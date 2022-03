Pressfocus Na zdjęciu: Poprzedni mecz z Jagiellonią Wisła Płock wygrała aż 3:0

Jagiellonia Białystok – Wisła Płock: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze na jakiś sposób zyskali w ostatnim czasie regularność – trzy ostatnie spotkania w Ekstraklasie to remisy. Mimo to Jaga pewna utrzymania być nie może. Drużyna zajmuje 11 miejsce, jednak nad strefą spadkową ma tylko sześć punktów przewagi. Dużo lepiej wygląda na tym polu sytuacja Wisły Płock. Nafciarze znajdują się trzy pozycje wyżej i mogą grać ze względnym komfortem psychicznym.

Jagiellonia Białystok Wisła Płock 2.42 3.35 3.30 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2022 21:20 .

Jagiellonia Białystok – Wisła Płock, typy i przewidywania

W drużynie z Białegostoku zimą doszło do sporych ruchów kadrowych. Zespół zasilili nowi piłkarze, a z dziewięcioma zarząd postanowił się pożegnać. Trudno przez to o ustabilizowanie formy. Liderem zespołu jest doświadczony Michał Pazdan, który od czasu powrotu z Turcji wrócił także do dobrej dyspozycji. Defensor trzyma formację w ryzach i stanowi autorytet. Aż 11 piłkarzy to zawodnicy poniżej 20 roku życia, więc zdecydowanie można pokusić się o stwierdzenie, że klub stawia na młodzież.

Nafciarze w rundę wiosenna weszli bardzo słabo. Tylko jedno zwycięstwo, remis, a do tego aż trzy porażki to bilans zdecydowanie poniżej oczekiwań kibiców. Ci rozochoceni dobrymi wynikami w rundzie jesiennej oczekują zdecydowanie dużo więcej. Problemem Wisły jest skuteczność. Ta wróciła w spotkaniu z Górnikiem Łęczna, wygranym wysoko 3:1. W poprzednich meczach tak kolorowo to nie wyglądało. Chcąc wywieźć punkty z Białegostoku na tym aspekcie gry sztab szkoleniowy powinien skupić się najbardziej. Nasz typ: Poniżej 2.5 bramki w meczu.

Fuksiarz 1.78 Poniżej 2.5 gola Odwiedź Fuksiarz

Jagiellonia Białystok – Wisła Płock, sytuacja kadrowa

W składzie Jagi kilka braków. Trener będzie musiał poradzić sobie bez kontuzjowanych Jesusa Imaza i Ivana Runje. Niepewny jest wciąż stan zdrowia Błażeja Augustyna. Z powodu zawieszenia za kartki nie zobaczymy również Bogdana Tiru i Bojana Nasticia.

Dużo większy komfort przy ustalaniu składu będzie miał szkoleniowiec Wisły Płock. W meczu nie będą mogli wystąpić zawieszeni za kartki Jakub Rzeźniczak i Łukasz Sekulski. Są to jedyne braki po stronie gości.

Jagiellonia Białystok – Wisła Płock, ostatnie wyniki

Oba kluby nie mają w ostatnim czasie najlepszej passy. Jagiellonia w rundzie wiosennej wygrała do tej pory tylko jedno spotkanie. oprócz tego zanotowała trzy remisy i porażkę wyjazdową w meczu z Bruk-Bet Termaliką. Podobnie przedstawia się bilans Nafciarzy, którzy także zwyciężyli raz, natomiast aż trzy pojedynki przegrali. Oprócz tego zremisowali w starciu z Radomiakiem Radom.

Jagiellonia Białystok – Wisła Płock, historia

W ostatnich latach w pojedynkach z Jagą, częściej wygrywa Wisła Płock. Licząc 10 pojedynków wstecz, drużyna z Płocka zwyciężała cztery razy, natomiast Jagiellonia trzy. Nafciarzy stać było także na wygrywanie wyjazdowych starć w Białymstoku. Biorąc pod uwagę te okres Jaga wyjazdowym zwycięstwem w Płocku pochwalić się nie może.

Jagiellonia Białystok – Wisła Płock, kursy bukmacherskie

Mimo niekorzystnego bilansu w bezpośrednich starciach, faworytem tego meczu są gospodarze. Kursy na ich zwycięstwo wynoszą ok. 2.40. Typ na wygraną Wisły to w tym wypadku między 3.15 a 3.35. Jeśli planujecie obstawiać to spotkanie, warto skorzystać z bonusu oferowanego przez Fuksiarza. Dzięki niemu możecie otrzymać bonus powitalny do 500 PLN. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Fuksiarz GOAL.

Jagiellonia Białystok – Wisła Płock, przewidywane składy

Jagiellonia: Alomerović – Olszewski, Matysik, Pazdan, Prikryl – Struski, Mystkowski, Pospisil, Romanczuk, Cernych – Piszczek.

Wisła Płock: Kamiński – Vallo, Michalski, Chrzanowski, Tomasik – Gerbowski, Szwoch, Rasak – Kolar, Wolski – Tuszyński.

Jagiellonia Białystok – Wisła Płock, transmisja

Transmisja spotkania będzie dostępna na CANAL+ Sport 3 i CANAL+ Sport.