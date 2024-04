Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, typy i przewidywania

Mecze Lecha Poznań z Pogonią Szczecin obfitują w dość sporą ilość goli. W ostatnich pięciu spotkaniach dwukrotnie padały cztery gole, a raz pięć. Podobnie może być tym razem. Kolejorz będzie chciał zrewanżować się za niedawną porażkę i z pewnością zagra bardzo ofensywnie biorąc również pod uwagę sytuację w tabeli. Mój typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Bramki powyżej 2,5 – TAK

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Zwycięstwo Lecha

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, sytuacja kadrowa

Lech Poznań Zawodnik Powrót Bartosz Salamon Nieznany Nieznany Artur Sobiech Uraz więzadła krzyżowego Do końca sezonu Filip Dagerstal Uraz kostki Niepewny Dino Hotic Uraz mięśnia Do końca sezonu

Pogoń Szczecin Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, ostatnie wyniki

Lech Poznań nie potrafi ustabilizować formy. Ostatnie pięć ligowych spotkań to jedna wygra, trzy remisy i jedna porażka. Mimo to Kolejorz wciąż liczy się w walczy o mistrzostwo Polski zajmując czwartą lokatę. Pogoń jest jest szósta z jednopunktową stratą do rywala z Poznania. Portowcy również nie zachwycają w PKO Ekstraklasie. Ostatnie pięć pojedynków to dwie wygrane, dwa remisy i jedna porażka.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, historia

Ostatni raz obie drużyny spotkały się 27 lutego w ćwierćfinale Pucharu Polski. Wtedy w Poznaniu lepsza była Pogoń, która wygrała po dogrywce 1:0. Natomiast ostatnie pięć pojedynków to aż trzy wygrane Portowców i dwa remisy.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania w oczach bukmacherów jest Lech Poznań. Jednak kursy bukmacherskie na zwycięstwo Kolejorza są dość wysokie i oscylują wokół 2,35. Z pewnością Pogoni nie można odbierać szans na zwycięstwo.

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, kto wygra

Jak zakończy się to spotkanie?

Remisem

Zwycięstwem Pogoni

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, przewidywane składy

Lech Poznań John van den Brom 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Lech Poznań John van den Brom 4-4-1-1 Przewidywany skład 4-1-4-1 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Jen Gustafsson Rezerwowi ▼ 5 Elias Andersson 6 Jesper Karlström 15 Michał Gurgul 16 Antonio Milic 19 Maksymilian Dziuba 30 Nika Kvekveskiri 35 Filip Bednarek 44 Alan Czerwinski 48 Norbert Paclawski 10 Luka Zahovic 15 Marcel Wedrychowski 21 João Gamboa 22 Vahan Bichakhchyan 25 Wojciech Lisowski 51 Patryk Paryzek 61 Kacper Smolinski 68 Danijel Loncar 71 Olaf Korczakowski 81 Bartosz Klebaniuk

Lech Poznań – Pogoń Szczecin, transmisja meczu

Mecz Lecha z Pogonią będzie transmitowany na żywo na antenie TVP Sport, CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Ten pojedynek możesz obejrzeć na żywo również w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+, dzięki której możesz oszczędzić 45 zł. Dostęp do kanałów CANAL+ przez pierwsze trzy miesiące kosztuje teraz 39zł/mies., a po tym okresie 54zł/mies. Cena uwzględnia także rabat 5 zł/mies. za zgody marketingowe.

