Lecce – Juventus to jeden z trzech sobotnich meczów 12. kolejki Serie A. W roli faworyta do tej potyczki podejdzie drużyna z Turynu. Aczkolwiek gospodarze chcą wykorzystać fakt, że grają na swoim stadionie i rywale są w dołku. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Lecce – Juventus FC, typy na mecz i przewidywania

Juventus ma za sobą porażkę w Lidze Mistrzów z Benfiką Lizbona (3:4). Niemniej w lidze włoskiej Stara Dama wygrała w trzech z ostatnich czterech spotkań ligowych. Ponadto turyńczycy mogą pochwalić się solidną defensywą, jakkolwiek dziwnie to zabrzmi, bo w 11 spotkaniach ligowych team z Turynu stracił tylko siedem bramek. W związku z tym, że Lecce nie zachwyca w ofensywie, to kusi nas zdarzenie z dwubramkową wiktorią Bianconerich. Nasz typ: Juventus wygra 2:0.

Lecce – Juventus FC, sytuacja kadrowa

Beniaminek Serie A podejdzie do potyczki bez poważniejszych osłabień. Znacznie gorzej wygląda sytuacja kadrowa gości. Juve będzie osłabione brakiem takich piłkarzy jak: Bremer, Federico Chiesa, Mattia De Sciglio, Angel Di Mario, Kaio Jorge, Leandro Paredes, czy Paul Pogba.

Lecce – Juventus FC, ostatnie wyniki

Gospodarze podejdą do sobotniej batalii, chcąc przerwać serię czterech spotkań bez wygranej. W tym czasie Lecce remisowało z Cremonese (1:1) i Fiorentiną (1:1), a przegrywało z Romą (1:2) oraz Bolognią (0:2).

Podopieczni Massimiliano Allegriego mają natomiast za sobą porażkę z Benfiką Lizbona (3:4). Jednocześnie Juventus jest już pewny tego, że wiosną nie zagra w Lidze Mistrzów. W sobotę Stara Dama powalczy z kolei o trzecie z rzędu ligowe zwycięstwo po pokonaniu Torino (1:0) i Empoli (4:0).

Lecce – Juventus FC, historia

W czterech ostatnich starciach między oboma zespołami dwa razy górą byli turyńczycy, i dwa starcia zakończyły się remisem. Po raz ostatni Juventus mierzył się z Lece w czerwcu 2020 roku, wygrywając u siebie 4:0.

Lecce – Juventus FC, kursy

Lecce – Juventus FC, przewidywane składy

Lecce: Falcone – Baschirotto, Pongracic, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Hjulmand, Askildsen, Strefezza, Ceesay, Banda

Juventus: Szczęsny – Rugani, Bonucci, Danilo, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostić, Milik, Kean.

Lecce – Juventus FC, transmisja meczu

Mecz Lecce – Juventus będzie transmitowane tradycyjnie w telewizji. Spotkanie będzie emitowane na antenie Eleven Sports 2. Dobrą informacją jest to, że można mecz zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 96 zł (płacąc tylko 288 zł zamiast 384 zł).

