Korona Kielce Stal Mielec

Korona – Stal, typy i przewidywania

Korona Kielce i Stal Mielec zagrają ze sobą w ramach 1/32 finału Pucharu Polski. To jedna z niewielu par na tym etapie z jednego poziomu rozgrywkowego. Obie ekipy mają za sobą dość trudny początek sezonu w Ekstraklasie, który sugeruje, że czeka je walka o utrzymanie. W weekend Stal świętowała zwycięstwo, a Korona została rozbita przez Radomiaka. Do środowego meczu w lepszym nastroju przystąpią więc goście. Mój typ – poniżej 2,5 gola.

Korona – Stal, ostatnie wyniki

Korona Kielce pod wodzą Jacka Zielińskiego zaliczyła serię lepszych wyników, w tym chociażby ograła Zagłębie Lubin (2-0) czy właśnie Stal Mielec (1-2). Miniona kolejka przyniosła natomiast tragiczny występ na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Mecz został przegrany aż 0-4.

Stal Mielec po przegranej z Lechem Poznań pożegnała trenera Kamila Kieresia. Zastapił go Janusz Niedźwiedź, który przełamał się już w debiucie, ogrywając 1-0 Motor Lublin. Po tym zwycięstwie Stal dalej znajduje się w strefie spadkowej Ekstraklasy, mając na koncie siedem punktów.

Korona – Stal, historia

W sezonie 2024/2025 te drużyny miały już okazję na siebie trafić. Stało się to w ramach 6. kolejki Ekstraklasy. Korona Kielce przed własną publicznością ograła Stal Mielec 2-1 po trafieniach Nuno Pedro i Dawida Błanika. Gol na wagę trzech punktów padł w doliczonym czasie gry.

Korona – Stal, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną Korony Kielce wynosi 2.20, zaś w przypadku Stali Mielec jest to 2.30. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS to podczas jego zakładania podaj kod bonusowy GOAL – będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Korona – Stal, przewidywane składy

Korona – Stal, kto wygra?

Korona – Stal, transmisja meczu

Środowy mecz Korona Kielce – Stal Mielec w Pucharze Polski rozpocznie się o 17:30. Telewizyjna transmisja będzie dostępna w TVP Sport. W internecie spotkanie można śledzić na stronie sport.tvp.pl oraz w aplikacji TVP Sport.

