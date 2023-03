PressFocus Na zdjęciu: Jagiellonia Białystok

Stadion Miejski, Bialystok Ekstraklasa Jagiellonia Białystok Zagłębie Lubin

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, typy i przewidywania

Trudno wskazać zdecydowanego faworyta tego spotkania. Jagiellonia przed tygodniem wygrała, ale rozegrała bardzo słabe spotkanie na tle Górnika Zabrze. Zagłębie prezentuje się zdecydowanie lepiej w rundzie rewanżowej wygrywając cztery z siedmiu spotkań, a ich gra pod wodzą Fornalika może się podobać. Nasz typ: zwycięstwo Zagłębia Lubin – TAK.

Obie drużyny nie mają najlepszych ofensyw w lidze, ale zazwyczaj do siatki rywala trafiają. Jagiellonia i Zagłębie zdobywały bramki w trzech z ostatnich pięciu meczów, a dodając do tego bardzo przeciętną dyspozycję formacji obronnych można przewidywać, że w sobotnim spotkaniu obie drużyny również wpiszą się na listę strzelców. Typ Kuby Olkiewicza: obie drużyny strzelą – TAK.

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, sytuacja kadrowa

Żaden zawodnik Jagiellonii oraz Zagłębia nie musi w tym spotkaniu pauzować za żółte bądź czerwone kartki. Wydaje się, że jedynym nieobecnym w tym spotkaniu będzie zawodnik gospodarzy Wojciech Laski. Ponadto nie ma informacji o nowych kontuzjach w szeregach obu drużyn.

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, ostatnie wyniki

Jagiellonia przed tygodniem pokonała Górnik Zabrze. Było to jednak ich dopiero drugie zwycięstwo w siedmiu meczach rundy rewanżowej. Wcześniej Jaga ograła również na własnym obiekcie Pogoń Szczecin. Ponadto zespół Macieja Stolarczyka przegrał z Rakowem, a także remisował z Piastem, Widzewem, Radomiakiem oraz Miedzią Legnica.

Zagłębie Lubin w rundzie rewanżowej jest jak dotąd bezkompromisowe. Miedziowi mają na swoim koncie cztery wygrane oraz trzy porażki. Przed tygodniem przegrali u siebie z Pogonią Szczecin przerywając tym samym serię trzech zwycięstw z rzędu z Lechem, Miedzią oraz Radomiakiem.

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, historia

W pierwszym meczu obu zespołów w tym sezonie padł wynik remisowy 1:1. Jednak w ostatnim czasie to Jagiellonia znacznie lepiej sobie radziła w bezpośrednich rywalizacjach z Zagłębiem Lubin wygrywając aż trzy z ostatnich pięciu spotkań. Miedziowi w tym czasie odnieśli tylko jedno zwycięstwo.

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie potrafią wskazać faworyta tego pojedynku. Kursy na zwycięstwo Jagiellonii oscylują wokół 2,60, z kolei w przypadku wygranej Zagłębia wynoszą około 2,70.

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, kto wygra

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok – Zagłębie Lubin, transmisja meczu

Sobotni pojedynek Jagiellonii z Zagłębiem będzie transmitowany na antenie CANAL+ Sport oraz CANAL+ Sport 3. Spotkanie będzie również dostępne w usłudze CANAL+ Online. Standardowy abonament obejmujący dostęp do kanałów CANAL+ kosztuje 49 zł miesięcznie, jednak korzystając z naszej oferty przez pierwsze trzy miesiące będziecie płacić jedynie 20 zł, dzięki czemu oszczędzicie 87 zł. Subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

