Lech Poznań – Raków Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (30.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Na to spotkanie czekają kibice z całego kraju. W niedzielę mistrz Polski podejmie na własnym terenie lidera Ekstraklasy. W poprzednim sezonie obie ekipy do ostatnich kolejek rywalizowały o krajowy trium, zaś obecnie Raków Częstochowa wyraźnie odskoczył pozostałym drużynom. Czy Lech Poznań postawi się podopiecznym trenera Marka Papszuna? Początek meczu o godzinie 17:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Stadion Poznan Ekstraklasa Lech Poznań Raków Częstochowa 3.00 3.30 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2022 12:27 .

Lech – Raków, typy i przewidywania

Kilka dni temu Lech Poznań zaliczył remis w starciu z Austrią Wiedeń, przez co w dalszym ciągu nie może być pewny gry w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Ostatnie tygodnie nie są dla Kolejorza szczególnie udane, bowiem Śląsk Wrocław zakończył także jego przygodę z Pucharem Polski. W niedzielę podopiecznych Johna van den Broma czeka prawdziwy sprawdzian, gdyż do Poznania przyjedzie lider z Częstochowy. Raków znajduje się w wybitnej dyspozycji i śrubuje rekord meczów bez straconej bramki. Wszystkie karty są po stronie gości, którzy mogli liczyć na dłuższy odpoczynek i nie mają w bliskiej perspektywie meczu w europejskich pucharach. Spodziewamy się, że Raków zatriumfuje na terenie mistrza Polski. Nasz typ – wygrana Rakowa.

STS 2,45 Wygrana Rakowa Zagraj!

Lech – Raków, sytuacja kadrowa

Po stronie Lecha Poznań w niedzielę zabraknie Bartosza Salamona, który dopiero co wrócił do treningów po długiej kontuzji. Pod znakiem zapytania stoi również występ Barry’ego Douglasa.

Jeśli chodzi o Raków, w najbliższym meczu nie zagrają kontuzjowani Marcin Cebula i Szymon Czyż. Reszta zawodników zgłasza trenerowi Papszunowi gotowość do pojawienia się na boisku.

Lech – Raków, ostatnie wyniki

W miniony czwartek Lech Poznań zremisował na wyjeździe z Austrią Wiedeń 1-1. Wcześniej podzielił się punktami z Cracovią oraz przegrał ze Śląskiem Wrocław w Pucharze Polski (1-3). Po raz ostatni Kolejorz świętował zwycięstwo 16 października. Wówczas udało się pokonać Górnik Zabrze 2-1.

Dla Rakowa ostatnie tygodnie są wręcz wymarzone. Częstochowianie wygrali cztery spotkania w Ekstraklasie oraz jedno w Pucharze Polski, nie tracąc przy tym choćby gola. Lider Ekstraklasy nie przegrał od 3 września, kiedy to Cracovia ograła Raków aż 3-0.

Lech – Raków, historia

Rywalizacja obu ekip w poprzednim sezonie była niezwykle emocjonująca. Na finiszu rozgrywek lepszy okazał się Lech Poznań, który świętował mistrzostwo Polski. Bezpośrednie starcia lepiej układały się z kolei dla Rakowa, który wygrał jedno ligowe spotkanie, a także triumfował w finale Pucharu Polski i w Superpucharze Polski. Po raz ostatni Kolejorz ograł Raków w 2020 roku.

Lech – Raków, kursy bukmacherskie

Faworytem w oczach bukmacherów jest Raków Częstochowa, a kurs na jego zwycięstwo wynosi około 2,50. W przypadku wygranej Lecha Poznań jest to nawet aż 3,0.

Lech Poznań Remis Raków Częstochowa 3.00 3.30 2.50 2.95 3.25 2.50 3.00 3.30 2.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2022 12:27 .

Lech – Raków, przewidywane składy

Lech Poznań: Bednarek, Czerwiński, Satka, Milić, Rebocho, Karlstrom, Murawski, Skóraś, Sousa, Szymczak, Ishak

Raków Częstochowa: Kovacević, Arsenić, Petrasek, Svarnas, Tudor, Papanikolaou, Lederman, Kun, Nowak, Piasecki, Lopez

Lech – Raków, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie Lecha Poznań z Rakowem Częstochowa rozpocznie się o godzinie 17:30. Transmisję można śledzić w polskiej telewizji na CANAL+ Premium oraz CANAL+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 198 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 96 zł.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.