Jagiellonia Białystok – Bodo/Glimt, typy i przewidywania

Jagiellonia ma już pewną fazę ligową europejskich pucharów. Białostoczanie ani jednak myślą rozstawać się z walką o awans do Ligi Mistrzów. Na drodze mistrza Polski stanie zespół, którego wyeliminowanie będzie bardzo trudnym wyzwaniem. To dopiero pierwszy mecz i trudno wytypować zwycięzcę. Prawdopodobne jest, że obie ekipy trafią do siatki. Gospodarze strzelili w każdym z pięciu ostatnich meczów. Bodo/Glimt po raz ostatni nie zdobyło bramki 20 maja. Stąd spodziewam się bramkostrzelnego widowiska. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Jagiellonia Białystok – Bodo/Glimt, ostatnie wyniki

Od 19 lipca Jagiellonia zdążyła rozegrać pięć oficjalnych meczów, z czego większość w Ekstraklasie. Tam białostoczanie jako jedyny zespół mają komplet dziewięciu punktów. To efekt zwycięstw z Puszczą Niepołomice, Radomiakiem Radom oraz Stalą Mielec. Drużyna Adriana Siemieńca kapitalnie gra również na arenie międzynarodowej, gdzie ograła FK Poniewież (7:1 w dwumeczu).

W Norwegii sezon już w pełni. Bodo/Glimt rozsiadło się na fotelu lidera ligowej tabeli. Na 18 rozegranych meczów zespół ten wygrał aż 12 razy. W ostatnich pięciu potyczkach ligowych Bodo/Glimt legitymuje się bilansem trzech zwycięstw, jednego remisu oraz jednej porażki, która miała miejsce z najsłabszym zespołem ligi (1:2 z Sandefjord na wyjeździe).

Jagiellonia Białystok – Bodo/Glimt, historia

Kluby te nie rywalizowały dotychczas ze sobą. Historia meczów polskich drużyn z Bodo/Glimt jest jednak całkiem pokaźna, a także korzystna z perspektywy Polski. Norwegów potrafiła wyeliminować Legia Warszawa oraz Lech Poznań.

Jagiellonia Białystok – Bodo/Glimt, kursy bukmacherskie

W polsko-norweskim dwumeczu faworytem jest zespół ze Skandynawii. Kursy na zwycięstwo Bodo/Glimt oscylują w granicach 2.20-2.24. Ewentualne zwycięstwo Jagi wycenione jest najczęściej na 3.00. Stawiając na remis można liczyć na kurs w okolicy 3.50. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Jagiellonia Białystok – Bodo/Glimt, przewidywane składy

Po obu stronach pełna gotowość kadrowa do rywalizacji o awans do kolejnej rundy. Adrian Siemieniec postawi na sprawdzone twarze. Bramki Jagiellonii mają zapewnić Imaz, Pululu, czy Marczuk. Miejsce w obronie wywalczył sobie na dobre Moutinho, a między słupkami pojawi się Abramowicz.

Jagiellonia: Abramowicz – Sacek, Dieguez, Skrzypczak, Moutinho – Marczuk, Kubicki, Romanczuk, Hansen – Imaz, Pululu.

Bodo/Glimt: Haikin – Sjovold, Moe, Gundersen, Bjorkan – Evjen, Berg, Saltnes – Hauge, Helmersen, Mikkelsen.

Jagiellonia Białystok – Bodo/Glimt, kto wygra?

Jagiellonia Białystok – Bodo/Glimt, transmisja meczu

Mecz trzeciej rundy eliminacji Ligi Mistrzów będzie można śledzić na sportowych antenach Polsatu. Transmisję ze spotkania Jagiellonia Białystok kontra Bodo/Glimt przeprowadzi Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Pierwszy gwizdek w rywalizacji na Podlasiu wybrzmi o godzinie 20:45.

