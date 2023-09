Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Będący w świetnej formie Wojskowi w 10. kolejce pojadą na wyjazd do stolicy Podlasia. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Miejskim w Białymstoku już w najbliższą niedzielę, 1 października o godzinie 20:00.

PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa

Jagiellonia Białystok Legia Warszawa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 września 2023 11:08 .

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, typy i przewidywania

Jednym z hitów 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy bez wątpienia będzie rywalizacja Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa. Podopieczni Kosty Runjaicia to obecnie najrówniej i najlepiej grająca drużyna w naszej lidze. Czy Paweł Wszołek, Ernest Muci i spółka poradzą sobie również z Dumą Podlasia? Ekipa Adriana Siemieńca w aktualnej kampanii pozytywnie zaskakuje i na pewno postara się postawić wicemistrzowi Polski, szczególnie że zagra na własnym obiekcie.

Wojskowi są na fali i ostatnio bardzo dobrze czują się w starciach przeciwko Żółto-Czerwonych. Nasz typ: wygrana Legii Warszawa.

STS 2.24 Zwycięstwo Legii Warszawa Przejdź do STS

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, ostatnie wyniki

Jagiellonia Białystok ostatnio zwyciężyła nad Śląskiem Wrocław 2:0 w 1/32 finału Pucharu Polski, a w PKO BP Ekstraklasie zremisowała 2:2 z ŁKS-em Łódź i pokonała Radomiaka Radom 3:2. Legia Warszawa w tym samym czasie zanotowała trzy triumfy – wygrała 4:3 z Pogonią Szczecin w zaległym spotkaniu 6. kolejki, poradziła sobie z Górnikiem Zabrze (2:1), a także sensacyjnie ograła Aston Villę (3:2) w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, historia

Legioniści wypadają zdecydowanie lepiej od Żółto-Czerwonych w bezpośredniej rywalizacji. Legia Warszawa wygrała bowiem cztery z pięciu poprzednich spotkań przeciwko Dumie Podlasia, a oprócz tego padł jeden remis. Jagiellonia Białystok w tym czasie nie triumfowała ani razu. Ostatni mecz obu ekip zakończył się wynikiem 5:1 dla wicemistrza Polski.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, kursy bukmacherskie

Nieznacznym faworytem niedzielnego meczu są goście. Kurs na wygraną Jagiellonii Białystok wynosi około 3.10, a typ na zwycięstwo Legii Warszawa to mniej więcej 2.25. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 3.60. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, przewidywane składy

W zespole gospodarzy zabraknie Michała Ozgi, natomiast drużyna gości będzie musiała sobie radzić bez kontuzjowanych Bartosza Kapustki, Rafała Augustyniaka, Ramila Mustafaeva i Filipa Rejczyka oraz Artura Jędrzejczyka, który pauzuje za czerwoną kartkę.

Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-1-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-3 Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-1-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ Adrian Siemieniec Kosta Runjaić Rezerwowi ▼ Kristoffer Normann Hansen

3 Dusan Stojinovic

5 Bojan Nastic

14 Jaroslaw Kubicki

18 Tomasz Kupisz

19 Pawel Olszewski

50 Slawomir Abramowicz

72 Mateusz Skrzypczak

77 Wojciech Laski Marco Burch 4

Blaz Kramer 9

Pawel Wszolek 13

Gil Dias 17

Ernest Muci 20

Juergen Elitim 22

Josué 27

Dominik Hladun 30

Igor Strzalek 86 Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-1-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-3 Jagiellonia Białystok (Przewidywany skład) 4-4-1-1 Legia Warszawa (Przewidywany skład) 3-4-3 Trenerzy ▼ Adrian Siemieniec Kosta Runjaić Rezerwowi ▼ Kristoffer Normann Hansen

3 Dusan Stojinovic

5 Bojan Nastic

14 Jaroslaw Kubicki

18 Tomasz Kupisz

19 Pawel Olszewski

50 Slawomir Abramowicz

72 Mateusz Skrzypczak

77 Wojciech Laski Marco Burch 4

Blaz Kramer 9

Pawel Wszolek 13

Gil Dias 17

Ernest Muci 20

Juergen Elitim 22

Josué 27

Dominik Hladun 30

Igor Strzalek 86

Jagiellonia - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Michal Ozga Nieznany Nieznany Powrót: Połowa października 2023 Nieznany Połowa października 2023 Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Michal Ozga Nieznany Nieznany Powrót: Połowa października 2023 Nieznany Połowa października 2023

Legia - absencje:

Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Filip Rejczyk Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Połowa października 2023 Fizyczny dyskomfort Połowa października 2023 Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 Bartosz Kapustka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023 Rafal Augustyniak Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023 Artur Jędrzejczyk Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu Zawodnik Przyczyna Oczekiwany powrót Filip Rejczyk Fizyczny dyskomfort Fizyczny dyskomfort Powrót: Połowa października 2023 Fizyczny dyskomfort Połowa października 2023 Ramil Mustafaev Uraz więzadła krzyżowego Uraz więzadła krzyżowego Powrót: Połowa kwietnia 2024 Uraz więzadła krzyżowego Połowa kwietnia 2024 Bartosz Kapustka Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023 Rafal Augustyniak Uraz ścięgna udowego Uraz ścięgna udowego Powrót: Połowa października 2023 Uraz ścięgna udowego Połowa października 2023 Artur Jędrzejczyk Czerwona kartka (bezpośrednio) Powrót: Po 1 meczu Czerwona kartka (bezpośrednio) Po 1 meczu

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Jagiellonii 8% remisem 31% zwycięstwem Legii 62% 13 + Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Jagiellonii

remisem

zwycięstwem Legii

Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanałach telewizyjnych Canal+ Sport, Canal+ Sport 3 oraz Canal+ 4K Ultra. To starcie można zatem obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+ na rok z góry za 39 zł/msc (468 zł łącznie) zamiast 54 zł/msc (648 zł łącznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 180 zł. Początek meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok a Legią Warszawa już w najbliższą niedzielę, 1 października o godzinie 20:00.

Bonus 1660+250 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Sprawdź +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.