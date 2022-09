Kopenhaga – Sevilla: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Julen Lopetegui

Kopenhaga – Sevilla to kolejny środowy mecz, który zostanie rozegrany w 2. kolejce Champions League. Czy faworyzowani goście wygrają? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi, w której można znaleźć między innymi typy, kursy bukmacherskie, czy informację o transmisji z tej środowej konfrontacji.

Parken Liga Mistrzów, gr. G FC Kopenhaga Sevilla FC 3.60 3.50 2.15 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2022 21:39 .

Kopenhaga – Sevilla: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że goście zrehabilitują się za porażkę z Manchesterem City i tym razem zanotują zwycięstwo. Jeśli ekipa z Hiszpanii myśli o awansie do kolejnej fazy w tych rozgrywkach, to nie może stracić punktów w tej środowej potyczce. Goście ostatnio zanotowali przełamanie na krajowym podwórku. Pokonali bowiem w delegacji Espanyol (3:2). Uważamy, że ekipa z Sewilli może pójść za ciosem i zanotować zwycięstwo także w trakcie środowej konfrontacje na stadionie w Kopenhadze.

Kopenhaga – Sevilla: sytuacja kadrowa

Trener duńskiego klubu nie może wystawić dwóch zawodników (Kamil Grabara i Akinkunmi Amoo). Julen Lopetegui nie skorzysta zaś tylko z Jesusa Corony.

Kopenhaga – Sevilla: ostatnie wyniki

Gracze z Danii w pierwszej kolejce Ligi Mistrzów rywalizowali w delegacji z Borussią Dortmund. Klub z Westfalii pewnie i zasłużenie triumfował trzema trafieniami (3:0). Gospodarze mają na swoim koncie ogólnie dwie porażki z rzędu. 10 września przegrali wyjazdowe spotkanie ligowe z Odense 1:2. Aktualnie ekipa z Kopenhagi zajmuje dopiero szóste miejsce w lidze i ma na swoim koncie już pięć porażek w dziewięciu potyczkach. Sevilla w poprzedni wtorek wyraźnie przegrała na swoim terenie z Manchesterem City 0:4. Ekipa z Hiszpanii zrehabilitowała się kilka dni potem. Gracze z Sewilli wygrali wyjazdowe spotkanie z Espanyolem 3:2. To pierwsza wiktoria tego klubu w rozgrywkach ligowych w tym sezonie.

Kopenhaga – Sevilla: historia

W ostatnich latach obie te drużyny nie grały ze sobą na placu gry. Kto okaże się lepszy w tej środowej potyczce?

Kopenhaga – Sevilla: kursy bukmacherskie

Według internetowych bukmacherów większe szanse na zanotowanie zwycięstwa w trakcie środowej konferencji mają goście z Hiszpanii.

Kopenhaga – Sevilla: przewidywane składy

Kopenhaga: Ryan – Diks, Khocholava, Vavro, Kristiansen – Claesson, Falk, Zeca, Lerager, Daramy – Cornelius

Sevilla: Bono – Carmona, Rekik, Nianzou, Acuna – Jordan, Fernando, Rakitic – Lamela, En-Nesyri, Gomez

Kopenhaga – Sevilla: transmisja

Ten środowy mecz 2. kolejki Ligi Mistrzów będzie transmitowany na kanale Polsat Sport Premium 6. Początek potyczki Kopenhaga – Sevilla o 21:00.