Przed 22. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

Po dziwnej, 21. kolejce, w której zabrakło faworytów, mierzących się w krajowych pucharach, powracamy do ligowej codzienności. A w niej, choć w teorii zabraknie wielkich hitów, z pewnością nie zabraknie emocji – zwłaszcza, że ostatnio punkty straciła Sevilla.

Sevilla FC – Celta Vigo. Typy, kursy, zapowiedź

Kiedyś musiał przyjść ten moment. Po tygodniach jazdy na oparach, licznych kontuzjach i nieobecnościach, Sevilla wreszcie straciła punkty w starciu z Valencią. Co to oznacza dla fanów La Ligi? Nic, poza tym, że wyścig o mistrzostwo stał się jeszcze mniej pasjonujący. Obecnie Andaluzyjczycy tracą do Realu już cztery punkty i nie mają z tyłu głowy zaległego meczu. Jeśli chcą na poważnie rzucić wyzwanie Królewskim, muszą punktować równie dobrze. A nawet lepiej, pamiętając o wspomnianej stracie. Na korzyść fanów Los Nervionenses przemawia fakt, iż… ich ulubieńcy odpadli z Pucharu Króla. Oczywiście, porażka w derbach (i to w takich okolicznościach!), mając z tyłu głowy, że finał ma się odbyć właśnie w Sewilli, zdaje się przeczyć temu faktowi. Ale obecnie Julen Lopetegui nie posiada kadry do walki na kilku frontach. Obecnie, przez miesiąc będzie mógł skupić się na La Lidze, a w lutym do gry wrócą już choćby Bono, Youssef En Nesyri czy Munir. To najlepszy czas, by regularnie zbierać punkty.

Nadchodzący mecz to jednak możliwa pułapka. Żadnemu fanowi ligi hiszpańskiej nie trzeba mówić, że Celta Vigo to zespół nieprzewidywalny. Ostatnio Galisyjczycy wypunktowali solidny Espanyol i fantastyczny Betis, odprawili z kwitkiem Osasunę, za to… pożegnali się z Pucharem Króla po meczu z trzecioligowcem. Graczy trenera Coudeta, z Iago Aspasem na czele, nie wolno lekceważyć. I nie zdziwiłbym się, gdyby Sevilla straciła punkty po raz drugi z rzędu.

Nasz typ: obie strzelą

Atletico Madryt – Valencia CF. Typy, kursy, zapowiedź

Kiedy dobiegnie końca marazm ustępującego, najwyraźniej, mistrza? Nie potrafię tego przewidzieć. W trzech ostatnich meczach Rojiblancos dali się zranić na trzech frontach! Remis z będącym w formie Villarrealem trudno uznać za fatalną porażkę, ale już odpadnięcie z Superpucharu Hiszpanii i Pucharu Króla na przestrzeni tygodnia to już coś, co musi odbić się na morale. Mistrzowie Hiszpanii nie funkcjonują dobrze ani w ofensywie, gdzie opierają się na pojedynczych przebłyskach Correi czy Felixa, zatracili też solidność w obronie.

A Valencia? Jasne jest już, że nie włączy się raczej do walki o Ligę Europy, choć matematycznie wciąż ma na to szanse. Ale, w przeciwieństwie do Atletico, wciąż pozostaje w grze o Puchar Króla. Jose Bordalas to prawdziwy ekspert w wykorzystaniu słabości swego rywala, przy jednoczesnym oszacowaniu własnych sił. Dlatego też stawiamy na podział punktów w nadchodzącym pojedynku.

Nasz typ: remis

Real Madryt – Elche CF. Typy, kursy, zapowiedzi

Ostatnio Thibaut Courtois narzekał na zbyt częstą grę przeciwko Athleticowi, a teraz Real Madryt dwa razy pod rząd zmierzy się z Elche. Cóż, rywal mniejszego kalibru, ale odczucia podobne. Królewscy znajdują się w swoim najlepszym momencie. Nie ulega też wątpliwości, że Carlo Ancelotti zamierza teraz skupić się na jedynym trofeum, jakiego brakuje mu na hiszpańskiej ziemi – mistrzostwie kraju. Włoch nie zamierza przy okazji rezygnować z Pucharu Króla czy Ligi Mistrzów, ale o starcie z PSG będzie martwić się za miesiąc. Do tego czasu planem trenera jest wypracowanie sobie jak największej przewagi w La Lidze. Dlatego też nie można spodziewać się wielkich rotacji na ligowy mecz z Elche. A coś nam mówi, że jakość z przodu ponownie zapewni Królewskim punkty.

