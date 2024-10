Juventus – VfB Stuttgart: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2024)

LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Thiago Motta

Juventus – VfB Stuttgart: przewidywania

Z pewnością nie będzie to hit tej kolejki Ligi Mistrzów, ale można spodziewać się bardzo ciekawego meczu, w którym powinno paść sporo bramek. Oba zespoły bowiem lubią ofensywny futbol i preferują futbol oparty na atakowaniu, a nie bronieniu. Do tego dotychczasowe mecze w Lidze Mistrzów przyzwyczaiły nas do sporej liczby trafień. Tak też powinno być tym razem. Niemniej to Juventus w starciu z VfB Stuttgart jest zdecydowanym faworytem. Mój typ na to spotkanie: Juventus wygra mecz.

Juventus – VfB Stuttgart: ostatnie wyniki

Zdecydowanie lepiej w ostatnich tygodniach radzi sobie zespół Starej Damy. Gracze z Turynu w ostatnich pięciu meczach zdobyli aż jedenaście punktów. W tym czasie udało się im pokonać m.in. RB Lipsk oraz zremisować z SSC Napoli. W ostatni weekend okazali się lepsi od Lazio Rzym. Co warte odnotowania, w tym sezonie są jeszcze bez porażki, a w Lidze Mistrzów do tej pory mają komplet punków i aż sześć zdobytych bramek.

Z kolei ekipa VfB Stuttgard w ostatnich meczach ma problem z wygrywaniem. Ostatni raz trzy punkty udało się im zainkasować w starciu z Borussią Dortmund dokładnie miesiąc od meczu z Juventusem. Od 22 września zanotowali pięć remisów, a w ostatni weekend polegli z Bayernem Monachium. Jeśli chodzi zaś o mecze Ligi Mistrzów, to do tej pory również mają oni problemy, bowiem przegrali z Realem Madryt oraz – co dużo bardziej sensacyjne – zremisowali 1:1 ze Spartą Praga.

Juventus – VfB Stuttgart: historia

To będzie pierwsze w historii starcie tych dwóch zespołów.

Juventus – VfB Stuttgart: kto wygra?

Juventus – VfB Stuttgart: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tej rywalizacji jest zespół Juventusu. Kurs na zwycięstwo Starej Damy wynosi poniżej 2.00. Z kolei remis wyceniany jest na około 3.80, zaś zwycięstwo gości na nawet 4.00.

Juventus – VfB Stuttgart: przewidywane składy

Juventus FC Thiago Motta VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß Juventus FC Thiago Motta 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß Rezerwowi 16 Weston McKennie 17 Vasilije Adzic 21 Nicolò Fagioli 22 Timothy Weah 23 Carlo Pinsoglio 26 Douglas Luiz 37 Nicolò Savona 40 Jonas Rouhi 51 Samuel Mbangula 1 Fabian Bredlow 2 Ameen Al Dakhil 3 Ramon Hendriks 5 Yannik Keitel 10 El Bilal Touré 11 Nick Woltemade 13 Frans Krätzig 14 Christopher Olivier 15 Pascal Stenzel 32 Fabian Rieder 41 Dennis Seimen 45 Anrie Chase

Juventus – VfB Stuttgart: transmisja

Spotkanie Juventus – VfB Stuttgart odbędzie się we wtorek (22 października) o godzinie 21:00. Transmisję będzie można obejrzeć na antenie CANAL+ Sport 360 oraz w internecie za pomocą usługi Canal+ Online. Aby uzyskać dostęp do spotkania online, wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

