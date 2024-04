Pressfocus Na zdjęciu: Bartłomiej Wdowik

Jagiellonia Białystok – Cracovia, typy i przewidywania

Jagiellonia w ostatnim domowym meczu Ekstraklasy strzeliła sześć goli. Z kolei Cracovia poległa na wyjeździe z ligową czołówką, czyli Legią i Pogonią. Tym samym spodziewam się, że w meczu padnie powyżej 2,5 bramki.

Mamy też dla Was typ na to spotkanie od Jakuba Olkiewicza, dziennikarza sportowego oraz współgospodarza m.in. popularnego programu “Tetrycy” na kanale Goal.pl na youtube. Felietony Kuby znajdziesz w każdą środę w naszym serwisie.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, ostatnie wyniki

Seria zwycięstw Jagiellonii zakończyła się w Pucharze Polski, gdzie lepsza okazała się Pogoń. Białostoczanie nie wygrali także ostatniego hitu Ekstraklasy, w którym musieli odrabiać stratę, a finalnie zremisowali z Legią 1:1.

Mimo rozegrania ośmiu meczów w tym roku, Cracovia zwyciężyła jedynie na początku z Radomiakiem 6:0. Od tego momentu zdobyła ledwo pięć punktów, przez co Pasów nie poprowadzi już Jacek Zieliński, którego zastąpił Dawid Kroczek.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, historia

Ostatnia wizyta Jagiellonii w Krakowie zakończyła się gradem bramek, ponieważ białostoczanie zaaplikowali Pasom aż cztery gole. Finalnie bramek po obu stron padło sześć, a przyjezdni z Podlasia ograli Cracovię 4:2.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, kursy bukmacherskie

Za minimalnego spore faworyta uznawana jest Jagiellonia, której wygraną wyceniono najczęściej na 1.80. Kurs na remis wahają się od 3.65 do 3.80. Z kolei za wygraną Cracovii można zarobić nawet 4.50.

Jagiellonia Białystok – Cracovia, kto wygra

Jagiellonia Białystok – Cracovia, przewidywane składy

Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Jagiellonia Białystok Adrian Siemieniec 4-2-3-1 Przewidywany skład 3-4-2-1 Przewidywany skład Cracovia Jacek Zielisnki Rezerwowi ▼ 3 Dusan Stojinovic 4 Kaan Caliskaner 9 Jetmir Haliti 14 Jaroslaw Kubicki 18 Tomasz Kupisz 28 José Naranjo 36 Jakub Lewicki 39 Aurelien Nguiamba 50 Slawomir Abramowicz 77 Wojciech Laski 2 Cornel Emilian Rapa 4 Pawel Jaroszynski 5 Virgil Ghita 6 Jani Atanasov 11 Mikkel Maigaard 13 Sebastian Madejski 15 Kamil Glik 17 Mateusz Bochnak 18 Takuto Oshima 63 Filip Rozga 72 Bartlomiej Kolec

Jagiellonia Białystok – Cracovia, transmisja meczu

Mecz Jagiellonii z Cracovią będzie transmitowany na żywo na antenie CANAL+ Sport 3. Ten pojedynek możesz obejrzeć na żywo również w usłudze CANAL+ Online.

