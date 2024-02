Lech Poznań – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (27.02.2024)

Lech Poznań - Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na hitowy mecz ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski. Obie ekipy mają aspiracje aby wygrać te rozgrywki, ale tylko jedna awansuje do półfinału.

IMAGO / Pawel Jaskolka / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Filip Marchwiński

Lech Poznań Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 lutego 2024 21:34 .

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: przewidywania

W ćwierćfinale Fortuna Pucharu Polski czeka nas prawdziwy hit tych rozgrywek. Właściwie to można powiedzieć, że taki przedwczesny finał tych rozgrywek. Lech Poznań bowiem ma aspiracje, aby po odpadnięciu z europejskich pucharów sięgnąć po podwójną koronę. Z kolei Pogoń Szczecin marzy o wstawieniu pucharu do gabloty od lat. Poza tym oba zespoły są ostatnio w bardzo dobrej formie. Dlatego też spodziewam się bardzo emocjonującego meczu. Mój typ na to spotkanie: BTTS.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: ostatnie mecze

W weekend Lech mierzył się hicie kolejki z ekipą Śląska Wrocław. Na własnym stadionie “Kolejorz” podzielił się wówczas punktami remisując mecz 0:0. Z kolei we wcześniejszych dwóch meczach za kadencji Mariusza Rumaka, poznaniacy wygrywali. 2:0 zakończył się mecz z Zagłębiem Lubin oraz 2:1 z Jagiellonią. Jeśli chodzi zaś o ekipę ze Szczecina, to oni w tym roku są w gazie. Wygrali oni trzy ostatnie mecze, a w sumie mają serie czterech zwycięstw z rzędu.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: historia

W pierwszym meczu tego sezonu Pogoń Szczecin rozgromiła w meczu u siebie ekipę Lecha Poznań aż 5:0. To jedno z najwyższych zwycięstw “Portowców” w historii. Z kolei w poprzedniej kampanii dwukrotnie pomiędzy tymi drużynami padał remis. Ostatnie pucharowe starcie miało miejsce w 2017 roku, wówczas szczecinianie wygrali 3:0.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: kto wygra?

Kto wygra? Lech Poznań 60% Remis 0% Pogoń Szczecin 40% 10 + Głosy

Remis

Pogoń Szczecin

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Lech: Bednarek; Pereira, Milić, Salamon, Gurgul, Gholizadeh, Kwekweskiri, Karlstrom, Marchwiński, Velde, Szymczak.

Pogoń: Klebaniuk; Koutris, Malec, Loncar, Wahlqvist, Kurzawa, Grosicki, Gamboa, Przyborek, Biczachczjan, Kolouris

Lech Poznań – Pogoń Szczecin: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać za pośrednictwem anteny Polsatu Sport. Początek ćwierćfinału Pucharu Polski pomiędzy Lechem a Pogonią już we wtorek o godzinie 21:00.

