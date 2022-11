Lechia Gdańsk – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (13.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Zapowiedź meczu 17. kolejki Ekstraklasy. W niedzielę o godzinie 15:00 Lechia Gdańsk podejmie na własnym terenie drużynę Piasta Gliwice. W środku tygodnia obie ekipy zakończyły swój udział w Pucharze Polski. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Piast Gliwice 2.38 3.40 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2022 15:05 .

Lechia – Piast, typy i przewidywania

Zupełnie niespodziewanie oba zespoły zaplątały się w tym sezonie w walkę o utrzymanie w Ekstraklasie. Lechia Gdańsk ma punkt przewagi nad strefą spadkową, natomiast Piast znajduje się na zagrożonej pozycji. Zmiana trenera w Gliwicach nie przyniosła zamierzonego rezultatu, bowiem Aleksandar Vuković nie wygrał żadnego z trzech poprowadzonych spotkań, a ponadto odpadł z Pucharu Polski po porażce z pierwszoligowym Górnikiem Łęczna. Żadna z drużyn nie przekonuje, choć w ostatnich tygodniach lepiej spisują się gdańszczanie i to oni przystąpią do niedzielnej rywalizacji w roli faworyta. Co prawda przegrali dwukrotnie z Legią Warszawa, ale w obu meczach pokazali się z dobrej strony. Nasz typ – wygrana Lechii Gdańsk.

Superbet 2,35 Wygrana Lechii Zagraj!

Lechia – Piast, sytuacja kadrowa

W obozie Lechii Gdańsk panuje optymizm, jeśli chodzi o sytuację kadrową. W niedzielę nie zagra jedynie kontuzjowany Joeri de Kamps. Jeśli chodzi o Piasta Gliwice, absencja spowodowana problemami zdrowotnymi nie ominie Tomasa Huka oraz Tihomira Kostadinova.

Lechia – Piast, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk ma za sobą przegrany dwumecz z Legią Warszawa. W poprzedniej kolejce przegrała w Ekstraklasie 1-2, natomiast w środku tygodniach po rzutach karnych odpadła z Pucharu Polski. Wcześniej gdańszczanie pokonali Stal Mielec (1-0) i Zagłębie Lubin (3-0), a także przegrali z Rakowem Częstochowa (0-3).

Piast Gliwice czeka na ligowe zwycięstwo od 5 września. W poprzedniej kolejce drużyna Aleksandara Vukovicia przegrała z Wartą Poznań 0-2, a w środku tygodnia zakończyła swój udział w Pucharze Polski po porażce z Górnikiem Łęczna. W ostatnich pięciu meczach Ekstraklasy Piast trzykrotnie schodził pokonany i dwa razy dzielił się punktami.

Lechia – Piast, historia

Bilans bezpośrednich spotkań z ubiegłego sezonu rozkłada się równomiernie. W rundzie jesiennej Lechia Gdańsk ograła Piasta 1-0, zaś na wiosnę to gliwiczanie pokonali swoich najbliższych rywali w takim samym rozrachunku.

Lechia – Piast, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Lechia Gdańsk, a kurs na jej zwycięstwo waha się między 2,30 a 2,38. W przypadku wygranej Piasta Gliwice wynosi on nawet 3,20.

Lechia – Piast, przewidywane składy

Lechia Gdańsk: Kuciak, Stec, Nalepa, Maloca, Pietrzak, Tobers, Kubicki, Conrado, Kałuziński, Durmus, Zwoliński

Piast Gliwice: Plach, Mosór, Miguelito, Czerwiński, Katranis, Pyrka, Chrapek, Dziczek, Tomasiewicz, Kądzior, Wilczek

Lechia – Piast, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Lechii Gdańsk z Piastem Gliwice rozpocznie się o godzinie 15. Telewizyjną transmisję można śledzić w CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 49 zł miesięcznie.

