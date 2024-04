fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus FC Fiorentina Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 kwietnia 2024 00:44 .

Juventus FC – ACF Fiorentina, typy na mecz i przewidywania

Juventus i Fiorentina mają konkretne cele na trwający sezon. Bianconeri koncentrują się na tym, aby finalnie wywalczyć miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Toskańczycy marzą natomiast o tym, aby finalnie zakwalifikować się do europejskich pucharów. W związku z tym niedzielna potyczka z udziałem ekip z Turynu i Florencji zapowiada się pasjonująco. Juve w 15 spotkaniach rozegranych w roli gospodarza w tej kampanii tylko pięć razy zaliczyło mecze z bilansem powyżej 2,5 bramki. Z kolei w 10 spotkaniach miała miejsce sytuacja, gdy maksymalnie padły dwa gole. To może dawać do myślenia. Warto zatem zastanowić się nad takim rozwiązaniem. Mój typ: poniżej 2,5 bramki – TAK.

Lukasz Superbet 1.70 poniżej 2‚5 bramki – TAK Przejdź na Superbet

Juventus FC – ACF Fiorentina, sytuacja kadrowa

W ekipie z Turynu już od dłuższego czasu wyłączeni z gry są Nicolo Fagioli i Paul Pogba. Tymczasem w zespole z Florencji najpewniej wszyscy gracze będą do dyspozycji trenera Vincenzo Italiano.

Juventus FC – ACF Fiorentina, ostatnie wyniki

Drużyna Massimiliano Allegriego przystąpi do niedzielnej potyczki w dobrych nastrojach, pokonując Lazio (2:0) w półfinale Pucharze Włoch. Juventus jednocześnie przerwał serię bez przegranej, która liczyła cztery spotkania. W nich turyńczycy przegrali dwukrotnie i w dwóch meczach remisowali.

Fioletowi mają natomiast za sobą zwycięstwo z Atalantą (1:0) w Coppa Italia. Fiorentina wróciła na zwycięski po trzech spotkaniach bez zwycięstwa, w których trakcie między innymi ulegli AC Milan (1:2).

Juventus FC – ACF Fiorentina, historia

W każdym z dwóch ostatnich starć z udziałem obu ekip za każdym razem górą byli Bianconeri. Ogólnie w siedmiu ostatnich meczach między Juventusem a Fiorentiną pięć razy lepsi byli turyńczycy, raz wygrali Fioletowi i w jednej konfrontacji był remis.

Juventus FC – ACF Fiorentina, kursy

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na wygraną mają gospodarze. Wariant na zwycięstwo Juventusu kształtuje się w wysokości 1.82-1.85. Opcję na remis wyceniono na 3.45-3.60. Z kolei rozwiązanie na wygraną Fiorentiny oszacowano na poziomie 4.40-4.50. Przy okazji tego starcia można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera STS. Rejestrując konto w STS, podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 1500 zł.

Juventus FC – ACF Fiorentina, przewidywane składy

Juventus: Szczęsny – Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Chiesa, Vlahovic

Fiorentina: Terracciano – Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi, Mandragora, Bonaventura, Nico Gonzalez, Beltran, Ikone, Belotti.

Juventus FC – ACF Fiorentina, typ kibiców

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Juventusu 0% wygraną Fiorentiny 0% remisem 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Juventusu

wygraną Fiorentiny

remisem

Juventus FC – ACF Fiorentina, transmisja meczu

Na zakończenie niedzieli w ramach 31. kolejki Serie A będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji rywalizację z udziałem Juventusu i Fiorentiny. Mecz będzie transmitowany antenie Eleven Sports 1. Można go również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Spotkanie w Turynie zacznie się o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.