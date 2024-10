fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Korony Kielce

Korona Kielce Piast Gliwice Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 października 2024 22:02 .

Korona – Piast: typy bukmacherskie

Oba zespoły w ostatnim czasie w PKO BP Ekstraklasie notowały raczej serie, które mogły niepokoić kibiców. Piast Gliwice do piątkowej batalii podejdzie, będąc bez wygranej od czterech meczów. Niebiesko-czerwoni zaliczyli w nich trzy porażki i raz zremisowali. Z kolei Korona Kielce przed reprezentacyjną przerwą sięgnęła po trzy oczka. Niemniej wcześniej doznała dwóch z rzędu porażek. Złocisto-krwiści przystąpią do potyczki, legitymując się bilansem dziewięciu z ostatnich 15 spotkań, w których pierwsi tracili gola. Można zatem przemyśleć taką opcję przy okazji tworzenia kuponu. Mój typ: Piast pierwszy strzeli – TAK.

Lukasz STS 1.98 Piast z pierwszym golem – TAK Więcej kursów

Korona – Piast: ostatnie wyniki

Drużyna Jacka Zielińskiego przed przerwą reprezentacyjna zaliczyła trzecie zwycięstwo w tej kampanii. Korona w pokonanym polu zostawiła Widzew Łódź (1:0). Ogólnie w trzech ostatnich meczach kielczanie zaliczyli dwa zwycięstwa i porażkę. W roli gospodarza ekipa z Kielc w ostatnich czterech spotkaniach przegrała natomiast tylko raz.

Tymczasem zespół Aleksandara Vukovicia w trakcie przerwy reprezentacyjnej rozegrał mecz kontrolny z Ruchem Chorzów, w którym wygrał różnicą trzech trafień (4:1). Piast jednocześnie poprawił sobie nastrój po przegranych potyczkach z Pogonią Szczecin (0:1) i Jagiellonią Białystok (0:1). Niebiesko-czerwoni ostatni wygrany mecz w PKO BP Ekstraklasie w roli gościa zaliczyli jednak dawno temu, bo 30 sierpnia, gdy pokonali Raków Częstochowa (1:0).

Korona – Piast: historia

Obie ekipy o ligowe punkty zagrają ze sobą po raz pierwszy od maja tego roku. Wówczas miał miejsce remis (1:1). Ogólnie w trzech ostatnich spotkaniach o ligowe punkty z udziałem Korony i Piasta dwukrotnie miał miejsce raz i w jednym starciu górą byli gliwiczanie.

Korona – Piast: kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają Niebiesko-czerwoni. Typ na wygraną Piasta kształtuje się na poziomie 2.35-2.45. Remis oszacowano na 2.90-3.10. Z kolei opcja na ewentualną wygraną Korony została wyceniona na 3.30-3.50. Przy okazji meczu ekip Jacka Zielińskiego o Aleksandara Vukovicia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Korona – Piast, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Korony 0% wygraną Piasta 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Korony

wygraną Piasta

remisem

Korona – Piast, przewidywane składy

Obie drużyny podejdą do rywalizacji osłabione. Trener Jacek Zieliński nie będzie mógł skorzystać z usług takich graczy jak: Mateusz Czyżycki, Nono, Marcus Godinho, Jakub Konstantyn czy Miłosz Trojak i Mariusz Fornalczyk. Z kolei w ekipie z Gliwic nie będą mogli wystąpić: Constantin Reiner oraz Tomas Huk.

Korona Kielce Jacek Zielinski Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Korona Kielce Jacek Zielinski 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Piast Gliwice Aleksandar Vukovic Rezerwowi 1 Xavier Dziekonski 2 Dominick Zator 7 Dawid Blanik 9 Evgeni Shikavka 10 Shuma Nagamatsu 21 Danny Trejo 24 Bartlomiej Smolarczyk 37 Hubert Zwoźny 73 Marcel Zapytowski 88 Wojciech Kaminski 2 Jakub Lewicki 9 Fabian Piasecki 10 Patryk Dziczek 14 Miguel Nóbrega 22 Tomasz Mokwa 23 Szczepan Mucha 33 Karol Szymanski 92 Damian Kadzior 96 Tihomir Kostadinov

Korona – Piast, transmisja meczu

Piatkowe spotkanie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisja z meczu Korona Kielce – Piast Gliwice będzie do obejrzenia na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport 5 oraz na platformie CANAL+ Online. Dostęp do niej można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.