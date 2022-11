Juventus – Lazio: typy, kursy, zapowiedź (13.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus – Lazio to zdecydowanie największy hit w ramach 15. kolejki Serie A. Faworytem tego starcia w powszechnej opinii jest Stara Dama, która liczy na szóste ligowe zwycięstwo z rzędu. Rzymianie wygrali natomiast dwa ostatnie mecze. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania, w której znajdziecie między innymi informacje na temat sytuacji obu zespołów, nasze przewidywania, a także kursy oferowane przez bukmacherów.

Allianz Stadium Serie A Juventus FC Lazio Rzym 2.02 3.60 3.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 listopada 2022 14:56 .

Juventus FC – Lazio, typy i przewidywania

Gdy dochodzi do rywalizacji z udziałem tak solidnych defensyw, to najlepiej obrać wariant under. Nie zmienia to jednak faktu, że spodziewamy się zwycięstwa Juventusu, mając na uwadze to, jak ta ekipa radziła sobie z Lazio w roli gospodarza. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Juventus FC – Lazio, ostatnie wyniki

Wielokrotni mistrzowie Włoch mogą pochwalić się w lidze włoskiej passą pięciu kolejnych zwycięstw. Juventus w tych meczach nie stracił nawet jednej bramki, co sprawia, że Massimiliano Allegri chyba wypracował optyamlny blok defensywny.

Na swoim obiekcie ekipa z Turynu jest niepokonana od kwietnia tego roku. Ostatnią porażkę u siebie Jve zaliczyło 3 kwietnia, gdy uległo Interowi Mediolan (0:1) po Hakana Calhanoglu. W kolejnych 10 meczach bianocneri zaliczyli sześć zwycięstw i cztery remisy.

Juventus FC – Lazio, historia

W potyczce z maja tego miał miejsce rezultat 2:2. Ogólnie w pięciu ostatnich spotkaniach Juventus wygrał trzykrotnie, a dwa starcia zakończyły się remisem.

Juventus FC – Lazio, kursy bukmacherów

Kurs na zwycięstwo zespołu Massimiliano Allegriego w STS zakłady bukmacherskie wynosi 2,02. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka 100 zł.

Juventus FC – Lazio, przewidywane składy

Lista nieobecnych w szeregach gospodarzy jest bardzo długa. Z powodu zawieszenia nie może wystąpić Alex Sandro. Ponadto wyłączeni z gry są: Samuel Iling-Junior, Dusan Vlahović, Mattia De Sciglio, Paul Pogba, czy Kaio Jorge. U gości zabraknie natomiast Manuela Lazzarriego, Mattii Zaccaniego, czy Patrica.

Juventus: Szczesny – Bremer, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Miretti, Milik

Lazio: Provedel – Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Cataldi, Vecino, Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro.

Juventus FC – Lazio, transmisja meczu

Mecz Juventus – Lazio będzie można oglądać oczywiście w telewizji. Transmisja ze spotkania będzie dostępna na Eleven Sports 2. Mecz skomentują Mateusz Święcicki i Filip Kapica. Dobrą informacją jest to, że można mecz zobaczyć także dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie.

