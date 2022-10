Juventus FC – Bologna FC: typy, kursy, zapowiedź (02.10.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Juventus – Bologna to ostatnie niedzielne starcie w ósmej kolejce Serie A. Wszystko wskazuje na to, że w tym meczu na boisku zaprezentuje się trzech reprezentantów Polski. W szeregach gospodarzy okazję do gry mają otrzymać Wojciech Szczęsny i Arkadiusz Milik. Tymczasem u gości między słupkami ma stanąć Łukasz Skorupski. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią spotkania, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów.

Juventus FC – Bologna FC, typy na mecz i przewidywania

Bez wątpienia niedzielna potyczka jest ważna dla ekipy z Turynu. Niewykluczone, że zdecyduje o losie Massimiliano Allegriego. Nie spodziewamy się w każdym razie kolejnej wpadki Juventusu. W rywalizacji z Rossoblu spodziewamy się spokojnej wiktorii Starej Damy. Mimo że w kwietniu tego roku Bologna sprawiła już kłopoty turyńczykom. Nasz typ: wygrana Juventusu.

Juventus FC – Bologna FC, sytuacja kadrowa

Massimiliano Allegri wciąż nie może skorzystać z usług takich zawodników jak: Federico Chiesa, Kaio Jorge, Paul Pogba. Ponadto wyłączeni z gry są Angel Di Maria oraz Fabio Miretti. Bolończycy do starcia z Juve podejdą w optymalnym zestawieniu.

Juventus FC – Bologna FC, ostatnie wyniki

Stara Dama od początku tego sezonu rozczarowuje. W siedmiu ostatnich spotkaniach ligowych Juventus wygrał tylko dwa razy, notując też cztery remisy. Z placu gry na tarczy turyńczycy schodzili ostatnio po spotkaniu z Monzą (0:1).

Ekipa Thiago Motty ma natomiast za sobą przegrane starcie z Empoli (0:1). Tym samym Bologna zboczyła ze zwycięskiego szlaku po wygranej nad Fiorentiną (2:1).

Juventus FC – Bologna FC, historia

Biorąc pod uwagę 18 ostatnich meczów między obiema ekipami, aż 17 razy górą był Juventus. Bologna zremisowała ze Starą Damą raz w tych starciach, co miało miejsce 16 kwietnia tego roku.

Juventus FC – Bologna FC, kursy

Juventus FC – Bologna FC, przewidywane składy

Juventus: Szczęsny – Bremer, Bonucci, Danilo, Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic, Vlahovic, Milik

Bologna: Skorupski – Kasius, Posch, Lucumi, Cambiaso, Moro, Schouten, Orsolini, Soriano, Barrow, Arnautović.

Juventus FC – Bologna FC, transmisja meczu

Mecz Juventus – Bologna można tradycyjnie zobaczyć w polskiej telewizji. Transmisja ze spotkania będzie emitowana na Eleven Sportts 2. Mecz zacznie się w niedzielę o godzinie 20:45.

