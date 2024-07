KF Llapi – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (18.07.2024)

KF Llapi - Wisła Kraków, typy na mecz 1. rundy eliminacji Ligi Europy. Biała Gwiazda ma przed rewanżem dwubramkową zaliczkę i jest bliska awansu. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

KF Llapi – Wisła Kraków, typy i przewidywania

Wisła Kraków jest na dobrej drodze, aby dalej walczyć o awans do fazy ligowej Ligi Europy. Jako triumfator Pucharu Polski rozpoczęła eliminacje od pierwszej rundy. Trafiła na kosowskie KF Llapi, które przed tygodniem ograła na własnym terenie 2-0. W czwartek krakowski zespół czeka starcie wyjazdowe, które nie powinno przynieść zbyt dużych trudności. To Wisła w pierwszym meczu była stroną dominującą, pokazując się ze zdecydowanie lepszej strony. Pozytywnie w debiucie zaprezentowały się dwa nowe nabytki – Olivier Sukiennicki oraz Rafał Mikulec – a Angel Rodado potwierdził, że dalej wie, jak się strzela bramki. Wisła wyjechała do Kosowa z dwubramkową zaliczką, ale zamierza potwierdzić, że jest lepsza od rywala i zwyciężyć również w drugim spotkaniu. Drużyna z Kosowa miała spore problemy ze stworzeniem sobie jakiejkolwiek dogodnej okazji strzeleckiej. Nie uchodzi za przesadnie ofensywną, więc strzelaniny nie należy spodziewać się również w drugim meczu. Mój typ – poniżej 2,5 gola.

KF Llapi – Wisła Kraków, ostatnie wyniki

Dla KF Llapi, podobnie zresztą jak Wisły Kraków, mecz z zeszłego tygodnia był oficjalną inauguracją sezonu 2024/2025. Biała Gwiazda zaczęła z dobrej strony, wygrywając 2-0 i przybliżając się do drugiej rundy eliminacji Ligi Europy. Żadna z drużyn nie toczyła swoich pojedynków w weekend, więc po tygodniowej przerwie od grania przystąpią do meczu rewanżowego. Wisła w trakcie okresu przygotowawczego rozegrała tylko dwa sparingi – przegrała z Puszczą Niepołomice (0-1) oraz pokonała Hutnika Kraków (3-0).

KF Llapi – Wisła Kraków, historia

Wisła Kraków doskonale weszła w zeszłotygodniowy mecz, zdobywając bramkę już w drugiej minucie. Igor Sapała intuicyjnie uderzył po przyjęciu piłki, zaskakując bramkarza kosowskiej drużyny. Pierwsza połowa przebiegała pod dyktando Białej Gwiazdy, która radziła sobie wyraźnie lepiej od przeciwnika. Mogła nawet podwyższyć prowadzenie, lecz w kluczowych momentach brakowało skuteczności lub szczęścia. Z biegiem minut gra się wyrównywała, a Wisła raczej chciała już dowieźć skromne prowadzenie do końca. W doliczonym czasie gry swoją okazję wykorzystał również Angel Rodado, dając swojemu zespołowi znacznie lepszy wynik przed rewanżem.

KF Llapi – Wisła Kraków, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że faworytem czwartkowego meczu również będzie Wisła Kraków. Choć ma ona dwubramkową przewagę i nie musi za wszelką cenę wygrywać, kurs na jej zwycięstwo wynosi średnio około 2.30. W przypadku ewentualnej wygranej KF Llapi jest to nawet 3.15. Warto pamiętać, że kursy na zwycięzcę dotyczą tylko regulaminowego czasu gry. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z oferty bukmachera Superbet. Zakładając konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

KF Llapi – Wisła Kraków, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa Wisły Kraków wciąż pozostawia wiele do życzenia. W czwartek trener Kazimierz Moskal nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Kacpra Dudy, Dawida Szota, Goku, Jesusa Alfaro oraz Igora Łasickiego. Drużynę wzmocnił Łukasz Zwoliński, ale nie został zgłoszony do pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy, więc nie będzie mógł pomóc w rywalizacji z KF Llapi.

KF Llapi – Wisła Kraków, przewidywane składy

Wisła Kraków: Cziczkan, Jaroch, Uryga, Colley, Mikulec, Sapała, Carbo, Sukiennicki, Gogół, Rodado, Baena

KF Llapi – Wisła Kraków, kto wygra?

KF Llapi – Wisła Kraków, transmisja meczu

Czwartkowy mecz pomiędzy KF Llapi a Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 16:30. Podobnie jak pierwsze spotkanie, rewanż będzie transmitowany w polskiej telewizji na antenach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

