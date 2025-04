FC Barcelona – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (26.04.2025)

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona – Real Madryt: typy bukmacherskie

FC Barcelona i Real Madryt zagrają ze sobą po raz trzeci w tym sezonie. W dwóch dotychczasowych spotkaniach padło aż 11 bramek, z czego aż 9 zdobyli piłkarze Barcelony. W sobotni wieczór goli również nie powinno zabraknąć. Duma Katalonii będzie miała nieco utrudnione zadanie, bowiem zagra bez kontuzjowanego Roberta Lewandowskiego. Nadal jednak dysponuje bardzo dużą siłą ofensywną, która może sprawić wiele problemów defensywie Królewskich.

Rozważając postawienie kuponu na ten mecz szukałbym zakładów dotyczących goli, nawet z obu stron. Zwracam także uwagę na jedną z bukmacherskich promocji, dzięki której zakład na gola Barcelony lub Realu można postawić po kursie 200.00. Oferta Superbet jest skierowana do nowych klientów. Więcej szczegółów o niej, a także o innych promocjach znajdziesz niżej. Mój typ: gol Barcelony

Barcelona – Real Madryt, oferty bukmacherów

Bukmacherzy przygotowali bogatą ofertę promocji na sobotni finał Pucharu Króla. Oferują bardzo pokaźne bonusy zarówno za wytypowanie goli dla Barcelony i Realu Madryt czy zwycięzcy tego spotkania. Poniżej prezentujemy aktualne promocje z których można skorzystać przy okazji sobotniego El Clasico.

Barcelona – Real Madryt: ostatnie wyniki

Obecny sezon jest zdecydowanie lepszy w wykonaniu FC Barcelony, która w lidze prowadzi w tabeli z czterema punktami przewagi nad Realem Madryt. Duma Katalonii pozostaje również w grze o triumf w Lidze Mistrzów, na co liczyć już nie mogą Królewscy. Drużyna Carlo Ancelottiego pożegnała się z najważniejszymi europejskimi rozgrywkami po dwóch porażkach z Arsenalem (0:3, 1:2). Atmosfera w Madrycie nie jest dobra, choć nastroje przed finałem Pucharu Króla na pewno poprawiły dwie ligowe wygrane – 1:0 z Getafe i 1:0 z Athletic Bilbao.

FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka gra bardzo solidnie i skutecznie. Nie zmienia tego nawet porażką 1:3 w Dortmundzie z Borussią w rewanżowym meczu 1/4 finału Ligi Mistrzów. Katalończycy w pierwszym meczu wygrali efektownie 4:0 i zameldowali się w półfinale. Mogą się również pochwalić wygranymi w trzech ostatnich ligowych spotkaniach – 1:0 z Leganes, 4:3 z Celtą Vigo i 1:0 z Realem Mallorca.

Barcelona – Real Madryt: historia

Mecz w ramach finału Pucharu Króla będzie trzecim pojedynkiem obu zespołów w tym sezonie. W obu dotychczasowych zdecydowanie górą była FC Barcelona. W ligowym pojedynku, który odbył się 26 października na Santiago Bernabeu Duma Katalonii wygrała wysoko 4:0. Dwukrotnie na listę strzelców w tym meczu wpisał się Robert Lewandowski, a po jednym trafieniu dołożyli Lamine Yamal i Raphinha.

Drugie spotkanie miało miejsce 12 stycznia, w finale rozgrywanego w Rijadzie Superpucharu Hiszpanii. I tym razem FC Barcelona odniosła efektowne zwycięstwo, ogrywając Real 5:2. Gole dla Barcelony zdobywali Yamal, Lewandowski, Raphinha (dwie) i Alejandro Balde. Bramki dla Realu padły po strzałach Kyliana Mbappe i Rodrygo. Barcelonie w tym meczu nie przeszkodził nawet fakt, że od 56. minuty grała w osłabieniu po czerwonej kartce dla Wojciecha Szczęsnego.

Barcelona – Real Madryt: kursy bukmacherskie

Na papierze faworytem tego spotkania jest FC Barcelona. Większe szanse na zwycięstwo dają jej również bukmacherzy. Rozważając typ na wygraną Barcelony w podstawowym czasie gry można liczyć na kurs w okolicy 2.10-2.20. Tymczasem kursy na triumf Realu Madryt przekraczają nawet 3.00. Przy okazji tego meczu warto również zwrócić uwagę na bardzo atrakcyjne oferty specjalne, jakie przygotowali bukmacherzy. Prezentujemy je wyżej.

Barcelona – Real Madryt: kto wygra?

Barcelona – Real Madryt: przewidywane składy

W sobotnim El Clasico nie będzie dane zagrać Robertowi Lewandowskiemu, który cały czas zmaga się z kontuzją uda. Wszystko wskazuje, że po raz kolejny jego miejsce w podstawowym składzie zajmie Ferran Torres. Trener Hansi Flick nie będzie miał również do dyspozycji takich zawodników Alejandro Balde, Marc Bernal i Marc Casado. Do kadry po długiej przerwie wraca Marc-Andre ter Stegen, ale nic nie wskazuje na to, aby Wojciech Szczęsny miał stracić miejsce między słupkami.

Real Madryt do Sewilli, gdzie rozegrany zostanie finał, uda się bez Eduardo Camavingi, Daniego Carvajala i Edera Militao. Gotowi do gry są natomiast Kylian Mbappe i Ferland Mendy, choć prawdopodobnie tylko pierwszy z nich wybiegnie na murawę od pierwszej minuty.

Barcelona: Szczęsny – Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin – De Jong, Pedri – Yamal, Lopez, Raphinha – Torres

Real Madryt: Courtois – Vazquez, Asencio, Rudiger, Garcia – Tchouameni, Valverde – Rodrygo, Bellingham, Vinicius – Mbappe

Barcelona – Real Madryt: transmisja meczu

Finałowy mecz Barcelona – Real Madryt odbędzie się w sobotę (26 kwietnia) o godzinie 22:00. W telewizji mecz będzie transmitowany na kanałach TVP1 i TVP Sport. Drogą internetową spotkanie można obejrzeć na stronie sport.tvp.pl oraz za darmo na platformie STS TV. Uzyskanie dostępu do niej wymaga jedynie rejestracji konta z kodem promocyjnym GOAL oraz postawienia dowolnego zakładu za min. 2 zł.

