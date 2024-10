PressFocus Na zdjęciu: Camilo Mena

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, typy bukmacherskie

Od powrotu do Ekstraklasy Lechia rozegrała w Gdańsku pięć meczów. Jej bilans to jedna wygrana, dwa remisy i tyle samo porażek. W Trójmieście mogą mieć jednak nadzieję, że miejscowi piłkarze zwieńczą piątkowy wieczór zdobyczą punktową, a może nawet zwycięstwem. Legia nie wygrała bowiem na wyjeździe w tym sezonie Ekstraklasy (trzy remisy i jedna porażka). Sądzę, że ta zła passa przedłuży się i to beniaminek sensacyjnie będzie miał powody to celebracji. Mój typ: wygrana Lechii Gdańsk.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Lechia na komplet punktów czeka od 14 września i domowego meczu z Radomiakiem Radom, który udało im się wygrać 1:0. Od tego momentu Szymon Grabowski i spółka zdążyli odpaść z Pucharu Polski (porażka w Grodzisku Mazowieckim) oraz ulec Jagiellonii Białystok i Stali Mielec. Ich jedyna zdobycz punktowa to remis z Widzewem Łódź.

Niespodziewanie jeszcze dłużej na ligowe zwycięstwo czeka Legia Warszawa. Jej kibice mieli okazję zaznać smaku wygranej z Realem Betis w Lidze Konferencji. Nie dane było im jednak zobaczyć wygranej w Ekstraklasie. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce 1 września z Motorem Lublin. Po tym meczu warszawianie ulegli Rakowowi Częstochowa i Pogoni Szczecin oraz zremisowali z Górnikiem Zabrze i Jagiellonią Białystok.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, historia

Ostatnie bezpośrednie mecze tych drużyn miały miejsce w sezonie 2022/2023, kiedy to Lechia sprawiła Legii sporo problemów. Stołeczny klub do ćwierćfinału Pucharu Polski awansował dopiero po serii rzutów karnych w Trójmieście. W Ekstraklasie wcale nie było łatwiej, ponieważ gdańszczanie u siebie byli w stanie wygrać 1:0, a na wyjeździe ulegli warszawianom tylko 1:2.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy przekonują, że znacznie większe szanse na zwycięstwo mają goście. Typ na wygraną Legii kształtuje się w wysokości 1.85. Remis wyceniono na 3.80. Z kolei opcję na ewentualną wygraną Lechii wyceniono między 3.75 a nawet 4.30. Przy okazji meczu ekip z Gdańska i Warszawy można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, przewidywane składy

W obu ekipach brak większych problemów z kontuzjami. Lechii nie może pomóc Wójtowicz, a Legii Elitim. Po stronie gdańszczan jest kilka zdrowotnych znaków zapytania, ale finalnie trener Szymon Grabowski powinien mieć do dyspozycji niemal całą kadrę.

Lechia Gdańsk Szymon Grabowski Legia Warszawa Gonçalo Feio Lechia Gdańsk Szymon Grabowski 4-1-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-1-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-2-1 4-3-2-1 Przewidywany skład Legia Warszawa Gonçalo Feio Rezerwowi 4 Andrei Chindris 6 Karl Wendt 7 Camilo Mena 16 Louis D’Arrigo 19 Sergiy Buletsa 20 Conrado Buchanelli 29 Bogdan Sarnavskiy 94 Loup Diwan Gueho 99 Tomasz Neugebauer 8 Rafal Augustyniak 17 Migouel Alfarela 21 Jurgen Çelhaka 23 Patryk Kun 24 Jan Ziolkowski 27 Gabriel Kobylak 28 Marc Gual 53 Wojciech Urbanski 55 Artur Jędrzejczyk 77 Jean Pierre Nsame

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, typ kibiców

Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, transmisja meczu

Mecz Lechia Gdańsk – Legia Warszawa, zaplanowany został na piątek (18 października) i rozpocznie się o godzinie 20:30. Telewizyjna transmisja z tego pojedynku dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Rywalizację będzie można również śledzić drogą internetową – w usłudze CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport, obejmującego wszystkie kanały CANAL+, można uzyskać w cenie 65 zł miesięcznie (w ofercie rocznej) Z oferty możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

