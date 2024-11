News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Ipswich Town – Manchester United, typy i przewidywania

Ipswich Town podejmie na własnym stadionie Manchester United w meczu 12. kolejki Premier League. Na pozór może wydawać się, że będzie to zwykłe spotkanie bez większej historii. Jednak nic bardziej mylnego – przed nami bowiem od dawna wyczekiwany debiut Rubena Amorima na ławce trenerskiej zespołu Czerwonych Diabłów.

Tego dnia rozpocznie się więc nowa era w ekipie z Old Trafford. Przypomnijmy, że 39-letni szkoleniowiec zajął miejsce zwolnionego niedawno Erika ten Haga. Czy były opiekun Sportingu Lizbona zaliczy udany start w nowym miejscu pracy? Początek rywalizacji na Portman Road już w najbliższą niedzielę, 24 listopada o godzinie 17:30.

Manchester United strzelił gola jako pierwszy zespół w czterech z ostatnich pięciu meczów we wszystkich rozgrywkach. Myślę, że to właśnie Czerwone Diabły mogą otworzyć wynik tej rywalizacji. Mój typ: pierwsza bramka – Manchester United.

Ipswich Town – Manchester United, sytuacja kadrowa

Zarówno gospodarze, jak i goście zmagają się z problemami kadrowymi. W składzie Ipswich Town może zabraknąć takich zawodników jak Janoi Donacien, Jacob Greaves, Jack Taylor, Chiedozie Ogbene, Nathan Broadhead, Wes Burns oraz Kalvin Phillips.

Jeśli chodzi o Manchester United, to w ostatnim czasie z kontuzjami mierzyli się Tyrell Malacia, Leny Yoro, Luke Shaw, Harry Maguire, Kobbie Mainoo, Toby Collyer, Lisandro Martinez i Victor Lindelof. Raczej nie zobaczymy żadnego z wymienionych piłkarzy.

Kontuzje i zawieszenia Ipswich Zawodnik Powrót Janoi Donacien Uraz pachwiny Nieznany Jacob Greaves Uraz ścięgna udowego Niepewny Jack Taylor Uraz mięśnia Niepewny Chiedozie Ogbene Uraz ścięgna Achillesa Nieznany Nathan Broadhead Uraz mięśnia Niepewny Wes Burns Stłuczenie Niepewny Kalvin Phillips Stłuczenie Niepewny

Kontuzje i zawieszenia Manchester United Zawodnik Powrót Tyrell Malacia Operacja kolana Powrót do treningów Leny Yoro Uraz nogi Powrót do treningów Luke Shaw Kontuzja łydki Niepewny Harry Maguire Uraz kostki Niepewny Kobbie Mainoo Uraz mięśnia Niepewny Toby Collyer Stłuczenie Niepewny Lisandro Martínez Brak przygotowania fizycznego Niepewny Victor Lindelof Uraz nogi Niepewny

Ipswich Town – Manchester United, ostatnie wyniki

Beniaminek prezentuje się ostatnio z niezłej strony, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno nie miał na swoim koncie ani jednej wygranej w obecnym sezonie Premier League. W poprzedniej kolejce podopieczni Kierana McKenny sensacyjnie pokonali bowiem Tottenham Hotspur 2:1, a wcześniej zremisowali 1:1 z Leicester City.

W tym samym czasie zespół Czerwonych Diabłów również poradził sobie z Leicester City (3:0) i podzielił się punktami z Chelsea (1:1) w angielskiej ekstraklasie. W międzyczasie drużyna z Old Trafford rywalizowała także w europejskich pucharach, a mianowicie w fazie ligowej Ligi Europy, gdzie wygrała z PAOK-iem Saloniki (2:0).

Ipswich Town – Manchester United, historia

Obie ekipy po raz ostatni zmierzyły się ze sobą w 2015 roku. Analizując poprzednich pięć meczów pomiędzy tymi drużynami, odnotujemy aż cztery triumfy Manchesteru United oraz jeden remis. W tym czasie Ipswich Town nie zaliczyło ani jednego zwycięstwa.

Ipswich Town – Manchester United, kursy bukmacherskie

Zgodnie z oszacowaniami bukmacherów zdecydowanym faworytem niedzielnego spotkania są goście, co nie może nikogo dziwić. Kurs na zwycięstwo Ipswich Town wynosi około 5.00, a typ na wygraną Manchesteru United to mniej więcej 1.60. Natomiast kurs na remis w tym pojedynku jest szacowany w granicach 4.40. Kod do STS umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Ipswich Town – Manchester United, przewidywane składy

Ipswich Kieran McKenna Manchester United Rúben Amorim Ipswich Kieran McKenna 5-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 5-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Manchester United Rúben Amorim Rezerwowi 2 Harry Clarke 6 Luke Woolfenden 8 Kalvin Phillips 10 Conor Chaplin 22 Conor Townsend 25 Massimo Luongo 27 George Hirst 28 Christian Walton 47 Jack Clarke 1 Altay Bayindir 5 Harry Maguire 7 Mason Mount 10 Marcus Rashford 11 Joshua Zirkzee 14 Christian Eriksen 21 Antony Matheus dos Santos 22 Tom Heaton 35 Jonny Evans

Ipswich Town – Manchester United, kto wygra?

Ipswich Town – Manchester United, transmisja meczu

Spotkanie między Ipswich Town a Manchesterem United będzie dostępne zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach 12. kolejki Premier League obejrzysz bowiem na kanale CANAL+ Sport 2 oraz w usłudze Viaplay. Przed mikrofonami usiądą Przemysław Pełka oraz Paweł Grabowski. Początek rywalizacji na Portman Road już w najbliższą niedzielę, 24 listopada o godzinie 17:30. Sędzią głównym tego starcia będzie Anthony Taylor.

