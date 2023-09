PressFocus Na zdjęciu: Afimico Pululu

Jagiellonia – Śląsk, typy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok w ramach 1/32 finału Pucharu Polski zmierzy się na własnym obiekcie ze Śląskiem Wrocław. Oba zespoły od początku sezonu Ekstraklasy prezentują znakomitą formę i są bez wątpienia rewelacjami, dlatego już na wczesnym etapie pucharowym będziemy mogli oglądać starcie tych drużyn. My spodziewamy się zaciętego meczu, w którym to drużyna gości ostatecznie zagra dalej. Nasz typ: awans Śląska Wrocław

Jagiellonia – Śląsk, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok obecnie zajmuje 4. lokatę w tabeli Ekstraklasy. Podopieczni Adriana Siemieńca w ostatnich pięciu spotkaniach ligowych trzykrotnie zwyciężyli (1:0 z Ruchem Chorzów, 4:1 z Górnikiem Zabrze i 3:2 z Radomiakiem Radom), zanotowali jeden remis (2:2 z ŁKS-em Łódź), a także raz ponieśli porażkę (1:2 ze Śląskiem Wrocław).

Natomiast drużyna Śląska Wrocław jest liderem rozgrywek Ekstraklasy. Pięć ostatnich spotkań zespołu prowadzonego przez Jacka Magierę to… pięć zwycięstw. Udało im się pokonać 2:0 Widzew Łódź, 2:0 Pogoń Szczecin, 2:1 Jagiellonię Białystok, 3:1 Puszczę Niepołomice oraz 1:0 Piast Gliwice.

Jagiellonia – Śląsk, historia

W tym sezonie obie drużyny już raz miały okazję stanąć naprzeciwko siebie. Wówczas po zwycięstwo sięgnął zespół Śląska Wrocław (2:1). W ubiegłym sezonie spotkania między tymi ekipami skończyły się dwukrotnie remisem. Najpierw jesienią na obiekcie we Wrocławiu było 2:2, natomiast wiosną w Białymstoku padł wynik 1:1.

Jagiellonia – Śląsk, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem wtorkowego meczu jest drużyna Jagiellonii Białystok. To właśnie za zespołem Adriana Siemieńca będzie przemawiał atut własnego boiska oraz dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 2.35 – 2.40, podczas gdy na zwycięstwo Śląska Wrocław sięgają nawet 3.05. Przy okazji tego meczu zachęcamy do skorzystania z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Jagiellonia – Śląsk, kto wygra?

Jagiellonia – Śląsk, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok: Abramowicz – Olszewski, Dieguez, Skrzypczak, Nastić – Romańczuk, Nguiamba – Kupisz, Imaz, Łaski – Pululu

Śląsk Wrocław: Leszczyński – Konczkowski, Bejger, Petkov, Borthwick-Jackson – Łukasik, Olsen, Pokorny – Samiec-Talar, Exposito, Żukowski

Jagiellonia – Śląsk, transmisja meczu

Spotkanie Jagiellonii Białystok ze Śląskiem Wrocław transmitowanie będzie na kanale Polsat Sport. Początek meczu już we wtorek (26 września) o godzinie 21:00.

