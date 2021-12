Przed 18. kolejką La Ligi: typy, kursy, zapowiedzi

PressFocus Na zdjęciu: Koke, Griezmann i trener Simeone

Nadchodząca, osiemnasta kolejka ligi hiszpańskiej zapowiada się na teoretycznie łatwą dla faworytów. Wyjątkiem są zespoły Sevilli i Atletico, które zmierzą się w bezpośrednim pojedynku.

Real Sociedad – Villarreal CF. Typy, kursy, zapowiedź

Patrząc na ostatnią formę obu zespołów można by powiedzieć, że ślepy będzie się bił z kulawym. Real Sociedad spróbuje przerwać serię trzech kolejnych ligowych zwycięstw. Villarreal, zaś, triumfem nad Rayo Vallecano wygrał po raz pierwszy od trzech kolejek.

Trenerzy Alguacil i Emery mieli problemy z kontuzjami, ale co ważniejsze – ze skutecznością. I o ile ekipa Żółtej Łodzi Podwodnej powoli wraca do zdrowia, o tyle w drużynie Txuri-urdin ponownie zabraknie dwóch reżyserów: Mikela Merino i Davida Silvy.

Sobotni mecz zapowiada się na taktyczne szachy dwóch fachowców, którzy mają więcej do stracenia niż zyskania. Dlatego też nie spodziewamy się gradu bramek.

Nasz typ: poniżej 2,5 bramki w meczu.

FC Barcelona – Elche CF. Typy, kursy, zapowiedzi

Gdy wydawało się już, że Osasuna jest idealnym kandydatem do odbicia się, Barcelona potrafiła zgubić komplet punktów w końcówce spotkania. Duma Katalonii ma ogromny problem z kontuzjami napastników. Niedostępni są Martin Braithwaite, Ansu Fati czy Memphis Depay. Kun Aguero zakończył karierę, więc zdrowi pozostają Luuk de Jong i Ousmane Dembele. Wspomagają ich zaś zawodnicy ze szkółki. Nic zatem dziwnego, że Blaugranie strzelanie bramek przychodzi z trudem. Przed meczem z Elche Xavi nie ma jednak już żadnych wymówek.

To drużyna balansująca pomiędzy strefą spadkową, a miejscami tuż nad nią. Pod względem strzelonych goli tylko cztery ekipy spisują się gorzej, a tylko dwie – Cadiz i Levante – straciły ich więcej. Jeżeli Blaugrana zamierza powalczyć o miejsce w europejskich pucharach, takie starcia są absolutnie konieczne do ciułania punktów.

Nasz typ: zwycięstwo Barcelony.

Sevilla FC – Atletico Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Kolejny pojedynek podłamanych gigantów. Sevilla ze swoją gorszą dyspozycją radzi sobie lepiej, niż Atletico. Andaluzyjczycy wygrali skromnie dwa ostatnie, trudne spotkania, przeciwko Villarrealowi i Athletikowi. Jeśli ktoś oglądał jednak te spotkania, ten wie, jak wielkie problemy w defensywie mieli podopieczni Julena Lopeteguiego, a i zdobyte bramki świadczą raczej o świetnej skuteczności niż kreowaniu wielu okazji.

To jednak nic w porównaniu z problemami mistrzów Hiszpanii. Atletico przegrało dwie ostatnie ligowe batalie, w tym derby Madrytu. Rojiblancos stracili swoją pewność w defensywie i choć strzelają dość regularnie, nie pozwala im to zbierać punktów.

Nasz typ: obie strzelą.

Real Madryt – Cadiz CF. Typy, kursy, zapowiedź

Oj, nie chciałbym teraz być w skórze któregoś z graczy Cadizu. Zespół z Kadyksu czeka na ligowy triumf od trzech meczów (wszystkie zremisowane) i zasłużenie znajduje się w strefie spadkowej. W niedzielę zaś zmierzy się z rywalem najgorszym z możliwych.

Real Madryt kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa, zwykle pokazując swoją najlepszą stronę. A nawet jeśli nie – jak w meczu z Athletikiem – i tak odnosi kolejne triumfy. I to jest, być może, jedyny promyk nadziei dla Cadizu. Pamiętając niedawne męczarnie z Baskami, Carlo Ancelotti może postawić na kilku rezerwowych graczy, jako że za kilka dni Królewscy ponownie będą mierzyć się z Los Leones. Mimo tego, nawet w rezerwowym składzie, Real Madryt nie powinien mieć problemów z odniesieniem zwycięstwa.

Nasz typ: Real wygra więcej niż jedną bramką.

Program 18. kolejki La Ligi:

piątek (17.12):

21:00 Celta Vigo – Espanyol Barcelona (obie strzelą)

sobota (18.12):

14:00 Rayo Vallecano – Deportivo Alaves (1)

16:15 Real Sociedad – Villarreal CF (poniżej 2,5 bramki)

18:30 FC Barcelona – Elche CF (1)

21:00 Sevilla FC – Atletico Madryt (obie strzelą)

niedziela (19.12):

14:00 Granada CF – RCD Mallorca (2)

16:15 Athletic Club – Real Betis (2)

18:30 Getafe CF – Osasuna Pampeluna (X)

21:00 Real Madryt – Cadiz CF (1, hcs-1)

poniedziałek (20.12):

21:00 Levante UD – Valencia CF (2)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

18. kolejka La Liga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