Nasz typ: Real wygra więcej niż jedną bramką

Deportivo Alaves – FC Barcelona. Typy, kursy, zapowiedź

Xavi po superpucharowym Klasyku powiedział, że porażka po dogrywce to może nie punkt zwrotny, ale kierunek, w jakim należy podążać. I rzeczywiście, Barcelona pokazała się w tym meczu ze świetnej strony. Czy przełoży tę dyspozycję na La Ligę? Cóż, w ostatnich miesiącach miewała problemy zarówno z rywalami w teorii silniejszymi, jak i słabszymi, choć objawiające się inaczej. Ważne powroty każą jednak wierzyć, że tak. Pedri, Ansu Fati i Ronald Araujo to trzy postacie fundamentalne dla obecnej kadry Blaugrany. Już w starciu z Realem pokazali się ze świetnej strony, a teraz muszą nabrać rytmu meczowego i pewności siebie. A z kim o tę ostatnią łatwiej, niż z rywalem, który po raz ostatni w lidze wygrał na początku listopada i to z czerwoną latarnią rozgrywek?

Deportivo Alaves ugrzęzło w strefie spadkowej i nietrudno to zrozumieć. Jedynie będące niżej Cadiz i Levante tracą więcej goli, a tylko Getafe mniej ich strzela. Baskowie niedomagają w każdej możliwej sferze boiskowej. Nawet przy tak chwiejnej formie, jaką prezentuje Duma Katalonii, każdy inny rezultat niż jej triumf, będzie sporą niespodzianką.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony

Program 22. kolejki La Ligi:

piątek (21.01):

21:00 Espanyol Barcelona – Real Betis (obie strzelą)

sobota (22.01):

14:00 Levante UD – Cadiz CF (over 2,5)

16:15 Villarreal CF – RCD Mallorca (1)

18:30 Sevilla FC – Celta Vigo (obie strzelą)

21:00 Atletico Madryt – Valencia CF (X)

niedziela (23.01):

14:00 Granada CF – Osasuna Pampeluna (obie strzelą)

16:15 Real Madryt – Elche CF (1, hcs-1)

18:30 Real Sociedad – Getafe CF (1)

18:30 Rayo Vallecano – Athletic Club (over 2,5)

21:00 Deportivo Alaves – FC Barcelona (2)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

22. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 21:00:00 2022-01-21 Espanyol Real Betis 3.25 3.25 2.30 3.20 3.35 2.36 3.15 3.35 2.35 3.20 3.50 2.33 14:00:00 2022-01-22 Levante Cadiz 1.79 3.50 4.45 1.78 3.55 5.00 1.80 3.65 4.75 1.80 3.65 4.50 16:15:00 2022-01-22 Villarreal Mallorca 1.42 4.60 7.80 1.42 4.65 8.20 1.42 4.65 8.20 1.41 4.70 7.80 18:30:00 2022-01-22 Sevilla Celta Vigo 1.77 3.60 4.85 1.77 3.50 5.20 1.77 3.60 5.05 1.78 3.60 4.80 21:00:00 2022-01-22 Atletico Madrid Valencia 1.47 4.20 7.60 1.48 4.30 7.50 1.50 4.25 7.20 1.49 4.30 6.80 14:00:00 2022-01-23 Granada Osasuna 2.50 3.05 2.90 2.55 3.05 3.10 2.60 3.10 3.00 2.55 3.15 2.95 16:15:00 2022-01-23 Real Madrid Elche 1.17 8.00 14.25 1.17 7.80 17.00 1.17 7.50 19.00 1.17 7.40 16.00 18:30:00 2022-01-23 Real Sociedad Getafe 1.66 3.45 5.65 1.67 3.50 6.40 1.67 3.60 6.10 1.67 3.60 5.80 18:30:00 2022-01-23 Rayo Vallecano Athletic Bilbao 2.75 2.90 2.80 2.80 2.85 3.00 2.85 2.90 2.90 2.75 3.00 2.85 21:00:00 2022-01-23 Deportivo Alaves Barcelona 5.45 4.15 1.60 5.70 4.30 1.58 5.90 4.25 1.57 5.40 4.20 1.59 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 stycznia 2022 12:29 .

