KKS Kalisz - Hutnik Kraków: typy na mecz 13. kolejki Betclic 2. Ligi. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Hutnika Kraków

KKS 1925 Kalisz Hutnik Kraków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 października 2024 09:51 .

KKS – Hutnik, typy i przewidywania

Trwający sezon drugiej ligi układa się niezwykle ciekawie. Coraz więcej drużyn zgłasza gotowość do walki o awans na zaplecze Ekstraklasy. Do świetnie radzących sobie Polonii Bytom, Wieczystej Kraków i Pogoni Grodzisk Mazowiecki dołączył w ostatnim czasie również Hutnik Kraków, który bardzo dobrze zareagował na kompromitującą porażkę w derbach. Z walki o awans nie rezygnuje także KKS Kalisz, który poprzedni sezon zakończył porażką w finale baraży. W piątek obie te drużyny zagrają w ramach 13. kolejki Betclic 2. Ligi. Mój typ – powyżej 2,5 gola.

Betclic 1.70 Powyżej 2,5 gola Zagraj!

KKS – Hutnik, ostatnie wyniki

KKS Kalisz z osiemnastoma punktami na koncie zajmuje w drugoligowej tabeli ósme miejsce, a ostatnie wyniki ma bardzo nieregularne. W poprzedniej kolejce poległ w rywalizacji z liderem – Polonią Bytom (0-3). Wcześniej zremisował z rezerwami ŁKS-u Łódź (0-0), a także ograł rezerwy Zagłębia Lubin (2-1).

Hutnik Kraków znajduje się na czwartej, barażowej lokacie. Ma w dorobku 21 punktów, a od porażki 1-7 z Wieczystą Kraków przegrał jedynie w Pucharze Polski z Piastem Gliwice. W lidze Hutnik pokonał między innymi Resovię Rzeszów (3-2) i Zagłębie Sosnowiec (3-2), a ostatnie dwie kolejki to remisy z rezerwami ŁKS-u i Zagłębia Lubin.

KKS – Hutnik, historia

Te drużyny w ostatnich latach regularnie mierzą się ze sobą na poziomie drugiej ligi. W poprzednim sezonie lepszy bezpośredni bilans miał KKS Kalisz, choć obie ekipy wygrały po jednym meczu. Hutnik Kraków zwyciężył u siebie wiosną 2-1, zaś jesienią lepszy okazał się KKS Kalisz (3-0).

KKS – Hutnik, kursy bukmacherskie

W roli delikatnego faworyta do tego meczu zdaniem bukmacherów podejdzie KKS Kalisz. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 2.17. W przypadku ewentualnego triumfu Hutnika Kraków jest to 3.00. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

KKS 1925 Kalisz Remis Hutnik Kraków 2.32 3.40 2.75 2.32 3.40 2.75 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 11 października 2024 09:51 .

KKS – Hutnik, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną KKS-u 100% Remisem 0% Wygraną Hutnika 0% 1 + Głosy Oddaj swój głos: Wygraną KKS-u

Remisem

Wygraną Hutnika

KKS – Hutnik, transmisja meczu

Spotkanie KKS Kalisz – Hutnik Kraków można obejrzeć wyłącznie w internecie. Transmisja będzie dostępna na stronie sport.tvp.pl, w aplikacji TVP Sport oraz za pośrednictwem usługi Betclic TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Wystarczy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na nim środki w dowolnej wysokości.