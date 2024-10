Jagiellonia Białystok w roli zdecydowanego faworyta zagra w czwartek o drugie zwycięstwo w Lidze Konferencji. Jej rywalem będzie mołdawski FC Petrocub. Przedstawiamy typy i kursy na to spotkanie.

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Jesus Imaz

Jagiellonia Białystok CS Petrocub Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 października 2024 16:58 .

Jagiellonia – Petrocub, typy bukmacherskie

Jagiellonia w swoim pierwszym spotkaniu pokonała teoretycznie swojego najsilniejszego rywala w fazie ligowej Lidze Konferencji. Teraz będzie chciała pójść za ciosem, tym bardziej, że zagra w roli murowanego wręcz faworyta do wygranej. Po ograniu FC Kopenhagi, piłkarze Jagiellonii nie mogą sobie teraz pozwolić na żadną wpadkę. Inny wynik niż wygrana gospodarzy będzie wręcz sensacją. Ja takiej się nie spodziewam i jestem przekonany, że trzy punkty pozostaną w Białymstoku. W tym miejscu zwracam uwagę na specjalną ofertę Superbet, który pozwala postawić zakład na wygrana Jagiellonii po kursie 200. Więcej informacji o tej ofercie znajdziesz poniżej.

Kurs 200 na wygraną Jagiellonii

Dzięki specjalnej ofercie Superbet na czwartkowe spotkanie możesz zgarnąć extra aż 400 zł. Rejestrując konto z kodem promocyjnem GOAL otrzymasz możliwość postawienia zakładu na wygraną Jagiellonii po kursie 200 przy stawce wynoszącej zaledwie 2 zł. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład pojedynczy na zwycięstwo Jagiellonii w meczu z Petrocub Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli zakład okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowo bonus w wysokości 400 zł

Jagiellonia – Petrocub, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok bardzo udanie rozpoczęła rywalizację w fazie ligowej Ligi Konferencji. W swoim pierwszym meczu w rozgrywkach pokonała na wyjeździe 2:1 FC Kopenhagę, zwycięskiego gola zdobywając w siódmej minucie doliczonego czasu gry. Tym samym zespół Adriana Siemieńca postawił się w dobrej sytuacji przed kolejnymi meczami.

W ostatnich tygodniach Jagiellonia prezentuje bardzo solidną formę. Ostatniej porażki doznała 14 września w meczu z Lechem Poznań. Od tamtej pory w Ekstraklasie odniosła cztery zwycięstwa i zanotowała jeden remis. W ostatni weekend pewnie 3:1 pokonała na wyjeździe Zagłębie Lubin.

Mołdawski Petrocub w pierwszym spotkaniu doznał wysokiej porażki przed własną publicznością. Na stadionie Zimbru w Kiszyniowie przegrał 1:4 z cypryjskim FC Pafos. W międzyczasie rozegrał również dwa mecze na krajowych boiskach, wysoko 5:0 pokonując Floresti i remisując 1:1 Szerifem Tiraspol.

Jagiellonia – Petrocub, historia

Czwartkowe spotkanie będzie oczywiście pierwszym pojedynkiem obu drużyn w historii. Będzie to również pierwsze zetknięcie Jagiellonii z mołdawską piłką. Do tej pory miały miejsce cztery mecze z udziałem drużyn z Polski i Mołdawii. W sezonie 2017/18, w eliminacjach Ligi Europy, Legia Warszawa niespodziewanie odpadła w dwumeczu z Szerifem Tiraspol (1:1 u siebie, 0:0 na wyjeździe). W kolejnym sezonie, również w kwalifikacjach do Ligi Europy, Górnik Zabrze poradził sobie z Zarią Balt (1:0 u siebie, 1:1 na wyjeździe).

Jagiellonia – Petrocub, kursy bukmacherskie

Jagiellonia Białystok jest według bukmacherów murowanym faworytem do zwycięstwa w czwartkowym meczu. Kursy na wygraną Jagielonii w standardowych ofertach nie przekraczają 1.23. Z kolei triumf gości z Mołdawii jest wyceniany nawet na 12.00.

Jagiellonia – Petrocub, przewidywane składy

Jagiellonia: Abramowicz – Sacek, Stoijnović, Dieguez, Moutinho – Hansen, Romanczyk, Kubicki, Villar – Imaz, Pululu

Petrocub: Dodon – Jardan, Bors, Agyemang, Platica – Douania, Ambros, Lungu, Puscas – Caruntu, Lupan

Jagiellonia – Petrocub, typ kibiców

Jak zakończy się mecz? wygraną Jagiellonii 0% remisem 0% wygraną Petrocub 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: wygraną Jagiellonii

remisem

wygraną Petrocub

Jagiellonia – Petrocub, transmisja meczu

Mecz Jagiellonia – Petrocub rozegrany zostanie w czwartek (24 października) o godzinie 18:45. Mecz będzie można oglądać w telewizji na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1. Transmisja dostępna będzie również w usłudze Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.