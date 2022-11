Presfocus Na zdjęciu: Piłkarze Lechii Gdańsk

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze: typy i kursy na mecze Ekstraklasy. Rozgrywki rodzimej Ekstraklasy na czas mundialu w Katarze zostaną zawieszone, jednak zanim na dobre już skupimy się na prestiżowym turnieju, rozegrany jeszcze zostanie zaległy mecz 2. kolejki Ekstraklasy, między Lechią Gdańsk i Górnikiem Zabrze.

Polsat Plus Arena Gdansk Ekstraklasa Lechia Gdańsk Górnik Zabrze 2.50 3.60 2.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 listopada 2022 10:25 .

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

Po fatalnym początku sezonu Lechia Gdańsk podniosła się już nieco z kolan i wreszcie zaczęła regularnie punktować w rozgrywkach Ekstraklasy. Biało-zieloni wygrali trzy z ostatnich pięciu spotkań, co porównując z pierwszymi tygodniami kampanii 2022/23 jest sporym progresem. Przede wszystkim poprawie uległa gra defensywna. Lechia traci dużo mniej bramek, dzięki czemu napastnicy mogą w spokoju wykonywać swoją pracę w przodzie.

Mocno w kratkę gra Górnik, który po wysokich zwycięstwach nad Widzewem Łódź i Pogonią Szczecin zanotował dwa fatalne spotkania z KKS Kalisz i Miedzią Legnica. Drużyna wygląda na mocno chimeryczną i niestałą. Niekiedy trudno przewidzieć, na jaki Górnik trafią akurat kibice. Przed trenerem Gaulem jeszcze sporo pracy, by Górnicy mogli wznieść się na wyższy poziom. W ostatnich meczach z Lechią nie radzili sobie zbyt dobrze, więc idąc tym tropem rozumowania, może w piątek powinniśmy spodziewać się właśnie… bardzo dobrego Górnika? Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Trzy ostatnie spotkania zdecydowanie nie były w wykonaniu piłkarzy Lechii Gdańsk udane. Dwukrotnie w przeciągu zaledwie kilku dni przegrała ona z Legią Warszawa – najpierw w lidze 1:2, a potem w pucharze Polski. Tam do rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. W ostatnich kolejce biało-zieloni ulegli Piastowi Gliwice po wyjątkowo kiepskim meczu.

Podobnie o swoich ostatnich spotkaniach może powiedzieć Górnik. Porażka na własnym stadionie 0:3 z ostatnią w tabeli Miedzią Legnica postrzegana powinna być w kategorii potężnego blamażu. Nie lepiej było tydzień wcześniej, gdy Żabole odpadli z rozgrywek pucharu Polski z III-cio ligowym KKS Kalisz.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy na pewno w piątkowym meczu zabraknie kontuzjowanego Joeriego de Kampsa, który już od blisko miesiąca zmaga się z urazem. Oprócz niego niezdolny do gry jest również Kacper Sezonienko. Dwa nazwiska na liście graczy kontuzjowanych widnieją także na liście Górnika Zabrze. Są to Rafał Janicki i Jonathan Kotzke.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, historia

W ubiegłym sezonie Lechia wywalczyła w meczach z Górnikiem aż cztery punkty. Na wyjeździe wygrała wysoko 3:1, a w Gdańsku zremisowała 1:1. Biało-zieloni w ostatnich meczach radzili sobie od Górników dużo lepiej. W poprzednich pięciu meczach Górnik wygrał tylko raz. Dwa mecze zakończyły się remisem, a dwa wygrała Lechia.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie wskazują wyraźnego faworyta tego meczu. Nico niższe kursy, są na Lechię, co oznacza, że to jej daje się większe szanse na zwycięstwo. Typ na wygraną Górnika to ok. 2.90. Obstawiając ten mecz skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera Superbet. Zapewnia on aż 3754 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, przewidywane składy

Lechia: Kuciak – Stec, Nalepa, Maloca, Pietrzak – Kubicki, Gajos, Durmus, Kałuziński, Conrado – Zwoliński

Górnik: Bielica – Szczesniak, Bergstrom, Jensen – Mvondo, Pacheco, Wojtuszek, Okunuki, Janza – Włodarczyk Podolski

Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze, transmisja

Spotkanie Lechii Gdańsk z Górnikiem Zabrze transmitowane będzie na antenie CANAL+4K Ultra, CANAL+Sport 3 i CANAL+Sport. Początek w piątek 18 listopada o godzinie 20:30. obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ w standardowej ofercie kosztuje 49 zł miesięcznie.

