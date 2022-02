Karabach Agdam – Olympique Marsylia: typy, kursy, zapowiedź (24.02.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Boubacar Kamara

Arkadiusz Milik przyczynił się do tego, że Olympique Marsylia jest blisko awansu do 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. W czwartek rywalem tej drużyny będzie Karabach Agdam, który spróbuje przeciwstawić się w Baku francuskiemu gigantowi.

Karabach Agdam – Olympique Marsylia, typy i przewidywania

Nieporównywalnie większą jakością piłkarską dysponuje Olympique, który od dłuższego czasu wystrzegał się wpadek ze słabszymi od siebie drużynami. Sądzimy zatem, ze niedawna porażka z beniaminkiem Ligue 1 to jedynie potknięcie, a marsylczycy zrehabilitują się w czwartkowym boju.

Karabach Agdam – Olympique Marsylia, sytuacja kadrowa

Gurban Gurbanov może chcieć namieszać w składzie po porażce we Francji. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, abyśmy zobaczyli takie samo zestawienie personalne w Karabachu. Jedyny kontuzjowany gracz to Shahrudin Mahammadaliyev. Jorge Sampaoli ma zaś do dyspozycji pełną kadrę.

Karabach Agdam – Olympique Marsylia, ostatnie wyniki

Od momentu rozegrania pierwszego meczu przeciwko drużynie z Marsylii, Karabach nie rozegrał żadnego spotkania. Wobec tego Gurban Gurbanov mógł skupić się przygotowaniu zespołu do rewanżu. Wcześniej mistrz Azerbejdżanu urządził sobie trening strzelecki w krajowym pucharze. Wyższość Karabachu musiał uznać klub o nazwie Keshla.

W miniony weekend rywalizował natomiast Olympique, chociaż sympatycy tego klubu prawdopodobnie woleliby zapomnieć o starciu, które miało miejsce w Marsylii. Ekipa Jorge Sampaoliego grała z beniaminkiem Ligue 1, czyli Clermont. Olympique zdominował przeciwnika, ale to beniaminek był bardziej konkretny i zwyciężył 2:0.

Karabach Agdam – Olympique Marsylia, historia

Drużyny te rywalizowały ze sobą tylko raz. Pojedynek ten miał miejsce w miniony czwartek w Marsylii. Wówczas Olympique triumfował 3:1, a dwa gole strzelił Arkadiusz Milik.

Karabach Agdam – Olympique Marsylia, kursy bukmacherów

Karabach Agdam – Olympique Marsylia, przewidywane składy

Karabach: Luka Gugeszaszwili – Marko Vesović, Maksim Medvedev, Kevin Medina, Toral Bayramov, Patrick Andrade, Qara Qarayev, Kady, Filip Ozobić, Abdellah Zoubir, Ibrahima Wadji

Olympique: Steve Mandanda – Pol Lirola, Leonardo Balerdi, Alvaro Gonzalez, Luan Peres, Pape Gueye, Boubacar Kamara, Gerson, Konrad de la Fuente, Cengiz Under, Arkadiusz Milik

Karabach Agdam – Olympique Marsylia, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w czwartek 24 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 35-letni Bartosz Frankowski. Pierwszy gwizdek polskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 18:45. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Viaplay.

