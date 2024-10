Juventus – Lazio: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2024)

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus – Lazio: typy i przewidywania

W sobotni wieczór na Allianz Stadium w Turynie dojdzie do starcia, w którym Juventus podejmie Lazio w hicie 8. kolejki Serie A. Obie drużyny, z 13 punktami na koncie, powalczą o trzy cenne punkty, które mogą przybliżyć do czołówki tabeli. Zespół Thiago Motty pozostaje niepokonany w tym sezonie, ale zaliczył aż cztery remisy.

Jednak to, co wyróżnia Bianconerich, to nie tylko wyniki, ale przede wszystkim ich defensywa. Juventus w siedmiu rozegranych meczach stracił zaledwie jedną bramkę, co jest efektem imponującej postawy całej formacji obronnej, a także świetnej formy Michele Di Gregorio, który zastąpił Wojciecha Szczęsnego. W mojej ocenie Stara Dama z pewnością sprosta roli faworyta i zgarnie trzy punkty, które pozostaną w stolicy Piemontu. Dzięki swojej solidnej formie ma wszystkie atuty, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Mój typ: wygrana Juventusu.

Juventus – Lazio: ostatnie wyniki

Przed październikową przerwą na mecze reprezentacyjne Juventus zremisował z Cagliari (1:1). Bramkę dla Starej Damy zdobył Dusan Vlahović z rzutu karnego. Spotkanie kończył w osłabieniu po tym, jak Francisco Conceicao obejrzał czerwoną kartkę. Ostatnie pięć ligowych pojedynków 36-krotnych mistrzów Włoch przyniosło dwa zwycięstwa, ale również trzy remisy, co tylko podkreśla ich nierówną formę w krajowych rozgrywkach. Ponadto drużyna wygrała dwa starcia w Lidze Mistrzów – z PSV Eindhoven (3:1) oraz RB Lipsk (3:2).

Lazio znajduje się w znakomitej formie, po wygraniu czterech kolejnych meczów we wszystkich rozgrywkach. W ostatniej kolejce Biancocelesti pokonali Empoli 2:1, a na listę strzelców wpisali się Mattia Zaccagni oraz Pedro. Od początku sezonu Rzymianie odnotowali cztery zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki.

Juventus – Lazio: historia

Co ciekawe, z ostatnich pięciu bezpośrednich starć między Juventusem a Lazio aż trzy razy zwycięstwo zgarnęli Rzymianie. W minionej kampanii drużyny spotkały się aż czterokrotnie. W lidze Juventus wygrał u siebie (3:1), natomiast w Rzymie górą było Lazio, które triumfowało (1:0). Decydującego gola w tym spotkaniu strzelił Czarnogórzec Adam Marusić. Drużyny mierzyły się również w półfinale Pucharu Włoch. W Turynie było (2:0), a na Stadio Olimpico Lazio wygrało (2:1).

Juventus – Lazio: kursy bukmacherskie

Juventus – Lazio: przewidywane składy

Thiago Motta w sobotnim meczu nie będzie mógł skorzystać z Francisco Conceicao, który pauzuje za czerwony kartonik. Kontuzjowany wciąż pozostaje Arkadiusz Milik, który na początku października przeszedł operację łąkotki. Z urazami borykają się Weston McKennie, Nicolas Gonzalez, Bremer oraz Teun Koopmeiners, co stwarza dodatkowe problemy w składzie. Z kolei Marco Baroni nie ma żadnych kontuzji ani zawieszeń w swojej drużynie.

Juventus FC Thiago Motta Lazio Rzym Marco Baroni Juventus FC Thiago Motta 4-2-3-1 Przewidywany skład Lazio Rzym Marco Baroni Rezerwowi 1 Matia Perin 6 Danilo 17 Vasilije Adzic 21 Nicolò Fagioli 23 Carlo Pinsoglio 32 Juan Cabal 40 Jonas Rouhi 51 Samuel Mbangula 2 Samuel Gigot 3 Luca Pellegrini 4 Patric 7 Fisayo Dele-Bashiru 9 Pedro Rodriguez 14 Tijjani Noslin 20 Loum Tchaouna 22 Gaetano Castrovilli 35 Christos Mandas 55 Alessio Furlanetto

Juventus – Lazio: sonda

Juventus – Lazio: transmisja meczu

Spotkanie pomiędzy Juventusem a Lazio w ramach 8. kolejki Serie A będzie transmitowany na kanale Eleven Sports 1. Spotkanie skomentują Julian Kowalski i Tomasz Zieliński. Mecz będzie też można śledzić w serwisie streamingowym elevensports.pl, a także dzięki usłudze CANAL+ online.

