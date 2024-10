MKS Kluczbork – ŁKS Łódź: typy, kursy, zapowiedź (30.10.2024)

MKS Kluczbork - ŁKS Łódź: typy i kursy na mecz 1/16 finału Pucharu Polski. W nadchodzącym spotkaniu podopieczni Jakuba Dziółki zmierzą się z trzecioligowcem. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (30 października) o godzinie 18:00.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Kupczak

MKS Kluczbork ŁKS Łódź Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 października 2024 15:22 .

Kluczbork – ŁKS, typy bukmacherskie

Na środę zaplanowane są kolejne spotkania w ramach 1/16 finału Pucharu Polski. W jednym z meczów dojdzie do starcia, w którym MKS Kluczbork przed własną publicznością podejmie ŁKS Łódź. Będzie to rywalizacja między trzecioligowcem a zespołem z Betclic 1. Ligi. Zdecydowanym faworytem tego starcia jest drużyna prowadzona przez Jakuba Dziółkę. Jednak rywalizacje w tego typu rozgrywkach lubią rządzić się swoimi prawami, przez co spotkanie w Kluczborku zapowiada się niezwykle interesująco. Ja uważam, że ostatecznie triumf w regulaminowym czasie gry zgarnie drużyna gości. Mój typ: wygrana ŁKS-u Łódź

Kluczbork – ŁKS, ostatnie wyniki

MKS Kluczbork obecnie notuje serię dwóch meczów z porażkami (0:1 z Pniówek Pawłowice oraz 1:3 z Cariną Gubin). Poprzednie trzy starcia jednak kończyły się ich zwycięstwami (2:0 ze Stalą Brzeg, 6:0 z Karkonosze Jelenia Góra i 4:1 ze Ślęzą Wrocław).

ŁKS Łódź natomiast może się pochwalić nieco lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Podopieczni Jakuba Dziółki bowiem w tym czasie sięgnęli po trzy zwycięstwa (3:0 z GKS-em Tychy, 3:2 z Rakowem Częstochowa w meczu towarzyskim oraz 4:2 ze Stalą Rzeszów), zaliczyli jeden remis (0:0 ze Stalą Stalowa Wola), a także ponieśli jedną porażkę (0:1 z Wisłą Płock).

Kluczbork – ŁKS, historia

Ostatnie starcia między tymi zespołami miały miejsce w sezonie 2017/18 na drugoligowym poziomie rozgrywkowym. Oba spotkania kończyły się zwycięstwami ŁKS-u Łódź. W rundzie jesiennej padł wynik 1:0, natomiast wiosną było już 2:0.

Kluczbork – ŁKS, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, zdecydowanym faworytem czwartkowej potyczki jest ŁKS Łódź. Jeśli rozważasz typ na wygraną pierwszoligowca, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 1.36 – 1.42. W przypadku zwycięstwa MKS-u Kluczbork natomiast sięgają nawet 6.75. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku.

Kluczbork – ŁKS, kto awansuje?

Kluczbork – ŁKS, transmisja

Środowa rywalizacja MKS-u Kluczbork z ŁKS-em Łódź w ramach 1/16 finału Pucharu Polski nie będzie transmitowana.

