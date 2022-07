Korona – Śląsk: typy, kursy, zapowiedź (01.08.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Daniel Gretarsson

W ostatnim spotkaniu tej kolejki PKO BP Ekstraklasy zawodnicy Korony Kielce staną w szranki z piłkarzami Śląska Wrocław. Beniaminek jeszcze w tej kampanii nie triumfował. Z kolei goście są niepokonani. Zapraszamy do naszej zapowiedzi tego meczu. Poniżej przedstawiamy między innymi informacje o ostatnich wynikach i aktualne kursy.

Suzuki Arena Ekstraklasa Korona Kielce Śląsk Wrocław 3.35 3.45 2.26 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 lipca 2022 19:00 .

Korona – Śląsk: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że podopieczni Leszka Ojrzyńskiego ponownie przegrają. Beniaminek nie rozpoczął zbyt dobrze tego sezonu. Do tej pory zawodnicy Korony Kielce zdobyli tylko jeden punkt. Goście są natomiast w całkiem dobrej dyspozycji. Kilka dni temu Śląsk Wrocław wygrał z wyżej notowaną Pogonią Szczecin i teraz powinien iść za ciosem. Korona Kielce według nas jeszcze zaś poczeka na pierwsze zwycięstwo w tym sezonie.

Korona – Śląsk: sytuacja kadrowa

Beniaminek zagra o premierowe zwycięstwo w tej kampanii. O zdobywanie goli w szeregach Korony Kielce zadbają Jacek Kiełb, Jacek Podgórski oraz Bartosz Śpiączka. Śląsk Wrocław prezentuje się dobrze, dlatego nie należy spodziewać się wielu zmian w porównaniu do poprzednich potyczek. Za zdobywanie bramek będą zaś w dużej mierze odpowiedzialni Erik Exposito oraz Dennis Jastrzembski.

Korona – Śląsk: ostatnie wyniki

Podopieczni Leszka Ojrzyńskiego w pierwszym spotkaniu po powrocie do najwyższej klasy rozgrywkowej podejmowali Legię Warszawa. Ekipa ze stolicy naszego kraju prowadziła 1:0, ale finalnie beniaminek zdołał doprowadzić do wyrównania. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się rezultatem 1:1. Korona Kielce potem pojechała do Krakowa. Tam zawodnicy Jacka Zielińskiego byli już wyraźnie lepsi i triumfowali 2:0.

Dwa mecze mają na swoim koncie także zawodnicy Śląska Wrocław. Na początku piłkarze tego klubu rywalizowali w derbach z Zagłębiem Lubin. Ostatecznie to spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Zawodnicy Śląska lepiej zaprezentowali się w drugiej kolejce. Wtedy to podejmowali u siebie Pogoń Szczecin. Ekipa z Wrocławia szybko wyszła na prowadzenie. Goście odpowiedzieli, ale ostatnie słowo należało do wrocławian, którzy finalnie triumfowali 2:1.

Korona – Śląsk: historia

W poprzednim sezonie te zespoły ze sobą nie rywalizowały, ponieważ Korona Kielce grała na niższym szczeblu rozgrywkowym. Ostatnie mecze pomiędzy tymi drużynami miały miejsce w kampanii 2019/20. Na swoim terenie Korona Kielce skromnie pokonała Śląsk 1:0. W meczu rewanżowym wrocławianie zrehabilitowali się i triumfowali 2:1. Trzeba podkreślić, że w czterech poprzednich spotkaniach tych klubów – na stadionie w Kielcach – gospodarze za każdym razem pokonywali swoich przeciwników.

Korona – Śląsk: kursy bukmacherskie

Faworytem tej potyczki są gracze gości. Czy gospodarze sprawią niespodziankę?

Korona – Śląsk: przewidywane składy

Korona: Forenc – Szymusik, Trojak, Petrov, Balić – Kiełb, Sewerzyński, Deja, Podgórski – Łukowski – Śpiączka

Śląsk: Szromnik – Janasik, Poprawa, Gretarsson, Garcia – Schwarz, Olsen – Samiec-Talar, Quintana, Jastrzembski – Exposito

Korona – Śląsk: transmisja

Mecz Korona – Śląsk będzie dostępny na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Trzeba dodać, że poniedziałkowe spotkanie możesz też zobaczyć w usłudze CANAL+ online. Zarejestruj konto w CANAL+ online za pośrednictwem naszej strony. Wtedy zgarniesz półroczny dostęp do oferty za 198 zł (po obniżce z 270 zł).