KKS Kalisz – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2022)

KKS Kalisz – Górnik Zabrze: typy i kursy na mecz Fortuna Pucharu Polski. W 1/8 finału krajowego pucharu „Trójkolorowi” pojadą do Kalisza, aby zmierzyć się z tamtejszym KKS-em. Początek starcia we wtorek 8 listopada o godzinie 14:30.

Puchar Polski KKS 1925 Kalisz Górnik Zabrze 6.40 4.50 1.53 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2022 16:31 .

KKS Kalisz – Górnik Zabrze, typy i przewidywania

We wtorek 8 listopada o godzinie 14:30 w Kaliszu odbędzie się spore wydarzenie. Z tamtejszym KKS-em w spotkaniu w ramach 1/8 finału Pucharu Polski zagra słynny Górnik Zabrze. Drużyna z Wielkopolski na co dzień występuje w drugiej lidze, a dotarcie do tej fazy krajowego pucharu już jest dużym sukcesem. Ekipa z Kalisza w poprzedniej rundzie pokonała Olimpię Elbląg (2:0), a zabrzanie w derbach Śląska uporali się z GKS-em Katowice (2:1).

Faworytem bukmacherów w tym starciu rzecz jasna są goście i my mamy podobne zdanie. Górnik pozostaje w dobrej formie, dlatego powinien poradzić sobie z KKS-em. Nasz typ: zwycięstwo Górnika Zabrze.

Fortuna 1.50 Wygrana Górnika Zabrze Odwiedź Fortuna

KKS Kalisz – Górnik Zabrze, sytuacja kadrowa

W kadrze podopiecznych Bartoscha Gaula na pewno zabraknie Rafała Janickiego, który cały czas zmaga się z poważnym urazem.

KKS Kalisz – Górnik Zabrze, ostatnie wyniki

Obie drużyny są w bardzo dobrej dyspozycji. KKS Kalisz to wicelider eWinner 2 Ligi, który w ostatniej kolejce w meczu na szczycie poradził sobie z Polonią Warszawa (3:0). W sześciu poprzednich spotkaniach we wszystkich rozgrywkach ekipa z Wielkopolski zanotowała pięć zwycięstw oraz jeden remis.

Górnik Zabrze także wrócił na właściwe tory po słabszych występach na początku października. „Trójkolorowi” są niepokonani od czterech pojedynków, a ostatnio przekonująco wygrali z Pogonią Szczecin (4:1).

KKS Kalisz – Górnik Zabrze, historia

Górnik Zabrze jeszcze nigdy nie zagrał z KKS-em Kalisz, a wtorkowe spotkanie będzie pierwszym takim w całej historii.

KKS Kalisz – Górnik Zabrze, kursy bukmacherskie

Oczywiście to goście są faworytem wtorkowego spotkania. Kurs na wygraną Górnika Zabrze wynosi bowiem mniej więcej 1.50, a typ na zwycięstwo skazywanego na porażkę KKS-u Kalisz to około 6.25. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 4.40. Przy okazji obstawiania tego meczu warto skorzystać z kodu promocyjnego oferowanego przez Fortunę. Dzięki niemu możecie liczyć na bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 600 zł. Aby uzyskać do niego dostęp skorzystajcie z naszego kodu promocyjnego Fortuna GOAL.

KKS Kalisz – Górnik Zabrze, przewidywane składy

KKS Kalisz: Krakowiak – Zawistowski, Smoliński, Gawlik, Kendzia, Koczy – Borecki, Łuszkiewicz, Wysokiński, Gordillo – Giel

Górnik: Bielica – Szcześniak, Bergstrom, Paluszek – Wojtuszek, Jules, Pacheco, Janża – Włodarczyk, Poodolski, Okunuki

KKS Kalisz – Górnik Zabrze, transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy KKS-em Kalisz a Górnikiem Zabrze transmitowane będzie na Polsacie Sport. Początek meczu na stadionie OSRiR w Kaliszu we wtorek 8 listopada o godzinie 14:30.

