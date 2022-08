fot. PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Juventus FC – US Sassuolo to ostatnie spotkanie w ramach pierwszej kolejki Serie A. Stara Dama przystępuje do tego meczu, chcąc wykonać krok w kierunku odzyskania swojego blasku. Neroverdi nie chcą jednak ułatwiać zadania podopiecznym Massimiliano Allegriego. Chociaż tego lata stracili Gianlukę Scamakkę na rzecz West Hamu United. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Juventus FC – US Sassuolo, typy i przewidywania

Juventus w poprzednim sezonie mógł pochwalić się najlepszą defensywą. Ogólnie w 38 spotkaniach Bianconeri stracili zaledwie 30 goli. Warto odnotować, że od listopada minionego roku turyńczycy u siebie przegrali tylko trzy mecze w roli gospodarza.

Przeciwnikiem Starej Damy będzie natomiast Sassuolo, które w ostatnich czterech miesiącach zaliczyło tylko jedno zwycięstwo w oficjalnych spotkaniach. Od listopada ubiegłego ekipa z MAPEI stadium wygrała tylko trzy razy w roli gości.

Biorąc pod uwagę podane wyżej dane, a także to, że Sassuolo leży Juve w bezpośrednich potyczkach, to nie spodziewamy się niespodzianki. Nasz typ: wygrana Juventusu.

Juventus FC – US Sassuolo, sytuacja kadrowa

Turyński team przystąpi do poniedziałkowej batalii bez czterech zawodników. Kwestie zdrowotne nie pozwalają na grę: Federico Chiesie, Kaio Jorge, Paulowi Pogbie i Wojciechowi Szczęsnemu. Z kolei z powodu zawieszenia nie będa mogli wystąpić Adrien Rabiot oraz Moise Kean. U gości wyłączeni z występu będą Hamed Traore i Maxime Lopez.

Juventus FC – US Sassuolo, ostatnie wyniki

Stara Dama nie rozpieszczała swoich kibiców w trakcie okresu przygotowawczego. Juventus w trzech ostatnich sparingach poniósł dwie porażki z Realem Madryt (0:2) i Atletico Madryt (0:4). Ponadto zaliczył też remis z FC Barceloną (2:2).

Ekipa Alberto Dionisiego skompromitowała się natomiast ostatnio w krajowym pucharze. Sassuolo przegrało w Coppa Italia z Modeną (2:3). Neroverdi nie potwierdzili zatem niezłej dyspozycji ze spotkań kontrolnych, w których zaliczyli trzy zwycięstwa i remis.

Juventus FC – US Sassuolo, historia

W pięciu ostatnich potyczkach między obiema ekipami trzykrotnie górą był Juventus, raz wygrało Sassuolo i jedno starcie zakończyło się remisem. Po raz ostatni obie drużyny grały ze sobą w kwietniu tego roku, gdy Stara Dama wygrała na wyjeździe (2:1). Ostatnia ligowa potyczka na Allianz Stadium z udziałem obu teamów zakończyła się natomiast triumfem Czarno-zielonych (2:1).

Juventus FC – US Sassuolo, typy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy nie mają wątpliwości, że górą w poniedziałkowym boju sa gospodarze. Kursy na wiktorię Juventusu oscyluja w granicach 1,46-1,49.

Juventus FC – US Sassuolo, przewidywane składy

Juventus: Perin – Bremer, Bonucci, Danillo, De Sciglio, Locatelli, Zakaria, Cuadrado, Kostić, Di Maria, Vlahovic

Sassuolo: Consigli – Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos, Frattesi, Matheus Henrique, Thorstvedt, Berardi, Pinamonti, Ceide.

Juventus FC – US Sassuolo, transmisja meczu

Ostatnia konfrontacja pierwszej kolejki Serie A będzie tradycyjnie transmitowana w telewizji. Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 1. Starcie zacznie się o 20:45. Tymczasem przypominamy, że osoby, które nie mają dostępu do tej stacji, mogą śledzić spotkania ligi włoskiej na stronie internetowej zakładów bukmacherskich STS. Wystarczy spełnić kilka warunków, aby cieszyć się z możliwości oglądania meczów w rozgrywkach aktualnych mistrzów Europy.

Przede wszystkim należy zarejestrować konto na stronie internetowej legalnego polskiego bukmachera. Ponadto trzeba mieć rozegrany kupon w ciągu 24 godzin poprzedzających zdarzenie. Po spełnieniu tych wytycznych transmisja z potyczki Juventus – Sassuolo zostanie odblokowana na stronie STS-u.

