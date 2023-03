Irlandia – Francja: typy, kursy, zapowiedź (27.03.2023)

Irlandia - Francja, typy na mecz eliminacji do EURO 2024. Trójkolorowi w pierwszej kolejce przejechali się po Holendrach, wygrywając aż 4-0. Zespół Didiera Deschampsa chce jak najszybciej zapewnić sobie awans na nadchodzące Mistrzostwa Europy. Następny krok do tego celu spróbują wykonać w najbliższy poniedziałek. O godzinie 20:45 zagrają w Dublinie z Irlandczykami. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.