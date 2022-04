Przed 33. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Yannick Carrasco

Hiszpańska La Liga wielkimi krokami zmierza do ostatecznych rozstrzygnięć, stąd też kolejka rozgrywana w środku tygodnia. W niej nie zabraknie emocji, a najciekawszym starciem zdaje się podróż pogrążonej w kryzysie Barcelony na niegościnny stadion Anoeta.

Atletico Madryt – Granada. Typy, kursy, zapowiedź

Czy w ekipie Granady zadziała efekt “nowej miotły”? Pozostający przez rok bez pracy Aitor Karanka powraca do La Ligi w celu uchronienia drużyny przed relegacją. Trudno o bardziej nieprzyjemny chrzest bojowy – w debiucie czeka go wyjazdowe starcie z mistrzem kraju.

A Atletico złapało wiatr w żagle i to pomimo odpadnięcia z Ligi Mistrzów. Fani Rojiblancos nie drżą już o kwalifikację do przyszłorocznej edycji elitarnych europejskich rozgrywek, a piłkarze potrafią zachwycić. Zrobił to ostatnio choćby Yannick Carrasco, choć “Cholo” i tak ma powody do zmartwień. Z powodu kontuzji końcówkę sezonu opuszczą Thomas Lemar i najlepszy gracz marca w La Lidze – Joao Felix. Mimo tego mistrzowie powinni poradzić sobie z 17. w tabeli Granadą.

Nasz typ: zwycięstwo Atletico i minimum dwa gole w meczu

Osasuna – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Real Madryt potrzebuje siedmiu punktów, by zapewnić sobie tytuł. Cel jest jasny – jak najszybsze zapewnienie sobie korony i skupienie się na finiszu Ligi Mistrzów. W ten weekend Królewskich czeka niełatwe starcie. Osasuna potrafi obrzydzić mecz każdemu rywalowi, a w dodatku gracze, jak Chimy Avilla czy Ante Budimir znają się na strzelaniu goli. Wieczór w Pampelunie nie zapowiada się na łatwy dla przyjezdnych, ale ich motywacja może tego dnia zdziałać cuda.

Nasz typ: zwycięstwo Realu Madryt

Real Sociedad – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Estadio Anoeta przez lata był dla Barcelony jednym z najmniej gościnnych obiektów. Rok temu, jeszcze za Ronalda Koemana, Blaugranie udało się jednak wygrać tam aż 6:1. Tyle czasu w piłce nożnej to jednak wieczność. I choć obecnie Duma Katalonii z pewnością jest lepszym zespołem, znajduje się w trudnym momencie. Bolesna porażka z Eintrachtem, a po niej szok spowodowany na Camp Nou przez Cadiz, ostudził emocje fanów. Stało się jasne, że Xavi Hernandez nie poprowadzi drużyny do żadnego trofeum w swoim pierwszym sezonie. Pamiętajmy jednak, jakie cele stawiano przed Katalończykiem w listopadzie. Po pierwsze – zakwalifikować się do Ligi Mistrzów. A pod tym względem Blaugrana ma nawet pewien margines błędu.

Starcie na stadionie Realu Sociedad będzie kluczowe – zarówno dla układu tabeli, jak i dla morale zespołu. Baskowie cieszą się jednak serią pięciu meczów bez porażki, a w świetnej formie znajduje się David Silva. Z pewnością Katalończykom nie będzie łatwo o wywiezienie w czwartek kompletu punktów z San Sebastian.

Nasz typ: obie strzelą

Program 33. kolejki La Liga

wtorek (19 kwietnia):

19:00 RCD Mallorca – Deportivo Alaves (X)

21:00 Real Betis – Elche CF (1 / obie strzelą)

21:00 Villarreal CF – Valencia CF (obie strzelą)

środa (20 kwietnia):

19:00 Atletico Madryt – Granada CF (1 / +1,5 gola w meczu)

20:00 Celta Vigo – Getafe CF (powyżej 2,5 gola w meczu)

21:30 Osasuna Pampeluna – Real Madryt (2)

czwartek (21 kwietnia):

19:00 Espanyol Barcelona – Rayo Vallecano (obie strzelą)

19:00 Levante UD – Sevilla FC (powyżej 2,5 gola w meczu)

20:00 Cadiz CF – Athletic Club (2)

21:30 Real Sociedad – FC Barcelona (obie strzelą)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

33. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 17:00 19 April 2022 Mallorca Deportivo Alaves 2.08 3.05 3.85 2.16 3.20 3.90 2.15 3.20 3.85 2.13 3.20 4.00 19:00 19 April 2022 Real Betis Elche 1.55 4.00 6.45 1.58 4.15 6.40 1.57 4.20 6.20 1.55 4.50 6.20 19:30 19 April 2022 Villarreal Valencia 1.47 4.60 6.55 1.48 4.50 7.50 1.45 4.75 7.00 1.48 4.80 7.00 Pokaż 7 więcej spotkań 17:00 20 April 2022 Atletico Madrid Granada 1.32 5.15 10.25 1.33 5.00 11.00 1.32 5.35 10.50 1.31 5.40 9.80 18:00 20 April 2022 Celta Vigo Getafe 2.19 3.00 3.60 2.20 3.10 3.80 2.27 3.10 3.60 2.20 3.10 3.70 19:30 20 April 2022 Osasuna Real Madrid 5.40 3.75 1.67 5.10 3.90 1.70 5.00 3.70 1.75 5.00 3.95 1.68 17:00 21 April 2022 Levante Sevilla 3.45 3.30 2.10 3.55 3.45 2.12 3.55 3.50 2.12 3.50 3.45 2.12 17:00 21 April 2022 Espanyol Rayo Vallecano 2.43 3.05 3.05 2.55 3.15 3.00 2.52 3.15 3.05 2.46 3.15 3.05 18:00 21 April 2022 Cadiz Athletic Bilbao 3.35 3.00 2.28 3.45 3.20 2.27 3.35 3.15 2.35 3.40 3.10 2.30 19:30 21 April 2022 Real Sociedad Barcelona 3.30 3.45 2.12 3.35 3.60 2.15 3.30 3.55 2.20 3.35 3.55 2.13 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 kwietnia 2022 09:31 .

