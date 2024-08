PressFocus Na zdjęciu: Nene

Jagiellonia Białystok – AFC Ajax, typy bukmacherskie

Piłkarze Jagiellonii w kwalifikacjach do Ligi Europy trafili na jeszcze silniejszego przeciwnika od Bodo/Glimt. Jest nim Ajax, który nie imponuje już siłą jak w ostatnich latach, ale to wciąż kandydat do tego, aby zajść wysoko w międzynarodowych rozgrywkach. Każdy inny scenariusz niż wygrana holenderskiego zespołu będzie sporym zaskoczeniem. Mistrz Polski przegrał dwa ostatnie domowe mecz, więc twierdza Białystok jest do zdobycia. Sądzę, że Holendrzy opuszczą Podlasie z zaliczką przed rewanżem. Mój typ: wygrana Ajaxu.

Jagiellonia Białystok – AFC Ajax, ostatnie wyniki

Fani Jagiellonii mają aktualnie do czynienia z sytuacją, które nie widzieli od miesięcy. Białostoczanie przegrali trzy mecze z rzędu. Mistrz Polski przegrał z Bodo/Glimt 0:1 i 1:4, co skutkowało końcem marzeń o awansie do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Zespół nie zrehabilitował się na poziomie Ekstraklasy, gdzie uległ Cracovii 2:4.

Ajax jest dopiero po dwóch kolejkach ligi holenderskiej. Najpierw drużyna z Amsterdamu ograła Heerenveen, a ostatnio przegrała z Bredą. Z kolei w kwalifikacjach do Ligi Europy Ajax najpierw ograł spokojnie Vojovodinę, by później wyeliminować Panathinaikos po kilkunastu seriach rzutów karnych.

Jagiellonia Białystok – AFC Ajax, historia

Jagiellonia kilkukrotnie grała już w europejskich pucharach, ale dotychczas nie miała okazji rywalizować jako mistrz Polski. Stąd nie trafiła nigdy na tak renomowany zespół jak Ajax. Pierwsze starcie tych drużyn już w czwartek 22 sierpnia.

Jagiellonia Białystok – AFC Ajax, kursy bukmacherskie

Analitycy bukmacherscy przekonują, że wyraźnym faworytem jest Ajax, które zwycięstwo wyceniono na 1.85. Potencjalny remis to kurs od 3.65 do 3.80. Z kolei ewentualna wygrana Jagiellonii to kurs sięgający nawet 4.05.

Jagiellonia Białystok – AFC Ajax, przewidywane składy

Adrian Siemieniec nie ma już do dyspozycji Dominika Marczuka. Na skrzydłach jakość Jagiellonii mają zapewniać Villar, Churlinov, czy Hansen. Niezmiennie ich podania powinni wykańczać Imaz oraz Pululu.

Francesco Farioli także ma spory wybór w kontekście czwartkowej potyczki. Trener Ajaxu najpewniej postawi jednak na sprawdzone nazwiska jak Berghuis, Henderson, czy Akpom.

Jagiellonia: Abramowicz; Sacek, Skrzypczak, Dieguez, Moutinho; Villar, Nene, Romanczuk, Hansen; Imaz; Pululu

Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Taylor, Henderson, Fitz-Jim; Berghuis, Akpom, Forbs

Jagiellonia Białystok – AFC Ajax, transmisja meczu

Czwartkową rywalizację z udziałem Jagiellonii i Ajaxu będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji i w internecie. Spotkanie od godziny 20:45 będzie emitowane na antenach Super Polsat, Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Ponadto dostęp do meczu zapewni platforma Polsat Box Go.

