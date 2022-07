PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech – Karabach: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Mistrzów. Mistrz Polski rozpocznie we wtorek rywalizację o grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Kolejorza, już pod wodzą nowego trenera Johna van den Broma, czeka bardzo trudne zadanie, bowiem już w pierwszej rundzie eliminacyjnej zmierzy się z wymagającym Karabachem Agdam.

INEA Stadion Eliminacje Ligi Mistrzów Lech Poznań FK Karabach 2.16 3.30 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lipca 2022 08:26 .

Lech – Karabach, typy i przewidywania

Przed wtorkowym spotkaniem trudno wskazać zdecydowanego faworyta. Więcej atutów po swojej stronie wydaje się mieć Karabach, który dysponuje bardzo dużym doświadczeniem z występów w europejskich pucharach w ostatnich sezonach. Z drugiej strony Lech we wtorek będzie dysponował atutem własnego boiska i zrobi wszystko, aby go wykorzystać. My w tym meczu nie pokusimy się o wskazanie końcowego wyniku, ale spodziewamy się zaciętego pojedynku, w którym nie powinno zabraknąć goli. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

STS 2.18 powyżej 2,5 bramki Zagraj!

Typy na Lech – Karabach

Karabach wygrał w 11 z ostatnich 15 meczów – kurs na wygraną Karabachu – 3.55 od STS

Karabach wygrał 1. połowę w 6 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych – kurs prowadzenie Karabachu do przerwy – 4.25 od STS

Karabach strzelił pierwszego gola w 7 z ostatnich 10 meczów wyjazdowych – kurs na pierwszego gola dla Karabachu – 2.43 od STS

Lech – Karabach, ostatnie wyniki

Dla obu zespołów będzie to pierwsze oficjalne spotkanie w tym sezonie. W poprzednich rozgrywkach obie drużyny sięgnęły po mistrzowskie tytułu, ale zdecydowanie trudniejsze zadanie miał Lech Poznań, który niemal do końca sezonu rywalizował z Rakowem Częstochowa i Pogonią Szczecin. Karabach nie dał natomiast najmniejszych szans swoim rywalom i z dużą przewagą zakończył rywalizację na pierwszym miejscu w tabeli azerskiej ekstraklasy.

W ramach przygotowań do nowego sezonu obie drużyny rozegrały po trzy sparingowe spotkania. Lech, który przygotowania rozpoczął już bez Macieja Skorży, który z powodów osobistych opuścił stanowisko trenera, doznał dwóch porażek – 1:2 z Widzewem Łódź i 0:1 z Pogonią Szczecin – oraz pokonał 2:1 Jagiellonię Białystok. Drużynę do nowego sezonu przygotowuje doświadczony Holender John van den Brom.

Karabach w pierwszym kontrolnym spotkaniu wysoko 4:0 pokonał Botosani, natomiast w dwóch kolejnych remisował z Holstein Kiel (2:2) i Universitateą Craiova (1:1).

Lech – ostatnie 5 meczów 28.06.2022 Lech – Jagiellonia 2:1 (sparing)

– Jagiellonia 2:1 (sparing) 23.06.2022 Lech – Pogoń 0:1 (sparing)

0:1 (sparing) 18.08.2022 Lech – Widzew 1:2 (sparing)

1:2 (sparing) 21.05.2022 Lech – Zagłębie 2:1 (Ekstraklasa)

– Zagłębie 2:1 (Ekstraklasa) 13.05.2022 Warta – Lech 1:2 (Ekstraklasa) Karabach – ostatnie 5 meczów 29.06.2022 Univ. Craiova – Karabach 1:1 (sparing)

29.06.2022 Kiel – Karabach 2:2 (sparing)

25.06.2022 Karabach – Botosani 4:0 (sparing)

– Botosani 4:0 (sparing) 27.05.2022 Karabach – Zira 1:1 k. 4:3 (Puchar Azerbejdżanu)

– Zira 1:1 k. 4:3 (Puchar Azerbejdżanu) 21.05.2022 Karabach – Neftczi 4:1

Lech – Karabach, historia

Obie drużyny nie miały do tej pory okazji rywalizować ze sobą, ale drużyna Karabachu Agdam jest bardzo dobrze znana polskim kibicom. O rywalizacji z azerskim zespołem z pewnością pamiętać nie chcą fani Wisły Kraków, która w 2010 roku została wyeliminowała przez Karabach w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy (1:0, 3:2). Wówczas odpadnięcie Białej Gwiazdy było sensacją. Kilka lat później drużyna z Azerbejdżanu uporała się także z Piastem Gliwice (2:1, 2:2).

Lech w przeszłości również miał okazję rywalizować z azerskimi drużynami i może się pochwalić korzystnym bilansem. Z ośmiu pojedynków wygrał sześć, raz zanotował remis i doznał jednej porażki.

Lech – Karabach, kursy bukmacherskie

Według ekspertów faworytem do awansu do kolejnej rundy jest Karabach Agdam, który w ostatnich latach regularnie występował w fazach grupowych europejskich pucharów. Nieco innego zdania są bukmacherzy, którzy aktualnie dają obu drużynom wyrównane szanse na awans, a w pierwszym meczu w roli faworyta stawiają Kolejorza. W STS kurs na wygraną Lecha we wtorkowym meczu wynosi 2.12. Pojedynek mistrza Polski z Karabachem do również dobra okazja do skorzystania z zakładu bez ryzyka o wartości 100 zł, który można odebrać rejestrując konto i wykorzystując przy tym STS kod promocyjny GOAL.

Lech – Karabach, przewidywane składy

Lech Poznań do rywalizacji w eliminacjach Ligi Mistrzów przystąpi między innymi bez Jakuba Kamińskiego i Tomasza Kędziory. Pierwszy przeniósł się do niemieckiego Wolfsburga, natomiast drugi wrócił do Tomasz Kędziory. Od pierwszej minuty w meczu z Karabachem można spodziewać się występu jednego nowego zawodnika – bramkarza Artura Rudko. W kadrze meczowej znajdą się również dwa inne nowe nabytki Kolejorza – Giorgiego Citaiszwili i Afonso Sousa. Obaj powinni być dużymi wzmocnieniami drużyny prowadzonej przez Johna van den Broma i z dużą dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że otrzymają szansę gry już w pierwszym spotkaniu.

Lech: Rudko – Pereira, Satka, Milić, Rebocho – Ba Loua, Karlstrom, Murawski, Amaral, Skóraś – Ishak

Lech – Karabach, transmisja meczu

Pierwsze spotkanie pierwszej rundy eliminacyjnej do Ligi Mistrzów będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Transmisja z meczu Lech – Karabach, który rozpocznie się o godzinie 20:00, będzie prowadzona na kanale TVP Sport. Pojedynek skomentują Jacek Laskowski i Rafał Ulatowski.

Zakład bez ryzyka 100 zł tylko z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.