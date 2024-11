Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami bardzo ciekawy pojedynek w ramach polskiej ligi. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą niedzielę, 10 listopada o godzinie 14:45.

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa, typy i przewidywania

Piętnasta kolejka PKO BP Ekstraklasy jest naszpikowana bardzo ciekawymi spotkaniami. W niedzielę o godzinie 17:30 odbędzie się spotkanie Lecha Poznań z Legią Warszawa, natomiast zanim rozpoczną się zawody przy Łazienkowskiej, to obejrzymy równie interesujący pojedynek Jagiellonii Białystok z Rakowem Częstochowa. Zatem przed nami mecz na samym szczycie ligowej tabeli – starcie drugiej z trzecią ekipą w stawce. Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą niedzielę, 10 listopada o godzinie 14:45.

Jagiellonia Białystok wygrała 11 z ostatnich 15 meczów. Drużyna prowadzona przez Adriana Siemieńca jest w znakomitej formie. Czy poradzi sobie z zespołem Marka Papszuna? Uważam, że Jaga ma większe szanse na triumf. Mój typ: zwycięstwo Jagiellonii Białystok.

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa, sytuacja kadrowa

W drużynie gospodarzy zabraknie kontuzjowanego Damiana Wojdakowskiego oraz pauzującego za nadmiar żółtych kartek Tarasa Romanczuka. Szczególnie nieobecność 32-letniego pomocnika jest sporą stratą. Natomiast w zespole gości nie należy się spodziewać Srdjana Plavsicia, Szymona Czyża i Bogdana Racovitana, którzy mają problemy zdrowotne.

Kontuzje i zawieszenia Jagiellonia Białystok Zawodnik Powrót Damian Wojdakowski Uraz więzadła krzyżowego Połowa lutego 2025 Taras Romanczuk Punkty dyscyplinarne (skumulowane żółte kartki) Po 1 meczu

Kontuzje i zawieszenia Raków Częstochowa Zawodnik Powrót Srdjan Plavsic Uraz więzadła krzyżowego Połowa listopada 2024 Szymon Czyz Uraz więzadła krzyżowego Połowa stycznia 2025 Bogdan Racovitan Uraz więzadła krzyżowego Koniec kwietnia 2025

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok przeżywa bardzo dobry czas, notując sześć zwycięstw z rzędu we wszystkich rozgrywkach. W ostatnim czasie podopieczni Adriana Siemieńca wygrali 3:0 z Molde FK w meczu 3. kolejki Ligi Konferencji, a w 14. serii gier PKO BP Ekstraklasy pokonali Górnika Zabrze 2:0. W tym czasie Raków Częstochowa rywalizował tylko na ligowym podwórku, gdzie poradził sobie ze Stalą Mielec (1:0) i zremisował ze Śląskiem Wrocław (0:0).

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa, historia

Medaliki dominują nad Jagą w bezpośredniej rywalizacji, jeśli weźmiemy pod lupę ostatnie lata. Poprzednich pięć meczów między tymi drużynami to bowiem aż trzy wygrane Rakowa Częstochowa, jedno zwycięstwo Jagiellonii Białystok oraz jeden remis.

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnego meczu są goście, którzy na pewno będą mieli świeższe nogi, gdyż Duma Podlasia rywalizowała w środku tygodnia w europejskich pucharach. Kurs na wygraną Jagiellonii Białystok wynosi około 2.90, a typ na zwycięstwo Rakowa Częstochowa to mniej więcej 2.25 Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 3.20. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Jagiellonia Białystok Remis Raków Częstochowa 2.90 3.25 2.40 2.90 3.25 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 listopada 2024 16:11 .

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec Raków Częstochowa Marek Papszun Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Raków Częstochowa Marek Papszun Rezerwowi 1 Max Stryjek 4 Jetmir Haliti 5 Cezary Polak 9 Lamine Diaby-Fadiga 20 Miki Villar 22 Peter Kovacik 29 Marcin Listkowski 39 Aurelien Nguiamba 51 Alan Rybak 72 Mateusz Skrzypczak 82 Tomás Silva 2 Ariel Mosor 3 Milan Rundic 5 Gustav Berggren 9 Patryk Makuch 11 Jesus Diaz 12 Dusan Kuciak 19 Michael Ameyaw 21 Dawid Drachal 26 Erick Otieno 30 Vladyslav Kochergin 91 Tomasz Walczak 97 Lazaros Lamprou

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa, kto wygra?

Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa, transmisja meczu

Spotkanie Jagiellonia Białystok – Raków Częstochowa w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy będzie oczywiście transmitowane w tradycyjnej telewizji, a mianowicie na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3. Jeden z najciekawszych meczów tej serii gier z wysokości trybun skomentują Adam Marchliński oraz Wojciech Jagoda.

Przypomnijmy, że spotkania naszej ekstraklasy możesz oglądać także za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej CANAL+ online. Zachęcam do skorzystania z promocji i nabycia pakietu Super Sport, który kosztuje teraz tylko 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Przy okazji otrzymasz dostęp do meczów Ligi Mistrzów.

Początek rywalizacji na Chorten Arenie już w najbliższą niedzielę, 10 listopada o godzinie 14:45. Arbitrem głównym tego pojedynku będzie sędzia Jarosław Przybył.

