprzedzając tylko Śląsk Wrocław i Stal Mielec.

Radomiak prezentuje szalony i bezkompromisowy futbol. Piłkarze Bruno Baltazara wygrali na inaugurację sezonu, potem ponieśli cztery porażki, kolejno z Jagiellonią Białystok (2:3), Górnikiem Zabrze (1:2), Legią Warszawa (1:4) i Widzewem Łódź (2:3). Przed przerwą reprezentacyjną Radomiak pokonał niespodziewanie rozpędzoną Cracovię 2:1. Bilans goli klubu z Radomia wynosi obecnie 10:14.

Lechia – Radomiak: historia

W tym wieku na poziomie Ekstraklasy Lechia i Radomiak grały ze sobą cztery razy. Bilans jest skrajnie niekorzystny dla gdańszczan. Nie wygrali żadnego z tych meczów. Ponieśli trzy porażki, a jedno spotkanie zdołali zremisować. Co więcej, Radomiak w wygranych meczach zawsze robił to różnicą przynajmniej dwóch goli. W trzech z tych czterech meczów padło powyżej 3,5 gola.

Na początku XXI wieku Lechia i Radomiak rywalizowały ze sobą w 1. Lidze. Tam również lepiej radziła sobie ekipa z Radomia. W domowym meczu pokonała Lechię 2:1, a na wyjeździe padł bezbramkowy remis.

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom: kto wygra?

Wynik meczu Lechia Gdańsk – Radomiak Radom jest wielką niewiadomą i trudno wskazać faworyta. W naszej sondzie czytelnicy wskazują, jaki będzie rezultat tego meczu. Zagłosuj i wskaż, kto wygra.

Lechia – Radomiak: kursy bukmacherskie

Analizując kursy bukmacherskie na nadchodzące spotkanie pomiędzy Lechią Gdańsk a Radomiakiem, widać, że mecz zapowiada się bardzo wyrównany. Różnica w kursach na zwycięstwo obu drużyn jest minimalna, co świadczy o trudności w jednoznacznym wskazaniu faworyta. Obie drużyny mają swoje problemy defensywne, co może sprzyjać wielu sytuacjom bramkowym. Zarówno Lechia, jak i Radomiak są w podobnej formie, więc obstawienie na konkretnego zwycięzcę może być ryzykowne. Natomiast kursy na over 2.5 gola (1.70) wydają się interesującą alternatywą.

Lechia Gdańsk – Radomiak Radom: przewidywane składy

Poniżej prezentujemy przewidywane składy na mecz Lechia Gdańsk – Radomiak Radom.

Lechia – Radomiak: transmisja

Mecz Lechia Gdańsk – Radomiak Radom będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Na żywo w internecie to spotkanie będzie można oglądać dzięki usłudze CANAL+ Online. Dostęp do niej można nabyć za pośrednictwem naszej strony. Koszt pakietu CANAL+ Super Sport, w którym oprócz meczów Ekstraklasy jest także pełny dostęp do Ligi Mistrzów wynosi 65 zł miesięcznie przy wyborze oferty na rok.

