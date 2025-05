FC Barcelona – Real Madryt: typy, kursy, zapowiedź (11.05.2025)

FC Barcelona zagra w niedzielę z Realem Madryt w kolejnym El Clasico, które tym razem jest kluczowe w walce o tytuł. Przedstawiamy typy i aktualne kursy na to spotkanie.

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Barcelona – Real Madryt: typy bukmacherskie

Ostatnie El Clasico w tym sezonie ma kluczowe znaczenie w walce o mistrzowski tytuł. Na cztery kolejki przed zakończeniem sezonu FC Barcelona ma cztery punkty przewagi nad Realem Madryt. Przy ewentualnej wygranej gospodarzy losy mistrzowskiego tytułu będą praktycznie rozstrzygnięte. Królewscy, aby marzyć o mistrzostwie muszą w niedzielne popołudnie zwyciężyć, co pozwoli im zmniejszyć stratę do jednego punktu.

W trzech dotychczasowych pojedynkach obu zespołów w tym sezonie padło aż 16 bramek. Kibice oglądali więc średnio ponad pięć bramek w każdym meczu. W niedzielę goli również nie powinno zabraknąć. Warto na pewno rozważyć typ na BTTS, a także zwrócić uwagę na jedną ze specjalnych ofert bukmacherów. Superbet oferuje możliwość postawienia zakładu na gola wybranej drużyny po kursie 200.00, dzięki czemu można zgarnąć nawet 400 zł. Więcej szczegółów o tej ofercie znajdziesz poniżej.

Barcelona – Real Madryt, oferty bukmacherów

Niedzielne El Clasico jest jednym z ostatnich dużych wydarzeń w sezonie 2024/25. Bukmacherzy z okazji tego spotkania przygotowali bardzo atrakcyjne oferty, w których do zgarnięcia są pokaźne bonusy. W poniższej tabeli znajdziesz informacje o najlepszych ofertach na mecz Barcelona – Real Madryt.

Kurs 200.00 na bramkę Barcelony lub Realu w Superbet

Superbet oferuje aż 400 zł bonusu za wytypowanie bramki dla Barcelony lub Realu Madryt w niedzielnym meczu. Wystarczy do tego zakład postawiony za 2 zł. Aby skorzystać z oferty należy podczas rejestracji konta w Superbet podać kod promocyjny GOAL. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku zasady tej oferty.

Załóż TUTAJ konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL, akceptując zgody markertingowe Wpłać jako pierwszy depozyt min. 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta kupon pojedynczy za 2 zł obejmujący typ na gola wybranej przez siebie drużyny w meczu FC Barcelona – Real Madryt Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz od Superbet 400 zł bonusu

Barcelona – Real Madryt: ostatnie wyniki

W rozgrywkach ligowych obie drużyny mogą się pochwalić serią czterech wygranych z rzędu. FC Barcelona wygrywała kolejno z Leganes (1:0), Celtą Vigo (4:3), Realem Mallorca (1:0) i Realem Valladolid (2:1). Z kolei Real Madryt zwyciężał z Deportivo Alaves (1:0), Athletic Bilbao (1:0), Getafe (1:0) i Celtą Vigo (3:2).

FC Barcelona i Real Madryt w ostatnim czasie pożegnały się również z rozgrywkami Ligi Mistrzów. Królewscy w ćwierćfinałowej rywalizacji musieli uznać wyższość Arsenalu (0:3, 1:2). Duma Katalonii udział w rozgrywkach zakończyła na półfinale, gdzie została wyeliminowana przez Inter Mediolan (3:3, 3:4).

Barcelona – Real Madryt: historia

W tym sezonie oba zespoły grały ze sobą już trzy razy. Zdecydowanie lepsze wspomnienia po nich mają piłkarze Barcelony, którzy rozstrzygnęli na swoją korzyść wszystkie rywalizacje. Pierwsze ligowe spotkanie odbyło się 26 października ubiegłego roku na Santiago Bernabeu i zakończyło się wygraną Barcelony 4:0. Na listę strzelców wpisywali się Robert Lewandowski (dwukrotnie), Lamine Yamal i Raphinha.

Drugi z pojedynków miał miejsce 12 stycznia w finale Superpucharu Hiszpanii. Duma Katalonii ponownie nie dała większych szans rywalom, tym razem wygrywając 5:2. Bramki dla Barcelony zdobywali Yamal, Lewandowski, Raphinha (dwie) i Balde. Bramki dla Realu padały po strzałach Kyliana Mbappe i Rodrygo.

Trzecie spotkanie rozegrane zostało niedawno, bo 26 kwietnia. Oba zespoły spotkały się w finale Pucharu Króla. Tym razem do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. Mecz zakończył się wygraną 3:2 Barcelony (Pedri, Torres, Kounde – Mbappe, Tchouameni).

Barcelona – Real Madryt: kursy bukmacherskie

W roli faworyta do niedzielnego spotkania przystąpi FC Barcelona. Takiego zdania są również analitycy firm bukmacherskich, przygotowujący kursy na to spotkanie. Rozważając typ na wygraną Barcelony można liczyć na kurs oscylujący w okolicy 1.90-2.00. Z kolei na wygraną Realu Madryt można postawić po kursie sięgającym 3.30. To wszystko standardowe kursy.

Barcelona – Real Madryt: kto wygra?

Jak zakończy się El Clasico? wygra Barcelona

będzie remis

wygra Real Madryt wygra Barcelona 60%

będzie remis 0%

wygra Real Madryt 40% 10+ Votes

Barcelona – Real Madryt: przewidywane składy

Robert Lewandowski, który zmagał się niedawno z kontuzją, w niedzielne popołudnie prawdopodobnie zasiądzie na ławce rezerwowych. Ze względów zdrowotnych na murawie na pewno nie będą mogli się pojawić Pablo Torre, Marc Casado, Jules Kounde i Marc Bernal.

Zdecydowanie większe osłabienia są po stronie Realu Madryt. Kontuzje eliminują bowiem z gry Davida Alavę, Eduardo Camavingę, Daniego Carvajala, Ferlanda Mendy’ego, Edera Militao i Antonio Ruedigera.

Barcelona – Real Madryt: transmisja meczu

Mecz FC Barcelona – Real Madryt rozegrany zostanie w niedzielę (11 maja) o godzinie 16:15. W telewizji transmisja z tego meczu dostępna będzie na kanałach Eleven Sports 1 i CANAL+ Sport. Za pośrednictwem internetu mecz można obejrzeć za darmo na platformie STS TV. Aby uzyskać dostęp do transmisji wystarczy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz postawić dowolny zakład za minimum 2 zł.

Drogą internetową transmisja dostępna będzie także na platformie streamingowej CANAL+. Teraz w specjalnej promocji za pierwszy miesiąc dostęp do pakietu Super Sport, pozwalającego także obejrzeć finał Ligi Mistrzów, zapłacisz tylko 20 zł. Później cena wzrasta do 69 zł, ale jest możliwość zrezygnowania z subskrypcji w każdej chwili.

