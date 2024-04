Lechia Gdańsk - Odra Opole, typy na mecz 25. kolejki I Ligi. Gdańszczanie mogą we wtorek wrócić na fotel lidera ligowej tabeli. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lechia Gdańsk

Lechia Gdańsk Odra Opole Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 kwietnia 2024 02:10 .

Lechia – Odra, typy i przewidywania

Lechia Gdańsk wzorowo zaczęła rundę wiosenną, wygrywając wszystkie pięć ligowych spotkań i potwierdzając, że jest absolutnym faworytem do awansu do Ekstraklasy. W trakcie 25. kolejki straciła prowadzenie w lidze na rzecz Arki Gdynia, lecz we wtorek może odzyskać fotel lidera. Zagra przed własną publicznością z Odrą Opole, która po fantastycznej rundzie jesiennej ma dość poważne problemy. Wiosną wygrała tylko raz, rozczarowując poziomem gry i wynikami. Gdańszczanie są więc wyraźnym faworytem, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności i dyspozycję piłkarzy. Mój typ – wygrana Lechii.

Superbet 1.55 Lechia wygra Zagraj!

Lechia – Odra, ostatnie wyniki

Lechia Gdańsk rozegrała do tej pory jedno spotkanie mniej od Arki Gdynia, do której traci punkt. Przed przerwą reprezentacyjną gdańszczanie rozgromili Zagłębie Sosnowiec aż 4-0, a wcześniej ograli także Podbeskidzie (2-1), Resovię Rzeszów (4-0), Znicz Pruszków (2-0) oraz Wisłę Płock (3-1).

Odra Opole zdołała wiosną ograć jedynie Podbeskidzie (2-1). Aktualnie ma na swoim koncie dwa kolejne remisy – w rywalizacjach z Arką Gdynią (2-2) oraz Zagłębiem Sosnowiec (1-1). Do strefy barażowej traci pięć punktów.

Lechia – Odra, historia

Jesienią obie drużyny zmierzyły się w ramach 8. kolejki I Ligi. W Opolu padł bezbramkowy remis, natomiast nieco lepiej na przestrzeni całego spotkania radziła sobie wówczas Lechia Gdańsk.

Lechia – Odra, kursy bukmacherskie

Wtorkowy mecz ma w oczach bukmacherów wyraźnego faworyta. Jest nim oczywiście Lechia Gdańsk, której kurs na zwycięstwo został wyceniony najczęściej na 1.50. W przypadku ewentualnej wygranej Odry Opole jest to nawet aż 7.00. Kurs na remis waha się z kolei między 3.85 a 4.20. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Lechia – Odra, przewidywane składy

Lechia: Sarnawski, Kałahur, Chindris, Olsson, Piłka, Neugebauer, Zhelizko, Mena, Khlan, Kapic, Bobcek

Odra: Haluch, Spychała, Piroch, Kamiński, Szrek, Niziołek, Purzycki, Antczak, Czapliński, Galan, Sula

Lechia – Odra, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Lechii 0% Remis 0% Wygrana Odry 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Lechii

Remis

Wygrana Odry

Lechia – Odra, transmisja meczu

Wtorkowy mecz 25. kolejki I Ligi pomiędzy Lechią Gdańsk a Odrą Opole rozpocznie się o godzinie 20:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna w polskiej telewizji na Polsat Sport Extra.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.