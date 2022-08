Lech – Dudelange: typy, kursy, zapowiedź (18.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech – Dudelange: typy, kursy, zapowiedź. Lech Poznań w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji zmierzy się z Dudelange. Rywal z Luksemburga jak najbardziej jest w zasięgu Kolejorza, jednak patrząc na grę zespołu z Poznania we wcześniej spotkaniach kwalifikacji oraz występy w PKO Ekstraklasie o awans do fazy grupowej może być bardzo ciężko. Początek starcia o godzinie 20:30.

Lech – Dudelange, typy i przewidywania

Dudelange przed sezonem przeszło małą rewolucję kadrową, a z klubu odeszło kilku ważnych piłkarzy, co odbija się na występach tej drużyny w europejskich pucharach i przegranych rywalizacjach z Pyunik i Malmoe. Natomiast Lech nie zwykł przegrywać swoich rywalizacji przy Bułgarskiej w eliminacjach do europejskich pucharów. Przez ostatnie czternaście lat Kolejorz przegrał tylko cztery pojedynki z Genk, Basel, Interem Baku oraz Spartą Praga. Lech mimo fatalnej gry w tym sezonie jest zdecydowanym faworytem czwartkowego pojedynku – przynajmniej według bukmacherów. Jeśli zespół z Poznania chce awansować do fazy grupowej to szczególnie w pierwszym spotkaniu przed własną publicznością i musi powalczyć o korzystny rezultat. Kolejorz w każdym eliminacyjnym spotkaniu w tym sezonie na własnym obiekcie zdobywał minimum jedną bramkę, a w rywalizacji z Batumi zdobywał ich pięć natomiast w starciu z Vikingurem cztery. Dudelange z kolei nie strzeliło bramki jedynie w pierwszym spotkaniu z Malmoe – w pozostałych pięciu przynajmniej raz trafiali do siatki rywala. Nasz typ: bramki powyżej 2,5 – TAK.

Lech – Dudelange, sytuacja kadrowa

Aż siedmiu piłkarzy Lecha Poznań opuściło ostatni mecz ligowy ze Śląskiem Wrocław. Najbliżej powrotu do składu na mecz z Dudelange jest Antonio Milić, Filip Dagerstal oraz Lubomir Satka, jednak decyzje o ich ewentualnym występie zostaną podjęte prawdopodobnie dopiero na kilka godzin przed rozpoczęciem spotkania. Z gry na pewno wyłączony będzie Alan Czerwiński oraz Bartosz Salamon, którzy na powrót do gry będą musieli jeszcze trochę zaczekać. Od rewanżu z Karabachem Agdam poza kadrą meczową pozostaje też dwóch ofensywnych zawodników Sobiech oraz Ba Loua, którzy również nie prędko wrócą do rywalizacji.

Na ten moment nie mamy informacji o urazach w zespole z Luksemburga. W poprzednim sezonie najlepszym strzelcem tej drużyny był Dejvid Sinani, z kolei jednym z najbardziej doświadczonych jest Marokańczyk Manuel da Costa. Polscy kibice powinni również zwrócić uwagę na grę Julesa Dioufa oraz Samira Hadlja. To właśnie ta czwórka stanowi o sile Dudelange i jednocześnie może być największym zagrożeniem dla Kolejorza.

Lech – Dudelange, ostatnie wyniki

Lech Poznań fatalnie spisuje się w tym sezonie. Kolejorz wygrał zaledwie trzy spotkania: z Karabachem, Dinamo Batumi oraz Vikingurem Reykjavik, jednak w ostatnim przypadku potrzebował dogrywki do awansu. Zespół z Poznania zajmuje ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy z zaledwie jednym punktem na koncie po czterech spotkaniach, dzięki remisowi z Zagłębiem Lubin. Poznaniacy przegrali natomiast ze Stalą Mielec, Śląskiem Wrocław i Wisłą Płock.

Dudelange przewodzi w tabeli ligi luksemburskiej z sześcioma punktami i bilansem bramek 8:2 po dwóch kolejkach. Luksemburczycy odpadli w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy w rywalizacji ze szwedzkim Malmoe. Ale udział w kwalifikacjach do europejskich pucharów zaczynali od Ligi Mistrzów. W pierwszej rundzie wyeliminowali albańską Tiranę, jednak w drugiej rundzie nie dali rady armeńskiemu Pyunik.

Lech – Dudelange, historia

Jak dotąd Lech Poznań w swojej historii nie miał okazji rywalizować z Dudelange. Zespół z Luksemburga jest jednak bardzo dobrze znany polskim kibicom ze względu na rywalizację z eliminacjach Ligi Europy z Legią Warszawa. W 2018 roku Wojskowi odpadli w tej rywalizacji po remisie na wyjeździe i porażce przed własną publicznością.

Lech – Dudelange, typy bukmacherskie

Według bukmacherów zdecydowanym faworytem jest Lech Poznań. Kursy na zwycięstwo poznaniaków wynoszą zaledwie około 1,25. Kursy na sukces zespołu Dudelange są bardzo wysokie i wynoszą ponad 11,00. Również kursy na remis są dość spore i oscylują wokół 6,00.

Lech – Dudelange, przewidywane składy

Lech: Bednarek, Joel Pereira, Milić, Dagerstal, Pedro Rebocha, Karlstrom, Murawski, Velde, Joao Amaral, Skóraś, Ishak

Dudelange: Fox, Gashi, Skenderović, da Costa, Diouf, Bojić, Agović, Vova, Sinani, Hadji, Joao Magno

Lech – Dudelange, transmisja meczu

Pierwsze spotkanie 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy Lech Poznań – Dudelange będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport. Transmisja tego pojedynku będzie również dostępne w aplikacji Sport.TVP.pl. Mecz zostanie rozegrany w czwartek, 18 sierpnia, o godzinie 20:30.

