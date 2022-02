Przed 25. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Pedri i Gavi

W 25. kolejce faworyci unikną bezpośrednich starć. Nie oznacza to, że czekają ich spacerki. Trudności może mieć zwłaszcza pogrążone w kryzysie Atletico, a i Valencia może urwać punkty Barcelonie.

Osasuna Pampeluna – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Atletico Madryt nie było tak słabe, odkąd zarządza nim Diego Simeone. To tym mniej zrozumiałe, że Argentyńczyk dysponuje prawdopodobnie najmocniejszą kadrą w swojej trenerskiej karierze. Ostatni mecz Los Colchoneros zakończył się kompromitacją. Mistrzowie Hiszpanii ulegli u siebie czerwonej latarni La Ligi – Levante. Było to dopiero drugie zwycięstwo zespołu z Walencji w tym sezonie!

Dlatego też w nadchodzącym spotkaniu z Osasuną można poszukać niespodzianki. Gospodarze słyną z dobrej organizacji gry w defensywie i skutecznych kontr. Dodając do tego fakt, że Cholo prawdopodobnie da odpocząć kilku kluczowym graczom przed starciem z Manchesterem United, kolejny niekorzystny wynik dla mistrzów Hiszpanii zdaje się prawdopodobny.

Nasz typ: zwycięstwo Osasuny lub remis

Real Madryt – Deportivo Alaves. Typy, kursy, zapowiedź

To spotkanie może za to mieć przebieg odwrotny do tego, którego spodziewamy się w starciu Osasuny z Atletico. Real Madryt otrzymał potężny cios w starciu z Paris Saint-Germain. Nie chodzi nawet o sam wynik, bo jednobramkowa porażka w teorii jest do odrobienia w rewanżu. Królewscy zaprezentowali się jednak katastrofalnie słabo, nie oddając nawet strzału na bramkę Gianluigiego Donnarummy. A to może odbić się na Deportivo Alaves.

Los Blancos zechcą dać swoim kibicom wyraźny znak, że wciąż są w stanie wygrywać i że pewnie kroczą po mistrzostwo kraju. Do tego celu trudno znaleźć rywala lepszego niż znajdującego się w strefie spadkowej.

Nasz typ: Real wygra więcej niż jedną bramką

Espanyol Barcelona – Sevilla FC. Typy, kursy, zapowiedź

Obie ekipy podejdą do niedzielnego meczu w niezłych nastrojach. Espanyol urwał punkt – a był bliski nawet zwycięstwa – Barcelonie, zaś Sevilla w świetnym stylu pokonała Dinamo Zagrzeb w pierwszym spotkaniu 1/16 finału Ligi Europy. W dobrej formie znajdują się zwłaszcza napastnicy. Dla Papużek regularnie strzela Raul De Tomas, za to u Andaluzyjczyków odpowiedzialność rozkłada się na więcej osób.

Mimo tego Los Nervionenses muszą wygrywać takie spotkania, jeśli marzą o walce o tytuł do końca. Espanyol nie wygrał od pięciu kolejek, a Sevilla musi utrzymywać dystans do Realu Madryt.

Nasz typ: zwycięstwo Sevilli

Valencia CF – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Valencia to od zawsze niewygodny rywal dla Barcelony, nawet jeśli trzy z ostatnich pięciu pojedynków zakończyło się triumfem Dumy Katalonii. Nietoperze poszukują przełamania. Pomimo niezłej gry i dobrego wprowadzenia się do zespołu Bryana Gila, podopieczni Pepe Bordalasa nie wygrali w lidze od 20 grudnia! Strzelają sporo goli, a okoliczności każą wierzyć, że i w starciu z Blaugraną będą mieli ku temu okazje.

W zespole Dumy Katalonii zabraknie bowiem wielu podstawowych graczy. Być może wróci Ronald Araujo, ale jeśli nie, defensywa będzie ogromnym problemem dla Xaviego. Zawieszony pozostaje Gerard Pique, z urazami mierzą się też Samuel Umtiti i Clement Lenglet. Trener musi zatem liczyć na Erica Garcię, który zanotował fatalne wejście z ławki w derbach, a także na Oscara Minguezę. Ten ma za sobą udany mecz z Napoli, tyle, że wystąpił w nim na prawej stronie. Blaugrana kreuje też sobie mnóstwo okazji, dlatego wierzymy, że w niedzielnym meczu nie zabraknie bramek.

Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Program 25. kolejki La Ligi

piątek (18 lutego):

21:00 Elche CF – Rayo Vallecano (obie strzelą)

sobota (19 lutego):

14:00 Granada CF – Villarreal CF (2)

16:15 Osasuna Pampeluna – Atletico Madryt (1X)

18:30 Cadiz CF – Getafe CF (2)

21:00 Real Madryt – Deportivo Alaves (1, hcs-1,5)

niedziela (20 lutego):

14:00 Espanyol Barcelona – Sevilla FC (2)

16:15 Valencia CF – FC Barcelona (powyżej 2,5 bramki)

18:30 Real Betis – RCD Mallorca (1)

21:00 Athletic Club – Real Sociedad (powyżej 2,5 bramki)

poniedziałek (21 lutego):

21:00 Celta Vigo – Levante UD (1/+1,5 bramki)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

25. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 21:00:00 2022-02-18 Elche Rayo Vallecano 2.75 3.00 2.85 2.95 3.05 2.75 2.95 2.95 2.80 2.95 3.05 2.75 14:00:00 2022-02-19 Granada Villarreal 4.15 3.20 1.94 4.10 3.45 1.97 4.15 3.35 2.00 4.30 3.30 1.95 16:15:00 2022-02-19 Osasuna Atletico Madrid 3.60 3.15 2.11 3.80 3.25 2.13 3.75 3.25 2.15 3.65 3.25 2.13 18:30:00 2022-02-19 Cadiz Getafe 3.05 2.85 2.55 3.15 2.95 2.60 3.15 2.95 2.60 3.10 2.90 2.60 21:00:00 2022-02-19 Real Madrid Deportivo Alaves 1.23 6.50 12.00 1.22 6.60 15.00 1.22 6.60 14.20 1.23 6.60 12.00 14:00:00 2022-02-20 Espanyol Sevilla 3.30 3.15 2.22 3.50 3.20 2.25 3.45 3.25 2.25 3.40 3.25 2.23 16:15:00 2022-02-20 Valencia Barcelona 3.50 3.55 2.00 3.65 3.60 2.02 3.65 3.65 2.05 3.60 3.65 2.01 18:30:00 2022-02-20 Real Betis Mallorca 1.59 4.05 5.30 1.57 4.00 6.20 1.60 4.10 5.90 1.59 4.20 5.60 21:00:00 2022-02-20 Athletic Bilbao Real Sociedad 2.47 2.65 3.45 2.45 2.85 3.45 2.50 2.90 3.40 2.49 2.75 3.50 21:00:00 2022-02-21 Celta Vigo Levante 1.69 3.80 4.75 1.68 4.20 4.70 1.68 4.05 5.05 1.69 3.95 4.90 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 lutego 2022 09:31 .

