Jagiellonia – Piast: typy, kursy, zapowiedź (16.07.2022)

Jagiellonia – Piast: typy, kursy, zapowiedź. Jagiellonia Białystok w pierwszej kolejce nowego sezonu zmierzy się przed własną publicznością z Piastem Gliwice. Zespół z Podlasia będzie miał okazję przełamać passę trzech meczów bez zwycięstwach w pojedynkach z drużyną ze Śląska. Początek spotkania w sobotę, 16 lipca, o godzinie 17:30.

Stadion Miejski, Bialystok Ekstraklasa Jagiellonia Białystok Piast Gliwice 2.85 3.35 2.65 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 lipca 2022 17:02 .

Jagiellonia – Piast, typy i przewidywania

Przed pierwszym meczem sezonu zawsze trudno wskazać faworyta, bowiem forma obu zespołów jest zagadką, a często mecze sparingowe nie odzwierciedlają formy w lidze. Jednak w ostatnim czasie w bezpośrednich rywalizacjach obu drużyn znacznie lepiej spisywał się Piast Gliwice, który wygrał aż trzy z ostatnich pięciu spotkań i tylko jedno przegrał. Nasz typ: zwycięstwo Piasta – TAK.

Jagiellonia – Piast, sytuacja kadrowa

Jagiellonia może uznać za sukces, że w klubie udało się zatrzymać Jesusa Imaza i Marca Gaula, co jednocześnie można uznać za największe wzmocnienia białostockiego klubu. Do drużyny trafili też stosunkowo młodzi Skrzypczak z Lecha Poznań oraz Łaski z GKS-u Jastrzębie. Z klubem pożegnało się natomiast aż trzynastu piłkarzy. Odeszli między innymi Augustyn, Mystkowski, Piszczek, Steinbors czy Żyro.

Piast Gliwice nie dokonał zbyt wielu ruchów na rynków transferowym. Największym osłabieniem można uznać odejście do Śląska Wrocław Martina Konczkowskiego. Do klubu trafili za to między innymi Dominik Steczyk oraz Grzegorz Tomasiewicz ze Stali Mielec.

Jagiellonia – Piast, ostatnie wyniki

Jagiellonia zaprezentowała formę w kratkę podczas przedsezonowych sparingów. Białostocczanie wygrali z Wartą Poznań (1:0) i Chojniczanką (2:0), ale przegrali Lechem Poznań (1:2) oraz Ruchem Lwów (1:2).

Piast Gliwice rozegrał pięć sparingów. Na początek obozu przygotowawczego gliwiczanie wysoko pokonali 7:0 KS Kużnia Ustroń. Następnie rozegrali już spotkania z wyżej notowanym rywalem. Wygrali ze Stalą Rzeszów i Resovią Rzeszów, zremisowali z Sandecją Nowy Sącz oraz przegrali z Sigmą Ołomuniec.

Jagiellonia – Piast, historia

W minionym sezonie w Białymstoku padł wysoki remis 3:3, z kolei w Gliwicach wygrał Piast 2:1. Zespół z Podlasa nie potrafi wygrać od trzech pojedynków w bezpośrednich rywalizacjach obu zespołów, a ostatnie pięć starć to trzy zwycięstwa podopiecznych Fornalika, jeden remis i jeden triumf Jagiellonii.

Jagiellonia – Piast, typy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem według bukmacherów jest Piast Gliwice, ale kursy na triumf obu drużyn różnią się nieznacznie. Najwięcej można otrzymać za każdą postawioną złotówkę na remis, a STS płaci w takim wypadku 3,30.

Jagiellonia – Piast, przewidywane składy

Jagiellonia: Alomerović, Tiru, Pazdan, Skrzypczak, Prikryl, Wdowik, Pospisil, Nene, Bida, Imaz, Gaul

Piast: Szymański, Huk, Czerwiński, Mosór, Pyrka, Chrapek, Hateley, Tomasiewicz, Katranis, Sappinen, Wilczek

Jagiellonia – Piast, transmisja meczu

Sobotnie spotkanie PKO Ekstraklasy będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Jagiellonia Białystok – Piast Gliwice transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie CANAL+ Sport. Mecz będzie można także zobaczyć korzystając z internetu poprzez usługę CANAL+ online. Teraz półroczny dostęp można uzyskać po bardzo atrakcyjnej cenie – 198 zł. W standardowej ofercie koszt wynosi 270 zł, co oznacza, że oszczędzamy 72 zł. Co trzeba zrobić? Wystarczy zarejestrować konto w Canal+ online za pośrednictwem naszej strony.

