Elche – Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (06.03.2022)

W niedzielne popołudnie Barcelona udaje się na wyjazdowe spotkanie z Elche. Rozpędzeni Katalończycy prezentują obecnie najlepszą formę w hiszpańskiej La Liga, dlatego nikt nie daje szansy na sukces w tym spotkaniu gospodarzom. Każdy inny wynik niż zwycięstwo Dumy Katalonii będzie sporą sensacją. Początek meczu o godzinie 16:15.

Estadio Martinez Valero LaLiga Elche FC Barcelona

Elche – Barcelona, typy i przewidywania

Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest Barcelona, która ma za sobą serię trzech zwycięstw z rzędu. Warto jednak zwrócić uwagę na wyniki, jakie padały między tymi drużynami w ostatnim czasie. Od 2014 roku Barcelona straciła w meczach z Elche tylko dwa gole. Miało to miejsce w ostatnim ligowym pojedynku tych drużyn. Wcześniej dziewięć spotkań kończyło się dla Elche bez zdobyczy bramkowych. Nasz typ: obie drużyny strzelą – NIE.

Elche – Barcelona, sytuacja kadrowa

Drużyna gospodarzy będzie musiała poradzić sobie w niedzielnym pojedynku bez zawieszonego za czerwoną kartkę Gumbau. Kontuzję leczą Palacios oraz Donald, a występ Pastore stoi pod znakiem zapytania, choć w tym momencie bardziej prawdopodobne wydaje się, że Argentyńczyk również nie zagra w tym spotkaniu. W Barcelonie wciąż poza składem pozostają Ansu Fati, Umtii oraz Sergi Roberto, którzy nadal leczą kontuzję.

Elche – Barcelona, ostatnie wyniki

Piłkarze Elche w ostatniej kolejce ligowej dość gładko ulegli ostatniemu w tabeli Levante 0:3. Ich pięć ostatnich spotkań to dwie porażki, dwa zwycięstwa oraz jeden remis. Elche zajmuje obecnie bezpieczną trzynastą pozycję w tabeli Primera Division.

W miniony weekend Barcelona pewnie rozprawiła się z Athletikiem Bilbao zwyciężając 4:0. Katalończycy mają serię trzech zwycięstw z rzędu biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki. Ostatni raz przegrali 20 stycznia w 1/8 Pucharu Króla z Athletikiem. Mecz po dogrywce zakończył się zwycięstwem Basków 3:2. Od tego momentu blaugrana rozegrała siedem meczów. Wygrali pięć, zremisowali dwa.

Elche – Barcelona, historia

W pierwszym meczu obu drużyn w tym sezonie Barcelona wygrała na Camp Nou 3:2. Katalończycy do przerwy prowadzili już 2:0. Po zmianie stron do gry wrócili piłkarze Elche, którzy w ciągu dwóch minut doprowadzili do wyrównania. Zwycięskiego gola dla gospodarzy zdobył w 85. minucie Nico.

Od 2014 roku oba zespoły mierzyły się ze sobą dziesięć razy, a wcześniej wspomniany mecz to jedyne spotkanie, w którym Elche zdobyło bramki. W pozostałych dziewięciu pojedynkach ani razu nie pokonali bramkarza Barcelony. Osiem z tych starć kończyło się zwycięstwami Barcy, raz padł bezbramkowy remis. Stosunek bramek 31:2.

Elche – Barcelona, typy bukmacherskie

Rozpędzona Barcelona, która w ostatnich tygodniach prezentuje najlepszą formę w lidze hiszpańskiej jest zdecydowanym faworytem meczu z Elche.

Elche – Barcelona, przewidywane składy

Elche: Badia, Mojica, Bigas, Verdu, Barragan, Fidel, Raul Guti, Mascarell, Morente, Milla, Boye

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, De Jong, Busquets, Pedri, Adama Traore, Aubameyang, Torres

Elche – Barcelona, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie La Liga będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Elche – Barcelona transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Canal+ Sport 2. Starcie rozpocznie się o godzinie 16:15.