Lech – Dinamo Batumi: typy i kursy na mecz eliminacji Ligi Konferencji Europy. Kolejorz po odpadnięciu z walki o awans do Ligi Mistrzów, nie może sobie pozwolić na kolejne potknięcie, jeżeli jesienią chce występować na europejskich arenach.

Stadion Poznan Liga Konferencji Europy, kwalifikacje Lech Poznań Dinamo Batumi 1.86 3.75 4.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lipca 2022 14:41 .

Lech – Dinamo Batumi, typy i przewidywania

Trzy kolejne porażki Lecha Poznań nie przemawiają na jego korzyść przed czwartkowym spotkaniem. Choć bukmacherzy zdecydowanie większe szanse dają w tym meczu Kolejorzowi, to lechici w żadnym wypadku nie mogą spodziewać się łatwego pojedynku. Dinamo do stolicy Wielkopolski przyjedzie z zamiarem wywiezienie korzystnego wyniku i możemy spodziewać się z jego strony postawienia trudny warunków. My w tym meczu nie pokusimy się o wskazanie końcowego rozstrzygnięcia, ale stawiamy na przynajmniej jednego gola dla Lecha. Teraz korzystając z promocji Superbet można postawić na takie zdarzenie po bardzo wysokim kursie 100.00. Warunki tej promocji przedstawiamy poniżej. Nasz typ: gol dla Lecha

Lech – Dinamo Batumi, ostatnie wyniki

Początek sezonu nie jest udany dla aktualnych mistrzów Polski. Kolejorz rywalizację w sezonie 2021/22 co prawda rozpoczął od pokonania 1:0 Karabachu Agdam w pierwszym meczy pierwszej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrzów, ale w kolejnych spotkaniach wyglądało to już znacznie gorzej. Najpierw drużyna prowadzona przez John van der Broma przegrała 0:2 z Rakowem Częstochowa w spotkaniu o Superpuchar Polski, a następnie została rozbita 1:5 przez Karabach w rewanżowym meczu w Azerbejdżanie. Lechici nie zdołali się jeszcze po tej porażce podnieść, czego potwierdzeniem jest przegrana 0:2 ze Stalą Mielec w pierwszym meczu nowego sezonu Ekstraklasy.

Dinamo Batumi, które w poprzednim sezonie świętowało zdobycie mistrzostwa Gruzji, również ma za sobą nieudaną rywalizację w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W dwumeczu musiało uznać wyższość Slovana Bratysława, choć postawiło mu trudne warunki. Pierwsze spotkanie w stolicy Słowacji zakończyło się bezbramkowym remisem, natomiast w drugim meczu Slovan zwyciężył 2:1 dopiero po dogrywce. W rozgrywkach ligowych po pierwszej części sezonu Dinamo Batumi prowadzi w tabeli mając trzy punkty przewagi nad Dinamo Tbilisi.

Lech – Dinamo Batumi, historia

Lech Poznań jak dotąd nie miał jeszcze okazji mierzyć się z żadnym gruzińskim zespołem. Z kolei drużyna Dinamo Batumi w sezonie 2017/18 rywalizowała w eliminacjach Ligi Europy z Jagiellonią Białystok. Górą był przedstawiciel polskiej ekstraklasy, który najpierw wygrał na wyjeździe 1:0, a rewanżu nie dał szans rywalom, pokonując ich 4:0.

Do tej pory polskie i gruzińskie kluby mierzyły się 14 razy. Dziesięć spotkań zakończyło się wygranymi naszych zespołów, natomiast cztery mecze wygrali Gruzini. Z siedmiu dotychczasowych dwumeczów, polskie kluby były górą w pięciu.

Lech – Dinamo Batumi, kursy bukmacherskie

Lech Poznań według bukmacherów jest faworytem do odniesienia zwycięstwa w czwartkowym meczu drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy. Kursy na wygraną Kolejorza w tym meczu, w standardowych ofertach bukmacherów, nie przekraczają 1.86. Bardzo ciekawą ofertę na to spotkanie przygotował Superbet, który po zarejestrowaniu konta z kodem promocyjnym GOAL pozwala postawić zakład na bramkę dla Lecha po kursie 100.00. Szczegóły promocji przedstawiliśmy wyżej.

Lech – Dinamo Batumi, przewidywane składy

Kolejorz do czwartkowego spotkania przystąpi poważnie osłabiony. Największym zmartwieniem dla holenderskiego szkoleniowca Lecha jest zestawienie środka defensywy. Z powodu kontuzji do dyspozycji Johna van den Broma nie będą Bartosz Salamon, Antonio Milicic i Alan Czerwiński. Pod ich nieobecność dwójkę stoperów prawdopodobnie stworzą Lubomir Satka i Maksymilian Pingot.

Przeciwko Dinamo Batumi Lech będzie musiał również sobie poradzić bez Adriela Ba Louy i Radosława Murawskiego.

Lech: Rudko – Joel Pereira, Satka, Pingot, Pedro Rebocho – Kvekveskiri, Murawski – Skóraś, Amaral, Velde – Ishak

Dinamo: Kupatadze – Chabradze, Rehkviashvili, Azatsky, Azarovi – Altunashvili, Teidi – Mamuchashvili, Bidzinashvili, Davitashvili – Flamarion

Lech – Dinamo Batumi, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie drugiej rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji Europy będzie można obejrzeć “na żywo” na kanale TVP Sport. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 18:00, skomentują Jacek Laskowski i Marcin Żewłakow.

