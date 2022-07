PressFocus Na zdjęciu: Kamil Grosicki

KR Reykjavik – Pogoń: typy i kursy na mecz kwalifikacji Ligi Konferencji Europy. Portowcy po zwycięstwie 4:1 w pierwszym meczu mogą być już myślami przy pojedynkach z Broendby Kopenhaga, ale wcześniej muszą dopełnić formalności w rewanżu na Islandii.

KR-voellur Liga Konferencji Europy, kwalifikacje KR Reykjavik Pogoń Szczecin 5.05 4.30 1.66 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 lipca 2022 18:17 .

KR Reykjavik – Pogoń, typy i przewidywania

Pogoń Szczecin stanęła na wysokości zadania i już w pierwszym meczu praktycznie rozstrzygnęła losy dwumeczu. Na terenie rywala Portowcy będą starali się postawić kropkę nad i zakwalifikować się do drugiej rundy. Nie spodziewamy się jednak, aby Pogoń przystępowała do meczu z zamiarem murowania bramki. Spodziewamy się natomiast sporej liczby bramek i stawiamy na przynajmniej trzy trafienia. Nasz typ: powyżej 2,5 bramki

Fortuna 1.62 wygrana Pogoni Odwiedź Fortuna

KR Reykjavik – Pogoń, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Pogoni przed rewanżowym meczem jest podobna jak przed tygodniem. Trener Portowców Jens Gustafsson na pewno nie będzie miał do swojej dyspozycji czterech zawodników. Trzech z nich – Rafał Kurzawa, Alexander Gorgon i Bartłomiej Mruk – są cały czas wyłączeni z gry z powodów zdrowotnych. Do samolotu lecącego na Islandię nie wsiadł również Michał Kucharczyk, który cały czas pauzuje z powodu pięciomeczowego zawieszenia nałożonego na niego jeszcze podczas występów w Legii Warszawa w 2018 roku. Doświadczony zawodnik najwcześniej do dyspozycji sztabu szkoleniowego będzie na rewanżowe spotkanie drugiej rundy kwalifikacyjnej.

Z uwagi na wysokie zwycięstwo w Szczecinie, w składzie Pogoni można spodziewać się drobnych roszad. Szansę gry od pierwszej minuty mogą otrzymać między innymi Mariusz Fornalczyk czy Wahan Biczachczjan, którzy przed tygodniem wchodzili na boisko z ławki rezerwowych.

KR Reykjavik – Pogoń, ostatnie wyniki

W pierwszym meczu, który rozegrany został w ubiegły czwartek w Szczecinie, Pogoń nie dała żadnych szans swoim rywalom. Portowcy już po pierwszej połowie prowadzili 3:0 po trafieniach Kamila Drygasa, Luki Zahovicia i Jakuba Bartkowskiego. Po przerwie po raz drugi na listę strzelców wpisał się Drygas, a goście byli w stanie odpowiedzieć jedynie honorowym trafieniem Larussona. Do rewanżu Pogoń przystąpi z wydaje się bezpieczną trzybramkową zaliczką.

W ostatni weekend żadna z drużyn nie rozgrywała spotkania. Ekipa KR Reyjkavik mimo trwającego w pełni sezonu islandzkiej ekstraklasy, miała wolne. Portowcy również skupili się na spokojnych przygotowaniach do rewanżu oraz nowego sezonu Ekstraklasy, który wystartuje już w najbliższy weekend.

KR Reykjavik – Pogoń, historia

Obie drużyny przed tygodniem zagrały ze sobą po raz pierwszy, ale nie była to pierwsze zetknięcie Pogoni z islandzką piłką. W sezonie 2001/02 Portowcy rywalizowali w eliminacjach Pucharu UEFA z Fylkir i rywalizacji tej nie wspominają najlepiej. W dwumeczu przegrali 2:3 i pożegnali z rozgrywkami. Był to jeden z dwóch dwumeczów między drużynami z tych krajów, który zakończył się wygraną ekipy z Islandii. W pozostałych sześciu przypadkach górą były zespoły reprezentujące Polsce.

KR Reykjavik – Pogoń, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w rewanżowym meczu stawiają na Pogoń, co oczywiście nie może dziwić po tym co wydarzyło się w pierwszym meczu. Kursy na wygraną Portowców sięgają obecnie około 1.66. Po taki kursie można zagrać między innymi w Fortunie. Jeden z największych polskich bukmacherów oferuje obecnie zakład bez ryzyka do 600 zł, a także darmowy zakład za rejestrację o wartości 20 zł. Można go otrzymać rejestrując konto podając Fortuna kod promocyjny GOAL.

KR Reykjavik – Pogoń, przewidywane składy

Pogoń: Stipica – Bartkowski, Triantafyllopoulos, Zych, Mata – Fornalczyk, Dąbrowski, Kowalczyk, Biczachczjan, Grosicki – Zahović

KR: Olafsson – Chopart, Adalsteinsson, Lindgren, Larusson – Sigurjonsson, Albertsson, Gunnarsson, Bjarnason – Hallsson, Ljubicic

KR Reykjavik – Pogoń, transmisja meczu

Prawami do transmisji rewanżowego spotkania pomiędzy KR Reykjavik – Pogoń dysponuje platforma streamingowa Viaplay. To właśnie za jej pośrednictwem obejrzymy “na żywo” czwartkowy mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:15. Komentatorami będą Przemysław Pełka i Dariusz Banasik.

