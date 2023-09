Irlandia – Holandia: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2023)

Irlandia - Holandia: typy i kursy na mecz eliminacji do EURO. Podopieczni Ronalda Koemana po okazałym zwycięstwie nad Grecją w nadchodzącym spotkaniu zmierzą się na wyjeździe z "The Green Army". Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią, naszymi przewidywaniami oraz kursami oferowanymi przez bukmacherów. Początek rywalizacji w Dublinie już w niedzielę (10 września) o godzinie 20:45.

Irlandia – Holandia, typy bukmacherskie

Reprezentacja Irlandii w niedzielnym spotkaniu eliminacyjnym do przyszłorocznego EURO zmierzy się na stadionie w Dublinie z Holandią. Mecz pomiędzy tymi zespołami zapowiada się niezwykle ciekawie, ponieważ gospodarze na własnym obiekcie są niezwykle ciężkim przeciwnikiem nawet dla topowych drużyn narodowych. My spodziewamy się ciekawego starcia, w którym to jednak będzie przeważała drużyna prowadzona przez Ronalda Koeamana. Stawiamy na to, że “Oranje” wyjadą z Irlandii z kompletem punktów. Nasz typ: wygrana Holandii

Irlandia – Holandia, ostatnie wyniki

Irlandczycy podczas obecnie trwającej przerwy reprezentacyjnej mierzyli się z Francuzami. Spotkanie zakończyło się wygraną wicemistrzów świata 2:0. W poprzednich trzech meczach eliminacyjnych do EURO “The Green Army” tylko raz odnieśli zwycięstwo (3:0 z Gibraltarem) i ponieśli dwie porażki (1:2 z Grecją, a także 0:1 z Francją w marcowym starciu).

Reprezentacja Holandii natomiast w trwającej przerwie na kadrę pokonali Grecję 3:0. Natomiast w poprzednich dwóch meczach eliminacyjnych odnieśli jedno zwycięstwo (3:0 z Gibraltarem) i raz ponieśli porażkę (0:4 z Francją). W międzyczasie “Oranje” rywalizowali w turnieju finałowym Ligi Narodów, ale ostatecznie tam dwukrotnie musieli uznać wyższość rywala.

Irlandia – Holandia, historia

Ostatni raz obie reprezentacje stanęły naprzeciwko siebie w maju 2016. Wówczas w Dublinie padł remis 1:1. Poprzednie dwie rywalizacje Irlandii z Holandią kończyły się jednym zwycięstwem zarówno jednych jak i drugich. W 2006 roku “Oranje” zwyciężyli 4:0, natomiast dwa lata wcześniej “The Green Army” pokonali rywali 1:0.

Irlandia – Holandia, kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego spotkania jest zdecydowania reprezentacja Holandii, mimo że to za Irlandczykami będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu trybun. Jeśli rozważasz typ na wygraną “Oranje” to kursy na takie zdarzenie wynoszą około 1.60, podczas gdy na zwycięstwo gospodarzy oscylują w okolicach 5.35 – 5.50. Zanim obstawicie ten mecz, skorzystajcie z bonusu oferowanego przez Superbet. Bukmacher zapewnia aż 3755 zł bonusu. Wystarczy, że skorzystacie z naszego kodu promocyjnego Superbet GOAL.

Irlandia – Holandia, kto wygra?

Irlandia – Holandia, przewidywane składy

Irlandia: Bazunu – Egan, Duffy, Collins – Browne, Cullen, Molumby, McClean – Ogbene, Idah, Knight

Holandia: Flekken – Geertruida, de Vrij, van Dijk – Dumfries, de Jong, de Roon, Blind – Simons, Gakpo – Weghorst

Irlandia – Holandia, transmisja meczu

Spotkanie Irlandii z Holandią transmitowane będzie na kanale Polsat Sport Extra. Początek rywalizacji już w niedzielę (10 września) o godzinie 20:45.

